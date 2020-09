به لطف تصاویر و ویدیوهای فاش شده از گوشی هوشمند ال‌جی Wing در روزهای گذشته، اکنون می‌دانیم که نمایشگر چرخان این محصول و ظاهر کلی آن چگونه است.

با توجه به افزایش محبوبیت گوشی‌های مجهز به دو نمایشگر و حضور محصولاتی همچون گلکسی‌های تا شونده سامسونگ، موتورولا Razr، سری میت ایکس‌ هواوی و سرفیس Duo مایکروسافت، ال‌جی نیز قصد دارد گوشی هوشمند ال‌جی Wing 5G را هر چه زودتر رونمایی کند تا از رقبا عقب نماند.

در تیزری که به‌صورت رسمی برای معرفی این محصول منتشر شده، به تاریخ ۱۴ سپتامبر اشاره شده است. متاسفانه به جز زمان معرفی، اطلاعات دیگری از جمله مشخصات سخت افزاری و قیمت ال‌جی Wing در دسترس نیست.

ظاهرا کمپانی کره‌ای در دقایق آخر تصمیم خود برای زمان معرفی و عرضه محصول جدیدش را تغییر داده است. پیش از این قرار بود ال‌جی Wing 5G در روز ۲۵ سپتامبر در کره جنوبی برای فروش عرضه شود، اما به نظر می‌رسد ال‌جی تصمیم گرفته تا عرضه این محصول را به ۵ اکتبر موکول کند.

اگرچه این تاخیر چند روزه چندان طولانی نیست، اما باید منتظر بود و دید که آیا در عرضه جهانی این محصول نیز تاخیری ایجاد می‌شود یا همزمان با کره جنوبی، ال‌جی wing در سایر نقاط جهان نیز راهی بازار خواهد شد.

مورد دیگری که کنجکاوی ما را برانگیخته، این است که ال‌جی چه تعداد از این محصول را به بازار عرضه خواهد کرد. هفته گذشته این شرکت اعلام کرد که ال‌جی Wing 5G بخشی از پروژه‌های آزمایشی آن‌هاست. در واقع Wing بخشی از برنامه Explorer Project است که به گفته خود شرکت قرار است با اکتشاف و آزمایش، به بخش‌های دست نایافته از صنعت موبایل حیات بخشد.

محصولاتی که تحت پروژه Explorer توسعه می‌یابند، از محصولات رقابتی این شرکت جدا هستند. محصولات رقابتی ال‌جی که با تولید و عرضه ال‌جی Velvet متولد شده‌اند، بر سبک زندگی کاربر تمرکز دارند.

با وجود این تفاوت، شایعات از شباهت‌های سخت افزاری میان ال‌جی Wing 5G و میان‌رده Velvet حکایت می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به چیپ اسنپ دراگون ۷۶۵، نمایشگر ۶.۸ اینچی با پنل OLED و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کرد.

با توجه به مشخصات ظاهری Wing، اصلی‌ترین عامل موفقیت این گوشی در بازار، وجود نمایشگر دوم آن خواهد بود که در زیر نمایشگر چرخان اصلی قرار گرفته است. این نمایشگر ۴ اینچی پس از چرخش افقی نمایشگر اصلی ظاهر می‌شود و ظاهری شبیه به حرف T به دستگاه می‌بخشد.

پیش از این شایعات از قیمت ۱۵۰۰ دلاری برای Wing خبر می‌داند، اما اکنون رسانه‌ها به قیمت احتمالی یک میلیون وون کره جنوبی اشاره می‌کنند که کمتر از ۹۰۰ دلار آمریکا خواهد بود.

