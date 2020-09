به نظر می‌رسد که اطلاعات منتشر شده در رابطه با دوربین جدید بدون آینه و فول فریم سونی به نام a7C درست باشند. شرکت سونی با منتشر کردن یک تیزر خبری اعلام کرده است که قصد دارد به زودی از مفهوم جدیدی در دوربین‌های آلفای خودش رونمایی کند.

در ابتدا سایت سونی در ژاپن با منتشر کردن یک عکس، خبر برگزاری این رویداد آنلاین را منتشر کرد. اما بعد از آن، شاهد نمایش پوستر این رویداد در کانال یوتوب سونی هستیم. کانال رسمی سونی در یوتوب با منتشر کردن پوستر این رویداد و اجرای یک تایمر زمانی خبر از برگزاری این رویداد آنلاین را می‌دهد.

با وجود منتشر شدن این پوستر، شرکت سونی اطلاعات چندانی را در رابطه با این رویداد جدید منتشر نکرده است. نگاه کردن به پوستر این رویداد آنلاین هم اطلاعات چندانی را فاش نمی‌کند. در این پوستر تنها شاهد استفاده از عبارت آمدن مفهوم جدید و همچنین استفاده از لگو‌ی سونی آلفا و در نهایت تاریخ و زمان برگزاری مراسم هستیم.

همانگونه که در خبرهای منتشر شده آمده است، انتظار داریم که سونی قصد داشته باشد تا از اولین دوربین کامپکت خود با سنسور فول فریم در بدنه‌ای بدون آینه رونمایی کند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، دوربین جدید سونی که به‌ احتمال زیاد سونی a7C نام خواهد داشت، قصد دارد تا مسیر جدیدی را در خانواده‌ی دوربین‌های بدون آینه برای سطح مبتدی ایجاد کند. سونی قصد دارد تا این دوربین جدید را در کنار دیگر دوربین‌های خانواده‌ی آلفای خود عرضه کند.

گزارش‌های منتشر شده در رابطه با مشخصات این دوربین جدید، تاکنون اطلاعات زیر را افشا کرده‌اند:

استفاده از سنسور ۲۴ مگاپیکسلی همانند سنسوری که در دوربین a7 III شاهد استفاده از آن هستیم.

بهره‌مندی از نمایشگر چرخان همانند دوربین تازه معرفی شده a7S III.

استفاده از سیستم فوکوس خودکار دوربین a7S III.

طراحی خارجی بدنه همانند دوربین سونی a6600 اما با محل قرارگیری چشمی الکترونیکی در گوشه‌ی کناری پشت دوربین.

لرزشگیر تصویر داخل بدنه.

یک ‌جای مموری کارت.

قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۴K و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه.

برچسب قیمتی ۲۱۰۰ دلاری.

سونی قصد دارد با معرفی این دوربین جدید، آن را به دوربین مناسب برای ‌ولاگرها تبدیل کند. همان‌گونه که گزارش‌های قبلی نشان می‌دهند، استفاده از حرف ‌C در نام‌گذاری این دوربین، به احتمال زیاد به دلیل بدنه‌ی کامپکت این دوربین جدید است. اما با توجه به تیزر منتشر شده، این احتمال هم وجود دارد که حرف C نماد کلمه‌ی «مفهوم» (Concept) باشد.

برای اطلاع از دیگر جزئیات این دوربین باید تا مراسم آنلاین سونی که در ۱۴ سپتامبر (۲۴ شهریور ماه) ساعت ۵:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود، منتظر باشیم.

