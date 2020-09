با رقابت فراوانی که در بازار دیوایس‌های اندرویدی شکل گرفته، ستاره‌هایی مانند سامسونگ، وان‌پلاس، شیائومی و دیگران همه‌چیز را مال خود کرده‌اند و نام‌هایی مانند اچ‌تی‌سی به راحتی از یادها می‌روند. بدون عرضه یک موبایل پرچمدار جدید از سال ۲۰۱۸ به بعد، این شرکت تایوانی انگار کاملا از صحنه بازار موبایل‌های هوشمند غیب شده است. در همان دورانی هم که موبایل‌هایش خبرساز می‌شدند، تنها وجه تمایزشان با دیگر محصولات بازار، کمبود جاه‌طلبی بود.

با این حال، در ابتدای دهه قبلی، اچ‌تی‌سی از چند منظر اصلی‌ترین بازیگر بازار به حساب می‌آمد. این شرکت موبایل‌هایی با طراحی منحصربه‌فرد،‌ رابط کاربری جذاب و متمایز و کیفیت صوتی معرکه (چیزی که از یاد خیلی‌ها رفته) می‌ساخت. اما می‌دانستید که پیش از ورود اپل، اچ‌تی‌سی سهامدار عمده در شرکت Beats Audio بود؟

بیایید مروری کنیم بر محصولات همکاری میان اچ‌تی‌سی و Beats و اینکه چرا این همکاری دیر چندانی نپایید.

خرید Beats

اچ‌تی‌سی از همان ابتدا کیفیت صدای اسمارت‌فون‌هایش را در اولویت قرار داده بود. درحالی که بقیه تولیدکنندگان به اسپیکرهای معمولی در پشت دیوایس‌هایشان قانع بودند، اچ‌تی‌سی با موبایل Desire HD در اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی، شرایط را دگرگون کرد.

اسپیکر موبایل Desire HD بالای نمایشگر تعبیه شده بود. هر طور که دستگاه را در دست می‌گرفتید، امکان نداشت که دیواره‌ی مشبک اسپیکر را بپوشانید. شاید در ظاهر مثل تصمیمی انقلابی به نظر نرسد، اما بسیاری از کاربران به دنبال موبایلی بودند که بازی‌عوض‌کن ظاهر شود. اچ‌تی‌سی ضمنا صدای فراگیر دیجیتال و Dolby Mobile Audio را هم به دستگاهش آورده بود که هنگام استفاده از هدفون‌، تجربه‌ای بی‌نظیر رقم می‌زدند. هر دو قابلیت برای آن زمان بسیار تحسین‌برانگیز بودند.

اچ‌تی‌سی می‌خواست کیفیت صوتی، به یکی از اجزای بنیادین تصویر برندش تبدیل شود. سپس Beats by Dre وارد میدان شد. در اواخر دهه ۲۰۰۰، بیتس داشت با هدفون‌های پریمیوم و خوش رنگ‌ و لعابش، بازار را به سمت و سویی تازه هدایت می‌کرد. و این کمپانی به شکلی بی‌رحمانه محصولات خود را تبلیغ می‌کرد. Dr Dre، رپر شناخته شده که یکی از موسسین کمپانی بود توانست تمجید بسیاری از هنرمندان شناخته‌شده را به دست آورد و محصولاتش را در موزیک ویدیوهای آن‌ها نیز قرار داد. به این ترتیب،‌ محصولات Beats به ترندی تازه میان قشر جوان تبدیل شدند و همه این اتفاقات از چشم اچ‌تی‌سی هم دور نمانده بود.

اچ‌تی‌سی در ماه آگوست سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۰.۱ درصد از سهام بیتس را به قیمت ۳۰۰ میلیون دلار خرید. این یعنی اچ‌تی‌سی به حقوق انحصاری استفاده از نرم‌افزارهای برند بیتس در موبایل‌های هوشمند دست پیدا کرده بود. و این حوزه‌ای بود که برند تایوانی بیشترین تمایل را به آن نشان می‌داد. در سایر حوزه‌ها، اچ‌تی‌سی اجازه داد بیتس خودش تصمیم‌گیری کند.

موبایل‌های قوت‌گرفته از بیتس

نخستین موبایل اچ‌تی‌سی که از تکنولوژی بیتس قوت می‌گرفت، Sensation XE بود. این موبایل که در ماه اکتبر ۲۰۱۱ روانه بازار شد، همراه با ایربادهای بیتس از راه می‌رسید و به Beats Audio Software مجهز بود که تجربه گوش سپردن به موسیقی را بهبود می‌بخشید. متاسفانه HTC Sensation XE نتوانست مشتریان را به شگفتی وا دارد. این موبایلی خوب بود، اما استفاده از تکنولوژی بیتس نتوانست موفقیت‌اش را تضمین کند.

