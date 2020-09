هزینه ساخت گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۵۴۹ دلار است

تولیدکنندگان معمولا در ازای فروش گوشی‌های پرچم‌دار سود زیادی نصیبشان می‌شود و به نظر می‌رسد گلکسی نوت ۲۰ اولترا هم از این قاعده مستثنا نیست. به گزارش Counterpoint Research، هزینه ساخت گلکسی نوت ۲۰ اولترا برای سامسونگ به ۵۴۹ دلار می‌رسد.

این رقم شامل هزینه‌های قطعات، مونتاژ، آزمایش، لوازم جانبی و قلم S Pen است. البته باید به بازاریابی، کسب مجوزهای مختلف و بخش تحقیق و توسعه سامسونگ هم اشاره کنیم که هرکدام از آن‌ها هزینه‌های هنگفتی دارند که قیمت نهایی گوشی‌ها باید بخشی از بودجه آن‌ها را تامین کند. در هر صورت اگرچه سامسونگ با فروش این گوشی ۱۳۰۰ دلاری دقیقا به سود ۷۵۰ دلاری دست پیدا نمی‌کند، اما نمی‌توان حاشیه سود زیاد این گوشی را کتمان کرد.

در این گزارش آمده که تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس، مودم X55 و قطعات مربوط به ارتباطات برای سامسونگ حدود ۱۵۴ دلار هزینه دارند. در همین زمینه هم مدتی قبل مدیرعامل شیائومی اعلام کرد که قیمت اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و مودم X55 دو برابر اسنپ‌دراگون ۸۵۵ و مودم ۴G آن است. به همین خاطر هزینه‌های اعلام شده برای اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس و مودم آن منطقی محسوب می‌شود.

این شرکت تحقیقاتی خاطرنشان کرده که مدل امواج میلی‌متری گلکسی نوت ۲۰ اولترا نسبت به مدل دارای قابلیت پشتیبانی از فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز از نظر قطعات حدود ۱۰ درصد هزینه بیشتری برای سامسونگ دارد. برای یادآوری باید بگوییم که این دو فناوری مربوط به اینترنت ۵G هستند.

در همین زمینه می‌توانیم به مدل امواج میلی‌متری گلکسی اس ۲۰ اشاره کنیم که از کارت حافظه microSD پشتیبانی نمی‌کند و نسبت به مدل استاندارد اس ۲۰ حافظه رم کمتری دارد که ظاهرا این موضوع به محدودیت‌های مربوط به طراحی برمی‌گردد و همچنین به منظور کاهش هزینه‌ها صورت گرفته است.

در هر صورت روشن است که سامسونگ با فروش گلکسی نوت ۲۰ اولترا سود هنگفتی را به دست می‌آورد. اما در نهایت باید ببینیم آیا این گوشی مورد استقبال گسترده قرار می‌گیرد یا اینکه قیمت بسیار بالای آن منجر به کاهش آمار فروش می‌شود.

چرا گلکسی نوت ۲۰ اولترا گزینه خوبی برای گیمرها نیست؟

