فروش ۱۰ هزار نسخه از گوشی پوکو X3 NFC تنها در ۳۰ دقیقه

گوشی پوکو X3 NFC دو روز پیش رونمایی و روز گذشته نیز رسما وارد بازار شد. قیمت بسیار خوب، بهره‌مندی از پردازنده‌ی جدید اسنپدراگون ۷۳۲G و باتری پرظرفیت باعث شده کاربران تمایل زیادی به خرید آن پیدا کنند و در نتیجه در مدت زمان تنها ۳۰ دقیقه ۱۰.۰۰۰ نسخه از آن به فروش رفت.

پوکو X3 NFC از طریق فروشگاه‌های زیادی از جمله AliExpress، فروشگاه رسمی شیائومی، برخی از شعبه‌های آمازون و … به فروش می‌رسد و مشخص نیست سهم هر یک از آن‌ها از این تعداد چقدر است. با این حال انتظار می‌رود در همه‌ی بازارهایی که این محصول عرضه می‌شود، فروش خوبی را تجربه کند.

گوشی پوکو NFC X3 با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۲G در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. پردازنده‌ای که اخیرا معرفی شده و به نوعی باید آن را نسخه‌ی اورکلاک شده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰G دانست که یکی از بهترین پردازنده‌های میان‌رده در بازار است. در کنار آن اما از ترکیب سخت‌افزاری ۶/۶۴ و ۶/۱۲۸ گیگابایت استفاده شده که به ترتیب از قیمت ۲۲۹ یورو (۲۷۰ دلار) و ۲۶۹ یورو (۳۱۸ دلار) بهره می‌برند.

این محصول در حالی در این محدوده‌ی قیمتی قرار گرفته که از قابلیت‌های بسیار خوبی نظیر نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، دوربین ۴ گانه و باتری پرظرفیت ۵۱۶۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. همچنین برای شارژ این باتری یک شارژر ۳۳ واتی در نظر گرفته شده که می‌تواند در مدت ۳۰ دقیقه آن را از ۰ به ۳۲ درصد و در مدت ۶۵ دقیقه از ۰ به ۱۰۰ درصد برساند.

منبع: GSMArena