چه طرفداران پر و پا قرص محصولات صوتی و چه کاربران عادی، تحت تاثیر قرار نگرفتند و می‌گفتند نرم‌افزاری صدای بیتس صرفا یک اکولایزر پر زرق و برق است. از سوی دیگر، منتقدین هم احساس می‌کردند که این نرم‌افزار صرفا بیس را بالا می‌برد و تاثیر آن‌چنانی روی تجربه برخی ژانرهای موسیقی مانند راک یا آثار کلاسیک نمی‌گذارد.

ضمنا پیش از عرضه به‌روزرسانی HTC Sense 4.0، نرم‌افزار صدای بیتس با اکثر اپلیکیشن‌های استریم موسیقی سازگاری نداشت. این یعنی افرادی که به پخش موسیقی روی اسپاتیفای یا پاندورا می‌پرداختند، برای مدت‌زمانی نسبتا طولانی نمی‌توانستند از مزایای تکنولوژی بیتس بهره‌مند باشند.

علی‌رغم پاسخ کم‌اشتیاق مردم به استفاده از برند بیتس، اچ‌تی‌سی در مجمو سال خوبی را پشت سر گذاشت. متاسفانه اما قرار بود در سال ۲۰۱۲،‌ شرایط سخت‌تر شود. درست مانند اتفاقی که برای بسیاری از برندهای محبوب می‌افتد، هدفون‌های بیتس موجی از انتقادات را در مشتریان برانگیختند که اعتقاد داشتند نسبت قیمت به کیفیت محصولات، منصفانه نیست. دقیقا نمی‌دانیم که این اتفاق به صورت کلی چه آسیبی به اچ‌تی‌سی وارد کرد، اما مسلما شرایط را برای تایوانی‌ها آسان‌تر نکرد.

پرچمدار بعدی اچ‌تی‌سی که از بیتس قوت می‌گرفت، One X بود. اگرچه برخی از این موبایل به نیکی یاد می‌کنند، اما در آن زمان یک گام رو به عقب برای اچ‌تی‌سی به حساب می‌آمد. این دستگاه در مناطق جغرافیایی مختلف ورژن‌های مختلفی داشت، اما ورژن بین‌المللی‌اش به صورت خاص ناامیدکننده ظاهر شد.

در موبایل One X خبری از طراحی فلزی یکپارچه (که امضای اچ‌تی‌سی به حساب می‌آمد) نبود و در عوض تایوانی‌ها از بدنه پلی‌کربنات استفاده کردند. اسپیکر پشتی دستگاه هم طراحی خوبی نداشت و به خوبی با دست پوشانده می‌شد. اما بزرگ‌ترین ناامیدی این بود که موبایل در ایالات متحده، کانادا، استرالیا و بخش اعظمی از اروپا بدون ایربادهای بیتس عرضه شد. و نیازی به اشاره به مشکلات وای‌فای دستگاه هم نیست که از چیپست Tegra 3 انویدیا نشئت گرفته بودند.

در نتیجه تمام این مسائل، جای تعجب ندارد که HTC One X زیر سایه سنگین گلکسی اس ۳ سامسونگ و آیفون ۴ اس قرار گرفت. اچ‌تی‌سی بعدا گزارش کرد که در نیمه ابتدایی ۲۰۱۲، متحمل ضرر فراوانی شده است.

آغاز یک پایان

ضررهای مالی باعث شد اچ‌تی‌سی ۲۵ درصد از سهام بیتس را در ماه جولای ۲۰۱۲ به فروش برساند. به گفته خود این تولیدکننده تایوانی، این تصمیم از آن جهت اتخاذ شد که بیتس «انعطاف‌پذیری بیشتر در گسترش جهانی کار خود» داشته باشد، اما مطمئنیم که اچ‌تی‌سی هم از بازگرداندن ۱۵۰ میلیون دلار از پولش به داخل شرکت بدش نمی‌آمد. اما علی‌رغم این موضوع، اچ‌تی‌سی همچنان حقوق انحصاری تکنولوژی‌های بیتس را برای موبایل‌هایش حفظ کرد و آن‌ها را به پرچمداران آتی خود نیز آورد.

در سال‌های بعد، HTC One M7 با اسپیکرهای دوگانه‌اش جزو‌ موفق‌ترین ساخته‌های اچ‌تی‌سی بود. متاسفانه اما شرکت تایوانی هنوز داشت از مشکلات سال‌های پیش احیا می‌شد. اپل و سامسونگ حالا رویکردی تهاجمی‌تر در تبلیغات خود به کار گرفته بودند و سهم اچ‌تی‌سی از بازار نیز هر روز کمتر می‌شد.

بیتس بالاخره در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳، فرصت را غنیمت شمرد، سهام باقی‌مانده‌اش را از اچ‌تی‌سی خرید و به همکاری چندساله خاتمه داد. بیتس برای این تصمیمش هیچ دلیلی ارائه نکرد، اما بدیهتا مشکلات مالی اچ‌تی‌سی در رقم خوردن این شرایط بی‌تاثیر نبوده است.

۵ قابلیت‌ اندروید ۱۱ که تجربه‌ی کاربری موبایل را متحول می‌کنند

منبع: Android Authority

The post آیا می‌دانستید: قبل از اپل، اچ‌تی‌سی صاحب برند Beats بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala