از مراسم اپل در روز ۲۵ شهریور چه انتظاراتی داریم؟‌

برای طرفداران دنیای تکنولوژی، ماه سپتامبر هر سال، ماهی است که باید منتظر رونمایی از آیفون جدید باشند. و اگر تاریخ مثل هفت سال گذشته خودش را تکرار کند، طی مراسم اپل در روز ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریورماها) می‌توانیم آیفون جدید و برخی محصولات را دیگر برای نخستین بار مشاهده کنیم.

از سال ۲۰۱۲ تا به امروز، اپل در هر ماه سپتامبر، رویدادی برای رونمایی از آیفون جدید برگزار کرده است. البته امسال با سال‌های پیش فرق دارد و همه‌گیری کرونا ویروس باعث شده کسب‌وکار اپل و بسیاری شرکت دیگر در اقصی نقاط جهان با اختلالی جدی مواجه شود.

به این ترتیب، به جای ارسال دعوت‌نامه برای اهالی رسانه برای اینکه به شکل فیزیکی در کنفرانس امسال شرکت کنند، اپل وب‌سایت رویدادهای خود را آپدیت کرده و حالا می‌دانیم که قرار است شاهد یک رویداد مجازی از درون اپل پارک باشیم. ضمنا اگر گزارش اخیر خبرگزاری بلومبرگ صحت داشته باشد، مراسم امسال بیشتر از اینکه متمرکز بر آیفون باشد، با توجهی ویژه بر اپل واچ و آیپد جدید برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر، لوسا میستری، مدیر ارشد امور مالی اپل و نایب رییس ارشد اپل در تازه‌ترین جلسه این شرکت با سهام‌داران گفت که انتظار می‌رود آیفون‌ امسال، چند هفته دیرتر نسبت به مدل‌های سال پیش روانه بازار شود. اما اپل عقیده دارد که حتی با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از ویروس، کماکان تقاضا برای آیفون‌های جدید وجود دارد. در همین راستا، اپل ظاهرا سفارش تولید ۷۵ میلیون واحد از آیفون‌های جدید را داده و این یعنی انتظار دارد فروشی دقیقا مشابه به فروش سال پیش را تجربه کند.

اگر شایعات صحیح باشند، آیفون جدید قرار است تغییراتی چشمگیر به وجود آورد، از یک طراحی جدید بهره ببرد، با پشتیبانی از ۵G از راه برسد، ابعادی تازه داشته باشد و پرفورمنسی بهتر را با خود به ارمغان آورد. اپل ضمنا مشغول کار روی چندین محصول جدید دیگر نیز هست که همگی شانسی برای رونمایی در مراسم روز ۱۵ سپتامبر دارند.

بیایید مروری کنیم بر تمام انتظارات‌مان از مراسم اپل که تا کمتر از یک هفته دیگر برگزار می‌شود.

آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو

آیفون جدید اپل، معمولا در کانون توجه مراسم اپل در هر ماه سپتامبر اپل قرار دارد. آنطور که مینگ-چی کو (تحلیلگر شناخته‌شده مسائل مربوط به اپل) و خبرگزاری بلومبرگ گفته‌اند، اپل قرار است در فصل پاییز امسال چهار ورژن مختلف از آیفون ۱۲ را به دست مشتریان وفادار خود برساند.

گفته می‌شود هر چهار مدل از اتصالات ۵G پشتیبانی کرده و نمایشگرهایی از نوع اولد خواهند داشت که کنتراست بهتر و رنگ‌های مشکی عمیق‌تر را امکان‌پذیر خواهد کرد. نمایشگرهای اولد در حال حاضر در تنها در آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس یافت می‌شوند.

دو موبایل قرار است مدل‌های جدید برای آیفون ۱۱ ارزان‌قیمت‌تر باشند و دو مدل باقی مانده هم مسیر آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس را ادامه خواهند داد. با اتکا به شایعات، دو مدل ارزان‌قیمت‌تر در ابعاد ۵.۴ اینچ و ۶.۱ از راه می‌رسند و مدل‌های گران‌قیمت‌تر هم ابعادی معادل ۶.۱ و ۶.۷ اینچ خواهند داشت.

آیفون ۱۲ پرو غول‌آسا ضمنا قرار است از سنسور لیدار بهره شود تا مثل آیپد پرو، عملکردی به مراتب بهتر را در واقعیت افزوده به همراه آورد. در همان گزارشی که به سنسور لیدار اشاره شده آمده که آیفون‌های معمولی زودتر از مدل‌های پرو به بازار می‌آیند.

در نهایت باید افزود که آیفون‌های جدید همواره در رویداد ماه سپتامبر معرفی شده‌اند، اما مارک گورمن از بلومبرگ می‌گوید این احتمال وجود دارد که اپل امسال رونمایی از آیفون‌هایش را به ماه اکتبر موکول کند.

اپل واچ سری ۶ و یک اپل واچ جدید و ارزان در هر ماه سپتامبر، اپل علاوه بر آیفون جدید، از مدل‌های جدید اپل واچ نیز پرده برمی‌دارد و بنابراین به احتمال زیاد همان رویه امسال هم تکرار شود. اپل واچ بعدی که احتمالا سری ۶ نام می‌گیرد، ظاهرا قادر به اندازه‌گیری سطح اکسیژن در خون خواهد بود. اپل همین اواخر قابلیت پایش خواب را به نرم‌افزار watchOS 7 دارد و بنابراین احتمالش زیاد است که اپل واچ سری ۶ قابلیت‌های پیشرفته‌تر برای پایش خواب و همینطور عمر باتری بیشتر داشته باشد. مارگ گورمن از بلومبرگ اضافه کرده که طی مراسم اپل در کنار سری ۶، از یک ساعت ارزان‌قیمت جدید نیز رونمایی خواهد شد که به جایگزینی برای سری ۳ تبدیل خواهد بود.

