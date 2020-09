تلویزیون به یکی از لوازم خانگی ضروری تبدیل شده و به همین خاطر همواره افراد زیادی خواهان خرید تلویزیون جدید هستند. اما قبل از اینکه چنین کاری را انجام دهید، بهتر است از این ۶ اشتباه اجتناب کنید.

خرید تلویزیون بر اساس ویدیوهای دمو در مغازه

بسیاری از افراد هنگام خرید تلویزیون به کیفیت دموهای پخش شده توسط تلویزیون‌های موجود در مغازه اعتماد می‌کنند که بهتر است چنین کاری را انجام ندهید. شرکت‌های سازنده تلویزیون‌ها دموهای خاصی را برای آن‌ها آماده می‌کنند تا در فروشگاه‌ها نمایش داده شوند. اما کاربران معمولی نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا این دموها واقعا مبتنی بر رزولوشن ۴K یا ۱۰۸۰p هستند یا نه. برای ارزیابی منصفانه، تلویزیون موردنظر باید محتوای مبتنی بر حداکثر رزولوشن موردنظر را نمایش دهد.

علاوه بر این باید به تنظیمات تلویزیون‌ها هم اشاره کنیم. بیشتر این تلویزیون‌ها از حالت دمو پشتیبانی می‌کنند که انواع تنظیمات را از حالت طبیعی خارج می‌کند. به همین خاطر در چنین حالتی با رنگ‌های اشباع شده، حداکثر روشنایی و حتی گاهی اوقات با شفافیت مصنوعی ویدیوها مواجه می‌شوید.

مغازه‌ها این کار را انجام می‌دهند تا تلویزیون‌ها بتوانند نظر افراد را جلب کنند ولی کیفیت تلویزیون برای استفاده طولانی‌مدت نشان نمی‌دهند. این موضوع برای افرادی که دنبال تلویزیون مناسب گیمینگ هستند اهمیت دوچندانی دارد. تلویزیون‌ها در مغازه برای نمایش جذاب‌تر ویدیوها پردازش‌های متعددی را انجام می‌دهند که چنین کاری برای گیمینگ تاخیر را افزایش می‌دهد. به همین خاطر در واقعیت برای تجربه بهتر بازی‌ها باید بسیاری از این تنظیمات را غیرفعال کنید.

ویدیوهای دمو می‌توانند مفید باشند اما نه برای قضاوت در مورد کیفیت تصویر و صدا. همچنین باید به اهمیت زاویه دید تلویزیون‌ها هم اشاره کنیم که در مغازه به راحتی می‌توانید چنین موضوعی را بررسی کنید. اگر قرار است یک خانواده یا گروهی از دوستان شما از تلویزیون استفاده کنند، باید آن را از زوایای مختلف مشاهده کنید تا ببینید در این شرایط آیا کیفیت آن تغییر می‌کند یا نه.

همچنین نباید موضوع طراحی تلویزیون را دست کم بگیرید. آیا حاشیه‌ها به اندازه کافی باریک هستند؟ پایه تلویزیون محکم است؟ آیا می‌توانید «ساندبار» (Soundbar) را در زیر تلویزیون نصب کنید یا اینکه به پایه جداگانه نیاز دارید؟ همچنین باید به نحوه تعامل شما با تلویزیون هم اشاره کنیم. سیستم‌عامل آن چه سرعتی دارد؟ آیا ریموت کنترل آن خوش‌دست است؟ فرایند روشن شدن تلویزیون چقدر طول می‌کشد؟ هنگام خرید تلویزیون به این موارد توجه کنید.

گوش دادن به فروشنده

وظیفه فروشنده‌ها فروش محصولات موجود در مغازه است و آن‌ها قرار نیست به‌عنوان مشاور بی‌طرف با شما صحبت کنند. به همین خاطر در بیشتر اوقات افراد را به سمت محصولات گران‌قیمت سوق می‌دهند حتی اگر شما لزوما به محصول موردنظر نیازی نداشته باشید.

همچنین باید بگوییم که برخی کارکنان مغازه‌ها معمولا در مورد محصولاتی که می‌فروشند اطلاعات کافی ندارند. روی هم رفته بهتر است هنگام خرید تلویزیون همواره با شک و تردید به حرف‌های فروشنده گوش دهید. البته در این میان برخی نمایندگی‌ها فروشنده‌های مجربی را استخدام می‌کنند که در مورد محصولات اطلاعات زیادی دارند ولی در کل تعداد چنین فروشنده‌هایی چندان زیاد نیست.

