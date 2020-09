انقلاب ۵G با تمام قوا در حال حرکت است و در این میان چین در زمینه‌ی استفاده از گوشی‌های ۵G و آماده‌سازی تجهیزات شبکه ۵G حرف اول را می‌زند. به گزارش شرکت Canalys، در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۷۸ میلیون گوشی ۵G راهی بازار می‌شود که ۶۲ درصد آن مربوط به بازار چین خواهد بود.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، در سال ۲۰۲۱ این آمار دو برابر می‌شود و در تمام مناطق کلیدی جهان شاهد رشد قابل توجه فروش گوشی‌های ۵G خواهیم بود. در همین زمینه می‌توانیم به گوشی ریلمی V3 5G اشاره کنیم که در تاریخ ۱ سپتامبر عرضه شده و برای نخستین بار شاهد یک گوشی ۵G با قیمت کمتر از ۱۵۰ دلار هستیم.

به گفته یکی از تحلیلگران شرکت Canalys، این نقطه عطف ۳ ماه زودتر از حد انتظار عملی شده که تاثیر قابل توجهی در افزایش استفاده از گوشی ۵G در مناطق مختلف جهان خواهد داشت. فارغ از وضعیت شبکه‌های ۵G در کشورهای مختلف، شرکت‌های چینی به عرضه این گوشی‌ها در بازارهای موردنظر ادامه می‌دهند. باید خاطرنشان کنیم در حال حاضر سامسونگ تنها شرکت غیر چینی است که به طور گسترده گوشی‌های ۵G را روانه‌ی بازار می‌کند و شرکت‌های چینی می‌خواهند تا حد ممکن از این رقابت عقب نمانند.

انتظار می‌رود هواوی علی‌رغم عدم قطعیت موجود در شرکت و محدودیت‌های زنجیره تامین آن، نقش مهمی در ارائه‌ی گسترده گوشی‌های ۵G ایفا کند. یکی از تحلیلگران Canalys می‌گوید حتی اگر هواوی نتواند به اندازه کافی گوشی های ۵G را راهی بازار کند، خلاء ایجاد شده توسط آن می‌تواند از جانب شرکت‌هایی مانند شیائومی و اوپو پر شود.

گفته می‌شود در سال ۲۰۲۱ میانگین قیمت گوشی‌های ۵G در اروپا به ۷۶۵ دلار می‌رسد و در سال ۲۰۲۴ شاهد میانگین قیمت ۴۷۷ دلاری این گوشی‌ها در اروپا خواهیم بود. این قیمت بالا به دلیل آن است که سامسونگ و اپل بازیگران کلیدی این بازار محسوب می‌شوند و این دو شرکت گوشی‌های بسیار گران‌تری را نسبت به رقبا روانه‌ی بازار می‌کنند.

اینترنت ۵G چگونه جهان را تغییر می‌دهد؟

منبع: GSM Arena

The post در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۷۸ میلیون گوشی ۵G راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala