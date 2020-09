از معرفی آخرین تبلت از سری گلکسی تب اکتیو (Galaxy Tab Active)، یک سال می‌گذرد (تب اکتیو پرو) و حالا به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد نخسه‌ی جدیدی را با نام گلکسی تب اکتیو ۳ راهی بازار کند.

سامسونگ در سال ۲۰۱۷ از تبلت گلکسی تب اکتیو ۲ رونمایی کرد. تبلتی که برخلاف سری تب A و S این شرکت، زبان طراحی منحصر بفرد و جالبی داشت. اما اخیرا خبری منتشر شده مبنی بر اینکه شرکت کره‌ای جانشین این محصول را نیز در دست ساخت دارد. این تبلت گلکسی تب اکتیو ۳ نام دارد و اخیرا هم گواهی بلوتوث خود را دریافت کرد. البته وب‌سایت Bluetooth SIG چندین شماره مدل را گواهی کرده که شامل SM-T575 ،SM-T575N ،SM-T577 ،SM-T577_DS و SM-T570 می‌شوند.

برخی از این مدل‌ها از وای‌فای و برخی دیگر نیز از LTE و دو سیم‌کارت پشتیبانی می‌کنند. اگرچه تاکنون اطلاعات زیادی در رابطه با این محصولات منتشر نشده اما اخیرا یکی از آن‌ها با پردازنده‌ی اگزینوس ۹۸۱۰ در گیک‌بنچ دیده شد. این پردازنده در گوشی‌های گلکسی اس ۹ و نوت ۱۰ لایت سامسونگ مورد استفاده قرار گرفته و با ۴ هسته‌ی M3 با فرکانس ۲.۷ گیگاهرتز، ۴ هسته‌ی Cortex-A55 و پردازنده‌ی گرافیکی Mali-G72 MP18، توانایی بالایی در امور پردازشی دارد. اگرچه سن و سال زیادی از آن گذشته اما با توجه به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۱۰ بکار رفته در تب اکتیو پرو، این پردازنده یک پیشرفت محسوس به حساب می‌آید.

همچنین در این تصویر شاهد این هستیم که محصول یاد شده از ۴ گیگابایت رم بهره برده و مطابق انتظار با اندروید ۱۰ (و احتمالا رابط کاربری One UI) راهی بازار می‌شود. هنوز شایعات پیرامون این محصول شدت نیافته و بنابراین اطلاعات زیادی در رابطه با آن نداریم اما اخیرا وب‌سایت Safety Korea تصویری از نمای روبروی این دستگاه‌ را منتشر کرده که از ۳ کلید سخت‌افزاری در پایین صفحه بهره می‌برد. در واقع به کمک این کلیدها کاربر می‌تواند تبلت را بدون نیاز به لمس صفحه کنترل کند.

همچنین تصویری از باتری این محصول نیز منتشر شده که تنها ۵۰۵۰ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت دارد. البته باید منتظر ماند و دید دیگر عوامل تاثیرگذار در مصرف باتری نظیر نمایشگر (احتمالا ۸ اینچی) از چه قابلیت‌هایی برخوردار هستند تا بتوانیم در رابطه با عملکرد این باتری اظهار نظر کنیم. روی کاغذ، معمولا برای یک تبلت در سال ۲۰۲۰، باتری با ظرفیت ۵۰۵۰ میلی‌آمپر ساعت کافی به نظر نمی‌رسد.

در رابطه با تاریخ رونمایی و عرضه‌ی این محصول هنوز خبر موثقی منتشر نشده اما با نگاهی به دو محصول قبل می‌بینیم سامسونگ آن‌ها را در ماه اکتبر و سپتامبر راهی بازار کرد. بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا یک ماه آینده، خبرهای بیشتری در رابطه با گلکسی تب اکتیو ۳ بشنویم. این احتمال هم وجود دارد که غول کره‌ای در ماه آینده این محصول را معرفی و راهی بازار کند.

