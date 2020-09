در هفته‌ای که گذشت، خبرهای زیادی در رابطه با پرچم‌دار بعدی سونی یعنی اکسپریا ۵ مارک ۲ منتشر شد و از مشخصات اصلی آن با خبر شدیم. امروز هم نام تعدادی از لوازم جانبی این محصول در لیست کمیسیون فدرال ارتباطات دیده شد که با توجه به آن، می‌توان گفت پرچم‌دار جدید سونی قرار است با شارژر ۱۸ واتی راهی بازار شود.

سونی گوشی اکسپریا ۱ مارک ۲ را به عنوان اولین پرچم‌دار سال ۲۰۲۰، در ماه فوریه رونمایی کرد. اما به نظر می‌رسد این گوشی قرار نیست تنها نماینده‌ی این شرکت در بخش گوشی‌های بالارده باشد چرا که به زودی از محصول دیگری با نام اکسپریا ۵ مارک ۲ رونمایی خواهد شد.

گوشی جدید سونی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ و نمایشگری ۶.۱ اینچی از نوع OLED و با پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. غول ژاپنی برای تغذیه‌ی این مجموعه‌ی قدرتمند، یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در نظر گرفته که اکنون می‌دانیم از طریق درگاه Type-C و با شارژر UCH32 سونی با سرعت ۱۸ وات شارژ خواهد شد. این شارژر در گوشی‌های قدیمی‌تر سونی نظیر اکسپریا ۵ نیز مورد استفاده قرار گرفت.

البته اکسپریا ۱ مارک ۲ از شارژر ۲۱ واتی هم پشتیبانی می‌کند منتها سونی درون جعبه‌ی آن از همین شارژر ۱۸ واتی استفاده کرده که در بررسی‌های مختلف به این نتیجه رسیدیم تفاوت خاصی بین این دو وجود ندارد. اگرچه اکسپریا ۵ مارک ۲ هنوز رسما عرضه نشده اما از آن جایی که اکسپریا ۱ مارک ۲ با باتری و شارژر مشابه راهی بازار شد، می‌توانیم به نوعی پیش‌بینی کنیم خریداران گوشی جدید در چند دقیقه می‌توانند آن را شارژ کنند.

کاربران با استفاده از شارژر ۱۸ واتی اکسپریا ۱ مارک ۲ می‌توانند باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن را در عرض ۵۱ دقیقه از ۰ به ۱۰۰ درصد برسانند. همچنین در مدت ۳۰ دقیقه، ظرفیت باتری این گوشی از ۰ به ۴۶ درصد می‌رسد که آنقدرها هم بد نیست.

اما نکته‌ی مهم اینجاست که در لیست یاد شده، شاهد حضور دو هندزفری بی‌سیم (STH82D) و سیمی (STH40D) هستیم اما این بسته‌بندی هیچوقت به دست کاربران نخواهد رسید چون این سری از محصولات تنها با هدف آزمایش و انجام بررسی‌های مختلف به دست برخی از افراد می‌رسند. درون جعبه‌ی این محصول به احتمال بسیار فراوان همان هندزفری سیمی حضور خواهد داشت و از آن جایی که اکسپریا ۵ مارک ۲ از جک هدفون هم بهره می‌برد، بنابراین کاربران می‌توانند به راحتی از هندزفری‌های دیگر هم برای گوش دادن به موسیقی یا تماشای فیلم استفاده کنند.

اکسپریا ۵ مارک ۲ قرار است در تاریخ ۱۷ سپتامبر (پنج‌شنبه ۲۷ شهریور) و با قیمت احتمالا ۱۰۰۰ دلار راهی بازار شود.

