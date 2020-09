کانن قصد دارد تا از دوربین EOS R5s با سنسور ۹۰ مگاپیکسلی رونمایی کند

با وجود اینکه مدت زمان زیادی از معرفی دوربین شگفت انگیز کانن به نام EOS R5 نمی‌گذرد، اما به نظر می‌رسد که این شرکت ژاپنی قصد دارد تا از نسخه دیگری از این دوربین به نام کانن EOS R5s دارای سنسوری با رزولوشن ۹۰ مگاپیکسل رونمایی کند.

اطلاعات منتشر شده توسط افشاکنندگان اطلاعات خبر از این موضوع می‌دهند که، کانن نمونه‌های را از این دوربین جدید تولید کرده و هم اکنون این دوربین در حال گذراندن مراحل آزمایشی خود است.

بر اساس این اطلاعاتت منتشر شده، در ابتدا تصور می‌شد که کانن قصد دارد نام این دوربین جدید را EOS Rs بگذارد. اما این شرکت تصمیم گرفته است تا از نام EOS R5s برای این دوربین جدید استفاده کند. این اطلاعات همچنین خبر از تولید نمونه‌های اولیه از این دوربین می‌دهند و می‌گویند که این دوربین در حال گذراندن مراحل آزمایش خود پیش از تولید است.

این منبع افشاکننده‌ی اطلاعات ادعا می‌کند که کانن به احتمال زیاد از سنسوری با رزولوشن خیره کننده‌‌‌ی ۹۰ مگاپیکسل در این دوربین استفاده خواهد کرد. اگر این اتفاق بیفتد شاهد استفاده از سنسوری جدید با رزولوشن دو برابر نسبت به دوربین تازه معرفی شده‌ی EOS R5 هستیم. دوربین کانن EOS R5 از سنسوری ۴۵ مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر و فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K بهره می‌برد.

علاوه بر جهش خیره کننده در رزولوشن سنسور، به احتمال زیاد شاهد استفاده از منظره یاب الکترونیکی جدید در این دوربین هستیم. این طور که از اطلاعات منتشر شده مشخص است کانن قصد دارد تا از منظره یاب الکترونیکی بزرگ‌تر و با رزولوشن بیشتر نسبت به EOS R5، در این دوربین جدید استفاده کند.

به طور حتم استفاده از این منظره یاب الکترونیکی جدید در دوربین EOS R5s انتخاب معقولی خواهد بود، چون که رقیب اصلی کانن در زمینه‌ی دوربین‌های بدون آینه یعنی سونی، در دوربین تازه معرفی شده‌ی a7S III از یک منظره یاب الکترونیکی با رزولوشن ۹٫۴ میلیون نقطه استفاده کرده است.

بررسی‌های ما نشان می‌دهند که استفاده از این منظره یاب الکترونیکی در دوربین جدید سونی باعث شده است که عملا نتوان تفاوتی میان این منظره یاب و منظره یاب‌های اپتیکال که هم اکنون در دوربین‌های DSLR شاهد استفاده از آن هستیم، پیدا کرد.

به طور حتم مشخصات R5s آن را به دوربینی ایدئال و رویایی برای عکاسان به‌خصوص عکاسانی که به عکاسی از طبیعت می‌پردازند، تبدیل خواهد کرد. علاوه‌بر این، رزولوشن این دوربین هم به سرعت باعث جلب توجه عکاسانی خواهد شد که عکس‌های خود را در اندازه‌های بزرگ چاپ می‌کنند.

با وجود اینکه این اطلاعات منتشر شده تاکنون توانستند که جزییاتی را در رابطه با رزولوشن سنسور و همچنین منظره‌ یاب الکترونیکی این دوربین منتشر کنند، ولی هنوز به صورت دقیق نمی‌دانیم که کانن چه زمانی می‌خواهد از این دوربین جدید رونمایی کند.

با توجه به اینکه این شرکت ژاپنی هم اکنون در حال آماده سازی سفارش‌ها و عرضه‌ی دوربین EOS R5 به بازار است، احتمالا به این زودی‌ها شاهد رونمایی از این دوربین نخواهیم بود.

به طور حتم رونمایی از دوربین R5s گام بزرگ کانن در زمینه دوربین‌های بدون آینه سری R خود است. دوربین‌های تازه معرفی شده EOS R5 و EOS R6 به ترتیب نماینده دو مدل EOS 5D Mark IV و EOS 6D Mark II در دوربین‌های DSLR این شرکت هستند. انتظار داریم که این دوربین جدید بتواند جای خالی دوربین ۵Ds کانن را در سری R این شرکت پر کند.

اگر اطلاعات منتشر شده در رابطه با این دوربین صحت داشته باشند، به طور حتم شاهد رونمایی از دوربینی هستیم که می‌تواند کلاس جدیدی را در دوربین‌هایی عکاسی ایجاد کند. این دوربین جدید با توجه به رزولوشن ۹۰ مگاپیکسلی سنسورش به راحتی می‌تواند دوربین‌های مدیوم فرمت با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل را شکست دهد.

با توجه به این موضوع که عکسان با استفاده از لنزهای RF می‌توانند که جزییات بیشتری را نسبت به لنز‌های EF در عکس‌شان ثبت کنند. به طور حتم رونمایی از این دوربین توسط کانن می‌تواند به سرعت توجه عکاسان تبلیغاتی، استودیوهای عکاسی و در نهایت عکاسان منظره را به خود جلب کند.

گزارش‌ها در ابتدا نشان می‌دادند که این دوربین در ماه فوریه (بهمن ماه) سال ۲۰۲۰ رونمایی خواهد شد، اما اکنون به نظر می‌رسد که شاهد عرضه‌‌ی این دوربین تا یکسال بعد از این تاریخ هم نخواهیم بود. امیدواریم که تا زمان رونمایی از این دوربین بتوانیم به اطلاعات دیگری در رابطه با آن دست پیدا کنیم.

