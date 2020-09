سامسونگ برای ادامه فروش تراشه به هواوی از دولت آمریکا درخواست مجوز کرد

در پی تشدید تحریم‌های آمریکا علیه هواوی، شرکت‌های زیادی در حال قطع کردن ارتباطات تجاری خود با این غول چینی هستند. از بین این شرکت‌ها می‌توانیم به سامسونگ اشاره کنیم که قرار است از ۵ روز دیگر یعنی ۱۵ سپتامبر فروش تراشه‌های حافظه DRAM و NAND و همچنین پنل‌های اولد به هواوی را متوقف کند. حالا طبق یک گزارش، سامسونگ از دولت آمریکا درخواست مجوز کرده تا بتواند به تامین تراشه‌های حافظه برای هواوی ادامه دهد.

باید خاطرنشان کنیم حتی شرکت‌هایی مانند مدیاتک، کوالکام و SK Hynix هم درخواست‌های مشابهی را به دولت آمریکا ارائه داده‌اند. با این حال، با توجه به وضعیت فعلی و جو حاکم بر دولت ترامپ شانس کمی برای تایید این مجوزها وجود دارد.

طبق تحریم‌های جدید آمریکا، شرکت‌هایی که برای ساخت انواع تراشه از فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آمریکایی استفاده می‌کنند، برای فروش به هواوی باید از دولت آمریکا مجوز مخصوصی دریافت کنند. یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در این رابطه گفته: «بسیاری از تولیدکنندگان نیمه‌رسانای چندملیتی از جمله سامسونگ و SK Hynix از دولت آمریکا درخواست مجوز ارائه کرده‌اند. صرف‌نظر از اینکه این درخواست‌ها تایید می‌شوند یا نه، آن‌ها اقدامات لازم را قبل از آغاز سری جدید تحریم‌های علیه هواوی انجام داده‌اند.»

در سال ۲۰۱۹، هواوی در بین ۵ مشتری برتر تراشه‌های سامسونگ بود و همچنین این شرکت چینی حدود ۱۰ درصد از درآمد SK Hynix را تشکیل می‌داد. سامسونگ برای غلبه بر افت فروش محصولات نیمه‌رسانا خود احتمالا مشغول مذاکره با شرکت‌هایی مانند اپل، اوپو و ویوو است. از طرف دیگر، کسب‌وکار تجهیزات شبکه سامسونگ به دلیل تحریم‌های علیه هواوی در حال شکوفایی است. این شرکت به تازگی قرارداد چند میلیارد دلاری با اپراتور مخابراتی Verizon و چند شرکت دیگر برای تامین تجهیزات ۵G امضا کرده است.