به همین خاطر قبل از اینکه به مغازه بروید، تحقیق کنید و برای این کار بهتر است از مطالب و ویدیوهای نقد و بررسی منتشر شده در اینترنت استفاده کنید.

این باور که پرداخت پول بیشتر مساوی است با کیفیت بهتر

بهترین تلویزیون‌های مقرون به صرفه کیفیت تصویر را فدا نمی‌کنند و در حقیقت این موضوع نقطه قوت آن‌ها محسوب می‌شود. به همین خاطر شرکت‌هایی مانند TCL و هایسنس موفق شده‌اند در بازار کشورهای مختلف محبوبیت زیادی پیدا کنند.

شما می‌توانید تلویزیون گران قیمتی را خریداری کنید ولی با کیفیت بدتر تصویر نسبت به تلویزیون‌های TCL روبرو شوید. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ در واقع شما دارید برای ویژگی‌های متنوع پول می‌دهید نه کیفیت تصویر بهتر. شرکت‌هایی مانند TCL برای پایین نگه داشتن قیمت به ویژگی‌های مهم توجه نشان می‌دهند.

تلویزیون‌های سری ۶ شرکت TCL از پنل ۴K باکیفیت بهره می‌برند ولی در هر صورت با خرید این تلویزیون‌ها رزولوشن ۸K، نسل جدید پردازنده، رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و پورت‌های HDMI 2.1 نصیب کاربران نمی‌شود. اگر به دنبال آپ‌اسکیل، جدیدترین پورت‌های HDMI و رفرش ریت بالا هستید یا باید بیشتر هزینه کنید یا کیفیت تصویر را فدا کنید. پیدا کردن یک تلویزیون میان‌رده که از تمام این مشخصه‌ها بهره ببرد، کار تقریبا غیرممکنی است.

کیفیت تصویر هم ارتباط مستقیمی با نوع پنل، نسبت کنتراست، روشنایی کلی و دیگر عوامل دارد که از بین آن‌ها می‌توانیم به مثلا بهره‌گیری تلویزیون از نور پس‌زمینه یا نوردهی موضعی اشاره کنیم. روی هم رفته تلویزیون‌ها ویژگی‌های متعددی دارند که بسیاری از آن‌ها تاثیری بر کیفیت تصویر ندارند.

اختصاص ندادن بودجه برای ساندبار

با باریک‌تر شدن تلویزیون‌ها و کاهش حاشیه‌ی آن‌ها، سازندگان فضای کمتری برای تعبیه اسپیکرهای داخلی دارند. در حقیقت، اسپیکر بیشتر تلویزیون‌ها روبروی بینندگان نیستند و معمولا در بخش پایینی تلویزیون تعبیه می‌شوند.

این موضوع منجر به کاهش کیفیت صدا به‌خصوص صداهای بم می‌شود. به همین خاطر اگر صدا برای شما اهمیت زیادی دارد، هنگام خرید تلویزیون باید به فکر خرید ساندبار یا سیستم «صدای فراگیر» (Surround sound) باشید. اگر فضا یا بودجه کافی برای سیستم صدای فراگیر را ندارید، خرید ساندبار تصمیم عاقلانه‌ای است.

قبل از خرید ساندبار به پشتیبانی آن از تکنولوژی ARC یا eARC توجه کنید. ARC مخفف Audio Return Channel یا کانال بازگشت صدا است و در کل یک تکنولوژی برای انتقال صدا از طریق رابط HDMI محسوب می‌شود. eARC نسل جدید این تکنولوژی محسوب می‌شود که پهنای باند بیشتری دارد و از فرمت‌های صوتی متعددی مانند Dolby Atmos پشتیبانی می‌کند.

در هر صورت اگر قرار است پول زیادی را برای خرید تلویزیون خرج کنید، به یاد داشته باشید که حتی بهترین کیفیت تصویر هم نمی‌تواند جایگزین کیفیت نامناسب صدا شود.

