به نظر می‌رسد که پایبندی اپل به سنت‌های خودش برای طراحی دعوت‌نامه‌های جذاب برای مراسم‌هایش ادامه دارد. در روز گذشته شاهد اطلاع رسانی رسمی اپل در رابطه با رویداد Time Flies بودیم که در تاریخ ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور ماه) برگزار خواهد شد.

با وجود اینکه در ابتدا به نظر می‌رسید که پوستر طراحی شده برای این مراسم اطلاعات چندانی را در رابطه با این رویداد افشا نکند، اما برخی از کاربران متوجه یک موضوع به صورت «واقعیت اقزوده» (Augmented Reality) در رابطه با پوستر این رویداد شده‌اند.

این کاربران متوجه شده‌اند که اپل یک ویژگی واقعیت افزوده را در این پوستر مخفی کرده است. این ویژگی واقعیت افزوده در پوستر این رویداد باعث می‌شود که پوستر این مراسم حالت سه بعدی پیدا کند که در آن نماد اپل به عدد ۹.۱۵ (تاریخ برگزاری رویداد) تبدیل می‌شود.

برای اینکه این واقعیت افزوده را ببینید، کافیست که با استفاده از محصولات اپل مانند آیفون یا آیپد که از واقعیت افزوده پشتیبانی می‌کنند، به سایت اپل بروید و بر روی پوستر منتشر شده در رابطه با این رویداد بزنید، تا بتوانید که پوستر طراحی شده برای این رویداد را به صورت واقعیت افزوده ببینید.

اپل سابقه‌ی درخشانی در طراحی پوسترهای جذاب و ویدیو‌های تبلیغاتی چشم‌گیر برای مراسم‌های رونمایی خود دارد. اضافه شدن این ویژگی واقعیت افزوده به دعوت‌نامه‌ی این رویداد، علاوه‌بر نشان دادن پوستر این رویداد به صورت واقعیت افزوده، توجه اپل به این تکنولوژی را نشان می‌دهد.

البته هنوز مشخص نیست که آیا این Easter egg مخفی شده در پوستر دعوت‌نامه‌ی این مراسم نشان دهنده‌ی این موضوع است که اپل قصد دارد از محصولاتی ویژه برای استفاده از قابلیت واقعیت افزوده رونمایی کند یا که این قابلیت را در محصولات کنونی‌اش بهبود بخشید.

البته این احتمال هم وجود دارد که اپل فقط قصد داشته باشد با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده با طرفدارانش شوخی کند. برای روشن شدن این موضوع مجبور هستیم که تا رویداد Time Flies که در هفته آینده برگزار می‌شود، صبر کنیم.