یک هوم‌پاد جدید، ارزان‌قیمت‌تر و کوچک‌تر

در سال ۲۰۱۷ میلادی و با عرضه اسپیکر هوشمند هوم‌پاد بود که اپل برای نخستین بار در صدد رقابت با گوگل و آمازون در این حوزه برآمد. این دیوایس نتوانست به اندازی محصولات رقیب توجه مصرف‌کنندگان را جلب کند که یکی از دلایلش‌، قیمت‌گذاری بسیار غیر منطقی بود. حالا اپل مشغول کار روی یک هوم‌پاد کوچک‌تر با قیمتی پایین‌تر است.

نخستین هدفون‌های روگوشی اپل

گذشته از این‌ها، اپل برای عرضه نخستین هدفون‌های روگوشی با برند خود نیز برنامه‌ریزی کرده است که ظاهرا طی فصل پاییز پیش رو عرضه می‌شود. این نخستین باری نیست که می‌شنویم اپل مشغول توسعه چنین محصولی شده، بلومبرگ در ماه آپریل امسال هم مقاله‌ای منتشر کرده بود که در آن به تفصیل به قابلیت‌های هدفون اشاره شده است.

هدفون‌های روگوشی جدید اپل در دو مدل عرضه خواهند شد: یک مدل پریمیوم و یک مدل مخصوص برای ورزشکاران که جنس بادوام‌تری دارد. اگر گزارش‌ها صحیح باشند، اپل رویکردی متفاوت در قبال این محصول در پیش گرفته و به کاربران اجازه خواهد داد که هدفون خود را طراحی و شخصی‌سازی کنند.

عرضه یک جفت هدفون جدید و باکیفیت، قطعا باعث خواهد شد که اپل موفقیت‌های خود با AirPods و همینطور اپل واچ را در حوزه پوشیدنی‌ها افزایش دهد. اپل واچ اخیرا سهمی قابل توجه از درآمد سالانه اپل داشته و بنابراین شرکت ساکن کوپرتینو توجه بیشتری به پوشیدنی‌ها نشان می‌دهد.

یک آیپد ایر جدید که شبیه آیپد پرو است

بنابه گزارش دیگر خبرگزاری بلومبرگ، اپل از یک ورژن جدید از آیپد ایر رونمایی خواهد کرد که درست مانند آیپد پرو، از نمایشگر لبه تا لبه بهره‌مند شده است. این نخستین باری نخواهد بود که ویژگی‌های آیپد پرو راهشان را به مدل‌های دیگر باز کرده‌اند. پارسال اپل از آیپد ایر و آیپد مینی جدید رونمایی کرد که با استایلوس اپل پنسیل سازگاری داشتند.

اطلاعات بیشتر راجع به به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری

اپل معمولا جزییات بیشتر راجع به به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری در محصولاتی مانند آیفون، اپل واچ، آیپد و مک را در جریان کنفرانس جهانی توسعه‌دهندگان که طی ماه ژوئن برگزار می شود به اشتراک می گذارد و بعد در فصل پاییز شاهد عرضه آن‌ها هستیم. اگر تاریخ تکرار شود، در جریان مراسم اپل در روز ۱۵ سپتامبر متوجه می‌شویم که iOS 14 ،watchOS 7 ،iPadOS 14 و macOS Big Sur چه زمانی آماده دانلود خواهند بود.

سایر محصولات اپل

اپل ظاهرا چندین محصول دیگر هم در خط لوله خود دارد، اما احتمال معرفی آن‌ها در جریان مراسم هفته پیش رو، کمتر از بقیه چیزهایی است که بالاتر در موردشان صحبت کردیم.

برای مثال گفته می‌شود که اپل مشغول توسعه یک مدل قدرتمندتر از اپل تی‌وی بوده، اما ممکن است تا پیش از سال آتی میلادی شاهد عرضه‌اش به بازار نباشیم. از سوی دیگر، شرکت ساکن کوپرتینو روند توسعه نخستین کامپیوتر مک با پردازنده مخصوص به خودش را هم آغاز کرده، اما این کامپیوترها معمولا در مراسم اپل طی ماه سپتامبر جایی ندارند.

و یکی دیگر از محصولاتی که دائما شایعات مربوط به آن به گوش‌مان رسیده، چیزی است که گویا AirTags نام دارد. ایرتگ‌ها نوعی استیکر هستند که به وسایل ارزشمند شما مانند دسته کلید و کیف پول می‌چسبند و به شما اجازه می‌دهند در صورت گم شدن هر کدام، از موبایل‌تان برای یافتن‌شان استفاده کنید. بلومبرگ از یک جفت ایرپاد جدید هم صحبت کرده اما بعدا در اخبار تکمیلی شنیدیم که عرضه‌اش به سال ۲۰۲۱ موکول شده است.

نکاتی که قبل از خرید مک بوک دست دوم باید بدانید

