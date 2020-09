به گزارش Yonhap News، کوالکام قصد دارد با همکاری سامسونگ، تولید پردازنده‌های ۵G ارزان قیمت خود را آغاز کند. اینطور که به نظر می‌رسد، پردازنده‌‌های ۵G کوالکام از سری ۴ این شرکت بوده و سامسونگ نیز وظیفه‌ی ساخت چیپ آن‌ها را بر عهده خواهد داشت.

سامسونگ یکی از شرکت‌های بزرگ سازنده‌ی چیپ در دنیاست و در طی چند سال اخیر شرکت‌های زیادی از چیپ‌های ساخت این شرکت در محصولات خود استفاده کرده‌اند. یکی از این شرکت‌ها، کوالکام است که برای پردازنده‌های اسنپدراگون ۶۹۰ (با لیتوگرافی ۸ نانومتر)، اسنپدراگون ۷۶۵ و ۷۶۸ (با لیتوگرافی ۷ نانومتری) از چیپ‌های ۵G ساخت سامسونگ استفاده کرد.

اما اینطور که به نظر می‌رسد کوالکام قصد دارد با همکاری سامسونگ، پردازنده‌های سری ۴ خود را نیز به اینترنت ۵G مجهز کند. با توجه به اینکه این پردازنده‌ها قرار است در محصولات پایین‌رده مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم چیپ بکار رفته در آن‌ها با فناوری ۸ نانومتری تولید شد.

گلکسی A42 ارزان‌ترین گوشی ۵G سامسونگ خواهد بود

در حال حاضر شیائومی، اوپو و موتورولا از بزرگ‌ترین مشتریان پردازنده‌‌های ۵G و ارزان قیمت کوالکام هستند تا محصولات متنوع خود را با پشتیبانی از پرسرعت‌ترین اینترنت همراه موجود راهی بازارهای مختلف کنند. بنابراین اینطور به نظر می‌رسد که کوالکام به‌زودی از اولین سری از پردازنده‌های ۵G خود رونمایی خواهد کرد.

سامسونگ رقابت بر سر ساخت چیپ‌ پردازنده‌های بالارده‌ی کوالکام را به TSMC باخت. شرکتی که اگر بگوییم بزرگ‌ترین سازنده‌ی چیپست در دنیاست اغراق نکرده‌ایم. این شرکت حتی چیپ قدرتمندترین پردازنده‌های موبایل یعنی سری A اپل را هم تولید می‌کند. بنابراین طبیعی است کوالکام از تجربه‌ و فناوری آن‌ها در ساخت محصولات قدرتمند خود بهره ببرد.

با این حال سامسونگ نیز در این زمینه چیزی از TSMC کمتر ندارد. گرافیک‌های قدرتمند سری ۳۰۰۰ انویدیا که به‌تازگی معرفی شده‌اند از چیپ‌هایی با فناوری ساخت ۸ نانومتری سامسونگ استفاده می‌کنند و IBM نیز قرار است ساخت چیپست پردازنده‌ی ۷ نانومتری پاور ۱۰ (Power 10) خود را به غول کره‌ای بسپارد.

با این حال کوالکام تصمیم گرفته فعلا ساخت چیپست‌های میان‌رده و پایین‌رده‌ی خود را بر عهده‌ی سامسونگ بگذارد. انتظار می‌رود اوایل سال بعد، پردازنده‌های ۵G متعددی با قیمت کم راهی بازار شوند تا بدین ترتیب کاربرانی با بودجه‌ی محدود هم بتوانند از سرعت بالای اینترنت ۵G بهره‌مند شوند.

تراشه‌های پایین‌رده کوالکام در سال ۲۰۲۱ از ۵G پشتیبانی می‌کنند

