با وجود اینکه کمتر از یک هفته تا رونمایی رسمی از تلفن همراه جدید LG به نام Wing فاصله داریم، شاهد منتشر شدن ویدیوها و اطلاعات مختلفی در رابطه با این تلفن همراه جدید هستیم.

در اولین ویدیو منتشر شده از این تلفن همراه، شاهد استفاده از آن در زمان رانندگی بودیم. در این ویدیو فرد در حال رانندگی می‌توانست از نمایشگر بزرگ‌تر این تلفن همراه برای مسیریابی استفاده کند، در حالی که به صورت هم زمان با استفاده از نمایشگر کوچکتر به کارهای دیگری مانند عوض کردن آهنگ یا جواب دادن به تماس تلفنی می‌پرداخت.

بعد از ویدیو‌ی اول، شاهد منتشر شدن دومین ویدیو بودیم که نحوه‌ی بازی کردن با این تلفن همراه عجیب را نشان می‌داد. به طور حتم استفاده از دو نمایشگر با اندازه‌های مختلف به کاربران کمک می‌کند تا بتوانند کارهای بیشتری را به صورت همزمان در این تلفن همراه انجام دهند.

بعد از منتشر شدن این دو ویدیو، شاهد منتشر شدن ویدیوی جدیدی هستیم که اطلاعات جدیدی را از طراحی این تلفن همراه فاش می‌کند.

در این ویدیو جدید شاهد نمایش نحوه‌ی قرارگیری این دو نمایشگر بر روی یکدیگر و نحوه‌ی چرخش آن‌ها هستیم. علاوه‌بر نشان دادن نحوه‌ی چرخش این دو نمایشگر، در این ویدیو نگاهی هم به لبه‌های کناری دستگاه و ضخامت آن انداخته می‌شود.

همان‌گونه که در این ویدیو جدید مشخص است، با وجود استفاده از دو نمایشگر در این تلفن همراه، ضخامت این گوشی شبیه به دیگر تلفن‌های همراه موجود در بازار است.

در حالی که دیگر تلفن‌های همراه تولید شده دارای شکل یکسانی هستند و تنها شاهد برخی مدل‌های تاشو هستیم، استفاده از این طراحی جدید یک سنت شکنی به روش LG است که می‌تواند به سرعت توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کند. به طور حتم استفاده از دو نمایشگر با اندازه‌های مختلف که در زمان استفاده، شکلی T مانند را به این تلفن همراه می‌دهند، باعث به وجود آمدن نسلی جدید در طراحی تلفن‌های همراه خواهد شد.

علاوه‌بر ویدیو‌های منتشر شده، گزارش‌های هم در رابطه با دیگر مشخصات این تلفن همراه منتشر شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که این تلفن همراه عجیب‌و‌غریب از قابلیت ۵G پشتیبانی می‌کند و دارای ماژول دوربین سه‌گانه با دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی است. پیش‌بینی می‌شود که LG در این تلفن همراه از سری هفتم چیپست‌های اسنپدراگون استفاده کند.

این تلفن همراه، اولین گوشی خواهد بود که بر اساس پروژه‌ی جدید LG به نام Explorer توسعه داده شده است. این شرکت کره‌ای قصد دارد در این پروژه‌ی جدید از تلفن‌های همراهی رونمایی کند که با به چالش کشیدن معیار‌های کاربران، تجربه‌ی کاری را در زمان استفاده از تلفن همراه متحول کند.

به طور حتم استفاده از این طراحی جدید باعث خواهد شد که کاربران در زمان استفاده از این گوشی، تجربه‌ی کاربری جدیدی را داشته باشند که در گذشته شاهد آن نبودیم.

البته باید ببینیم که واکنش کاربران به این تلفن همراه چگونه خواهد بود. آیا کاربران و طرفداران LG مایل هستند که در حدود ۱۰۰۰ دلار برای این تلفن همراه جدید بپردازند؛ به‌خصوص در حالی که اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که، خبری از بهره‌مندی از چیپست‌های استفاده شده در تلفن‌های همراه پرچمدار، در این گوشی جدید نخواهد بود.

به طور حتم، استفاده از این تلفن همراه تلفن همراه هم جذابیت‌های خاص خود را به همراه خواهد داشت و ما مشتاقانه منتظر هستیم تا ببینیم که توسعه‌دهندگان، اپلیکیشن‌های خود را به چه شکلی برای استفاده توسط هر دو نمایشگر این تلفن همراه، تغییر خواهند داد.

همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید، LG تایید کرده است که نام این تلفن همراه جدید Wing خواهد بود و این شرکت قصد دارد تا از این تلفن همراه در ۱۴ سپتامبر (۲۴ شهریور ماه) ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران رونمایی کند.

نظر شما در رابطه با این تلفن همراه جدید LG چیست؟ آیا استفاده از این طراحی را در تلفن‌های همراه جدید می‌پسندید؟

منبع متن: digikala