دوری از تلویزیون‌های هوشمند

وقتی که آخرین بار یک تلویزیون خریداری کردید، احتمالا تصمیم گرفتید که به مدل «هوشمند» نیازی ندارید. شاید نرم‌افزار آن کند بوده یا تجربه کاربری مناسبی نداشته است. اما در حال حاضر تقریبا تمام تلویزیون‌های رده‌بالا هوشمند شده‌اند. به همین خاطر اگر خواستار خرید تلویزیون جدید و پیشرفته‌ای هستید، چاره‌ای جز خرید تلویزیون هوشمند ندارید.

اگر ترجیح می‌دهید، همیشه می‌توانید ویژگی‌های هوشمند تلویزیون مذکور را نادیده بگیرید. به‌عنوان مثال می‌توانید تلویزیون را به اینترنت وصل نکنید که انجام چنین کاری را توصیه نمی‌کنیم زیرا آپدیت تلویزیون‌ها از طریق اینترنت ارائه می‌شود. در این آپدیت‌ها به غیر از اصلاح باگ‌ها، گاهی اوقات ویژگی‌های جدیدی به تلویزیون‌های موردنظر افزوده می‌شود.

خوشبختانه تلویزیون‌های هوشمند ویژگی‌های جذاب زیادی دارند که احتمالا می‌توانند نظر شما را جلب کنند. البته در این زمینه گجت‌هایی مانند کروم‌کست هم وجود دارند که به‌عنوان ابزار استریمینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند تلویزیون شما را به‌نوعی هوشمند کنند.

نخریدن تلویزیون از ترس از دست دادن تکنولوژی‌های جدید

طرفداران پروپاقرص تکنولوژی‌های جدید معمولا همواره چشم‌انتظار معرفی تکنولوژی‌های جدید هستند. متاسفانه این مورد می‌تواند به یک وسواس بدل شود و در نهایت وسیله موردنظر را نمی‌خرید زیرا همواره منتظر معرفی تکنولوژی‌های جدیدتر هستید.

نسبت به سال‌های گذشته، فناوری تلویزیون‌ها با سرعت زیادی در حال حرکت است و به همین خاطر برخی افراد فکر می‌کنند که تلویزیون‌های مبتنی بر پنل‌های microLED و QNED به زودی روانه‌ی بازار می‌شوند. اما حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد، نسل اول این تلویزیون‌ها تا مدت‌ها بسیار گران‌قیمت خواهند بود.

اما واقعیت این است که اگر در سال ۲۰۲۰ از تلویزیون جدید خود راضی هستید، دیگر لازم نیست به تکنولوژی‌های جدید توجه نشان بدهید. ورود تلویزیون‌های نوآورانه به معنای کاهش توانایی تلویزیون فعلی موجود در خانه نیست فقط در این میان تلقی شما تغییر کرده است.

در ضمن باید بگوییم اگر محصولات نوآورانه را بسیار زودهنگام خریداری کنید، همواره این احتمال وجود دارد که با برخی مشکلات روبرو شوید. فقط همین چند سال قبل تلویزیون‌های اولد بسیار گران‌تر بودند ولی در عین حال کاملا مستعد سوختگی نمایشگر محسوب می‌شدند. حالا آن‌ها بسیار ارزان‌تر هستند و اگرچه همچنان پدیده سوختگی نمایشگر دیده می‌شود، اما بسیار کمتر از گذشته شده است.

سخن آخر

اگر خواستار خرید تلویزیون جدید هستید و از بودجه کافی بهره می‌برید، حالا بهتر است مدل موردنظر خود را پیدا کنید. همانطور که گفتیم، قبل از مراجعه به مغازه تحقیقات خود را انجام دهید و مطالب و ویدیوهای نقد و بررسی تلویزیون‌های مختلف را بخوانید و تماشا کنید.

همچنین اگر بودجه محدودی دارید، توصیه می‌کنیم اولویت‌های خود را مشخص کنید. به‌عنوان مثال اگر گیمر حرفه‌ای نیستید و نمی‌خواهید در خانه خود یک سینما راه بیندازید، با خرید بسیاری از تلویزیون‌ها ارزان‌قیمت نیاز شما برطرف می‌شود.

خرید تلویزیون ۸K چه زمانی منطقی خواهد بود؟

منبع: How To Geek

