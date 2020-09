بعد از شایعات و خبرهای فراوان، موتورولا بالاخره ساعاتی پیش از گوشی میان‌رده‌ی خود با نام موتو جی ۹ پلاس رونمایی کرد. محصولی که از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰G و یک باتری پرظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

موتو جی ۹ پلاس (Moto G9 Plus)، یکی از محصولات میان‌رده‌ی موتورولا به حساب می‌آید که از مشخصات سخت‌افزاری خوبی بهره می‌برد اما با توجه به دیگر گوشی‌های میان‌رده‌ی بازار، می‌توان گفت قیمت نسبتا بالایی دارد.

موتورولا این گوشی را به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰G، حافظه‌ی رم ۴ گیگابایتی و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی مجهز کرده که کاربران می‌توانند آن را از طریق کارت حافظه‌ی جانبی تا ۵۱۲ گیگابایت نیز افزایش دهد.

موتو جی ۹ پلاس از نمایشگری ۶.۸ اینچی از نوع +FHD بهره می‌برد که به فناوری مکس ویژن مجهز شده و از HDR10 نیز پشتیبانی می‌کند. در بخش راست این نمایشگر یک حفره‌ی کوچک تعبیه شده که دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی را در خود جای داده.

روی پنل پشتی این گوشی که طراحی بسیار زیبایی دارد، یک ماژول مستطیلی شکل قرار گرفته که میزبان ۴ دوربین با سنسورهای ۶۴ مگاپیکسلی اصلی، ۸ مگاپیکسلی فوق عریض با زاویه‌ی دید ۱۱۸ درجه، ۲ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق است.

موتو جی ۹ پلاس از اندروید ۱۰ به عنوان سیستم عامل پیش‌فرض خود بهره می‌برد و همچنین انتظار داریم اندروید ۱۱ نیز برای آن عرضه شود. موتورولا گوشی‌های پرچم‌دار خود را نهایتا تا دو سال بروزرسانی می‌کند بنابراین اگر بخواهد سیاست خود را تغییر ندهد ظاهرا اندروید ۱۱ آخرین اندرویدی خواهد بود که موتو جی ۹ پلاس دریافت می‌کند.

منبع تغذیه‌ی این گوشی اما یک باتری پرظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که کاربران می‌توانند از طریق یک شارژر ۳۰ واتی سریع که درون جعبه هم وجود دارد آن را شارژ کنند. از دیگر مشخصات خوب این گوشی می‌توان به حسگر اثرانگشت کنار گوشی، جک ۳.۵ میلی‌متری صدا، درگاه USB-C، بلوتوث نسخه‌ی ۵.۰ و NFC اشاره کرد.

موتو جی ۹ پلاس در رنگ‌های رز گلد و نیلی، با قیمت ۴۷۰ دلار (۳۹۵ یورو) راهی بازار می‌شود. البته این محصول فعلا در کشور برزیل در دسترس قرار گرفته اما اینکه کاربران دیگر کشورها چه زمانی می‌توانند آن را خریداری کنند مشخص نیست.

