سدان اسپرت کیا استینگر از این پس فقط یک پیشرانه خواهد داشت و موتور ۳.۳ لیتری بنزینی V6 توئین توربوشارژ که در استینگر GT S مورد استفاده قرار گرفت را حفظ خواهد کرد. فروش ناامیدکننده کیا استینگر علت اصلی چنین تصمیمی برآورد می‌شود.

موتور ۲ لیتری بنزینی و موتور ۲.۲ لیتری دیزلی کیا استینگر کنونی فقط تا زمانی در دسترس خواهند بود که در انبار موجود باشند و وقتی نسخه فیس‌لیفت در اروپا عرضه شود دیگر استفاده نخواهند شد.

موتور شش سیلندر بنزینی از سیستم اگزوز متغیر جدید با یک شیر پروانه‌ای برای افزایش یا کاهش صدا بسته به حالت رانندگی استفاده می‌کند. سیستم تنفس جدید موتور همچنین توان کیا استینگر را ۳ اسب بخار افزایش می‌دهد تا این رقم به ۳۶۸ اسب بخار برسد.

بروزرسانی‌های طراحی خارجی

طراحی کیا استینگر با تغییرات ظریف بدنه و یک کابین بروزشده برای تاکید بر ذات گرن توریسمو آن مورد بازبینی قرار گرفته است. کیا استینگر اکنون از هر زمان دیگری بیشتر شبیه به یک خودرو GT به نظر می‌رسد.

در جلو، کیا چراغ‌های LED استینگر را دوباره طراحی کرده تا در شب تیره‌تر و صاف‌تر ظاهر شوند، در حالی که چراغ‌های عقب این سدان به اندازه عرض بدنه خودرو کشیده شده‌اند. چراغ‌های راهنمای عقب دوباره طراحی شده تا شبیه پرچم خط پایان مسابقه به نظر برسند.

توماس شمرا، رئیس محصولات گروه هیوندای موتور می‌گوید کیا استینگر بهترین خودروی ما از نظر تمرکز روی کیفیت رانندگی باقی می‌ماند و توانایی طی کردن مسافت‌های زیاد با القای حس آرامش برای راننده را دارد.

خریداران قادر خواهند بود تا یک اگزوز نقره‌ای عریض و یک دیفیوزر در عقب را سفارش دهند. دو طراحی رینگ آلیاژی آلومینیومی جدید در ابعاد ۱۸ و ۱۹ اینچی به عنوان تلاش کیا برای اسپرت کردن بیش از پیش این سدان به آن اضافه شده است.

کیا دو کیت بدنه جدید برای استینگر ارائه خواهد کرد که در دو پکیج تیره و پکیج مشکی قابل انتخاب هستند که پکیج دوم فقط در آمریکای شمالی عرضه خواهد شد.

با این حال، پکیج تیره در بسیاری از بازارهای دنیا روی انواع استینگر در دسترس خواهد بود. این پکیج یک دیفیوزر مشکی و سر اگزوزهای عریض و همچنین نماد استینگر روی درب عقب را به آن اضافه می‌کند.

کابینی لوکس‌تر برای کیا استینگر

کابین کیا استینگر جدید نیز شامل بروزرسانی‌های متعددی بوده است. اکثر این بروزرسانی‌ها بر روی تقویت سیستم سرگرمی رسانه‌ای و تکنولوژی متمرکز هستند که یک صفحه نمایش لمسی جدید ۱۰.۲۵ اینچی با قابلیت اسپلیت اسکرین امکاناتی چون اتصال بلوتوثی و کنترل صوتی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

یک صفحه لمسی جدید و باریک‌تر ۸ اینچی همراه با اندروید اتو و اپل کارپلی به عنوان تجهیزات استاندارد روی این مدل عرضه می‌شوند. یک نمایشگر خوشه ابزار بزرگ‌تر (حدودا ۴.۲ اینچی) نیز به صورت استاندارد عرضه می‌شود.

امکانات خودروهای هوشمند امروزی از جمله استارت موتور از راه ‌دور هم همراه با کیا اسیتنگر جدید عرضه می‌شود. مجموعه عملکردهای کمک راننده به طور جامع و با قابلیت‌ها و امکانات جدید به‌روز شده ‌است.

در حالی که بقیه بخش‌های داخلی استینگر تغییری نکرده، مواد جدید استفاده شده در کابین آن را لوکس‌تر از گذشته جلوه می‌دهند و احساس پس از خرید بهتری را برای مشتری ایجاد خواهند کرد.

یک روکش کرومی روی فرمان و نمایشگر ابزار دیجیتالی اضافه شده است. دوخت متضاد روی داشبورد و درها بسته به مشخصات مدل، و همچنین یک روکش مشکی براق روی داشبورد در دسترس است تا کیا استینگر زیباتر و لوکس‌تر از همیشه به نظر برسد.

