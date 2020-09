گوشی تاشو موتورولا ریزر ۵G با قیمت ۱۴۰۰ دلار معرفی شد

شب گذشته نسل دوم گوشی تاشو موتورولا ریزر به نام ریزر ۵G معرفی شد که نسبت به نسل قبلی شاهد برخی تفاوت‌های سخت‌افزاری و ظاهری هستیم. همانطور که از نام این گوشی پیداست، از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند و در کل ویژگی‌های جذاب‌تری را نسبت به نسل قبلی به ارمغان می‌آورد.

اگرچه طراحی کلی آن همچنان مشابه نسل قبلی محسوب می‌شود، اما در این میان می‌توان به تغییرات مختصری اشاره کرد. به‌عنوان مثال بریدگی نمایشگر کوچک‌تر شده، بدنه از جنس شیشه است و گوشه‌های بدنه هم کمی گردتر شده‌اند. در پنل پشتی، حسگر اثر انگشت به داخل لوگو موتورولا منتقل شده و از بین ضعف‌های آن هم می‌توانیم به عدم پشتیبانی از شارژ بی‌سیم اشاره کنیم.

برای نسل قبلی این گوشی نگرانی‌هایی در زمینه‌ی دوام آن وجود داشت که اگرچه مکانیسم لولا برای موتورولا ریزر ۵G تغییر قابل توجهی نداشته، اما در کل باز و بسته کردن گوشی حالا صدای کمتری ایجاد می‌کند و روی هم رفته محکم‌تر شده است. به گفته موتورولا، کاربران با خیال راحت می‌توانند ۲۰۰ هزار بار این گوشی را باز و بسته کنند که برای استفاده ۵ ساله از آن کافی محسوب می‌شود.

اندازه هر دو نمایشگر موتورولا ریزر ۵G مشابه نسل قبلی است و به همین خاطر بار دیگر با نمایشگر اصلی ۶.۲ اینچی و نمایشگر ثانویه ۲.۷ اینچی سروکار داریم. البته این مدل جدید از قابلیت نرم‌افزاری تازه‌ای بهره می‌برد که به کاربران اجازه می‌دهد هر اپلیکیشنی را در نمایشگر ثانویه اجرا کنند. البته شاید برخی اپلیکیشن‌ها نتوانند در این محیط به درستی اجرا شوند ولی به گفته موتورولا، اپلیکیشن‌های مشهور مانند توییتر، اسپاتیفای و جیمیل در این زمینه مشکلی نخواهند داشت.

قلب تپنده این گوشی تاشو تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G است و در کنار آن ۸ گیگابایت حافظه رم تعبیه شده؛ از نظر حافظه داخلی هم کاربران باید به ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بسنده کنند. ظرفیت باتری هم نسبت به نسل گذشته افزایش یافته و حالا به ۲۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت رسیده است که باید ببینیم از لحاظ عمر باتری چه حرفی برای گفتن دارد.این باتری از شارژ ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند.

موتورولا ریزر ۵G از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال و فوکوس خودکار لیزری بهره می‌برد. برای ثبت عکس‌های سلفی هم می‌توانید از دوربین ۲۰ مگاپیکسلی استفاده کنید.

این گوشی در فصل پاییز روانه‌ی بازار چین، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی می‌شود و برای خرید آن باید قیمت ۱۴۰۰ دلار را بپردازید.

