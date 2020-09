اینطور که به نظر می‌رسد، وان پلاس قصد دارد به‌زودی از ساعت هوشمند خود رونمایی کند. طی روزهای اخیر شایعه‌ی وجود این محصول زیاد سر زبان‌ها بود اما خبر موثقی در رابطه با آن منتشر نشد تا اینکه روز گذشته مکس جی، یکی از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری، جزئیاتی از آن را با کاربران به اشتراک گذاشت.

برخی از کاربران بعد از معرفی ساعت هوشمند اوپو، (اوپو واچ) با نمایشگر مربعی شکل، اینطور تصور کردند که وان پلاس نیز رویه‌ی مشابهی را در چه در بخش سخت‌افزار و چه در بخش طراحی ظاهری در پیش خواهد گرفت. اما به نظر می‌رسد این شباهت حداقل در بخش ظاهری وجود نخواهد داشت.

مکس جی، که در حوزه‌ی فناوری به عنوان یک منبع قابل اطمینان شناخته می‌شود، روز گذشته در توییتر خود به وضوح اعلام کرد ساعت هوشمند وان پلاس نمایشگر گرد خواهد داشت. او عمدا شکل املایی ساعت را به اشتباه به صورت «WOTCH» (به جای WATCH) نوشت که کلمه‌ی O در آن نشان‌دهنده‌ی گرد بودن نمایشگر ساعت است.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، در بخش‌های دیگر این ساعت تفاوت چندانی با اوپو واچ نخواهد داشت. همانطور که می‌دانید وان پلاس، اوپو، ویوو و ریلمی زیر مجموعه‌ی شرکت‌ مادر BBK الکترونیکس به حساب می‌آیند و محصولاتی هم که عرضه می‌کنند در اکثر بخش‌ها (به جز طراحی) شباهت‌های زیادی به هم دارند.

اولین ساعت هوشمند وان‌پلاس احتمالا به‌زودی عرضه می‌شود

دو پرچم‌دار وان پلاس و اوپو برای امسال، وان پلاس ۸ پرو و اوپو فایند X2 پرو نام دارند و به جز طراحی ظاهری از بسیاری جهات با یکدیگر مشابه هستند. بدین ترتیب انتظار می‌رود ساعت‌های هوشمند آن‌ها نیز در بخش سخت‌افزار و قابلیت‌های نرم‌افزاری، اشتراک زیادی با هم داشته باشند.

با عرضه‌ی وان پلاس نورد، وان پلاس بادز (دو محصول اقتصادی دیگر در دست ساخت قرار دارند)، به نظر می‌رسد جای خالی یک ساعت هوشمند در سبد محصولات وان پلاس به شدت حس می‌شود که خب شرکت چینی خوشبختانه کار طراحی آن را نیز آغاز کرده.

در رابطه با دیگر مشخصات این محصول اطلاع زیادی نداریم اما انتظار می‌رود در روزهای آینده خبرهای بیشتری در رابطه با آن منتشر شود.

امسال خبری از وان پلاس ۸T پرو نخواهد بود

منبع: Android Central

