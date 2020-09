مشخصات فنی و قیمت گوشی نوکیا ۳.۴ فاش شد

نوکیا ۳.۴ یکی از محصولات اقتصادی نوکیا است که هفته‌ی گذشته برای اولین بار تصویری از آن منتشر شد و از آن جایی هم که به زمان رونمایی از آن نزدیک‌ شده‌ایم، بنابراین امروز اطلاعاتی در رابطه با مشخصات فنی و قیمت این محصول نیز درز پیدا کرد.

نماینده‌ی جدید نوکیا قرار است به نمایشگری ۶.۵ اینچی با وضوح +HD (وضوح ۷۲۰ × ۱۶۰۰) مجهز شود که به گفته‌ی وب‌سایت NokiaPowerUser، حفره‌ای درون آن برای تعبیه‌ی دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی قرار دارد. روی پنل پشتی این محصول نیز شاهد حضور سه دوربین هستیم که شامل دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و سنسورهای مشخص نشده‌ی ۵ و ۲ مگاپیکسلی می‌شوند. به احتمال زیاد این دو سنسور برای سنجش عمق و عکاسی ماکرو مورد استفاده قرار خواهند گرفت اما با این حال باید برای مشخص شدن جزئیات کامل در این رابطه منتظر بمانیم.

پنل پشتی این گوشی به نسبت نوکیا ۳.۲، ۳.۱ و ۳ که تقریبا مشابه هم طراحی شدند تفاوت محسوسی دارد چرا که اینبار نه تنها تعداد دوربین‌ها از ۱ به ۳ افزایش یافته، بلکه ماژول استفاده شده نیز دایره‌ای شکل و نسبتا بزرگ است. شما عزیزان می‌توانید در تصویر زیر، تفاوت بین این ۴ محصول را مشاهده کنید.

از آن جایی که نوکیا ۳.۴ یک گوشی اقتصادی است، برای آن حافظه‌ی داخلی ۳۲ و ۶۴ گیگابایتی در نظر گرفته شده که با توجه به کیفیت دوربین، کاملا مناسب هستند. اما در هر دو مدل، تنها ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم استفاده شده و این یعنی نوکیا ۳.۴ عملا یک پایین‌رده است. منبع تغذیه‌ی این مجموعه‌ی نه چندان قدرتمند را یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد اما متاسفانه به سرعت شارژر آن اشاره‌ای نشده.

نوکیا این گوشی را به پردازنده‌ی جدید اسنپدراگون ۴۶۰ مجهز خواهد کرد. پردازنده‌ای که برای رسیدگی به امور روزانه، در این سطح قیمتی عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. همچنین این پردازنده به نسبت اسنپدراگون ۴۲۹ بکار رفته در محصول قدیمی این شرکت پیشرفت قابل توجهی داشته.

شرکت HMD Global قصد دارد اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر (مهر ماه) از نماینده‌ی مقرون به صرفه‌ی جدید نوکیا رونمایی کند. به گفته‌ی وب‌سایت NokiaPowerUser، قیمت نوکیا ۳.۴ در کشور انگلستان ۱۲۹ پوند (۱۶۷ دلار) خواهد بود و در رنگ‌های آبی، بنفش و خاکستری در دسترس قرار می‌گیرد.

نوکیا ۹.۳ PureView 5G اواخر امسال راهی بازار می‌شود

منبع: PhoneArena

The post مشخصات فنی و قیمت گوشی نوکیا ۳.۴ فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala