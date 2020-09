روزی روزگاری شرکت HTC گوشی‌های بسیار جذابی را روانه‌ی بازار می‌کرد و کاربران زیادی طرفدار پروپاقرص محصولات این شرکت بودند. اما طی چند سال گذشته وضعیت این شرکت بدتر شده و گوشی‌های جدید HTC هم در برابر رقبا حرفی برای گفتن ندارند. حالا یکی از افشاگران نخستین تصویر رندر گوشی HTC Wildfire E Lite را منتشر کرده است.

همانطور که می‌بینید، این گوشی از طراحی قدیمی بهره می‌برد و در اطراف نمایشگر حاشیه‌های ضخیمی دیده می‌شود. در پنل پشتی هم به غیر از حسگر اثر انگشت فیزیکی، دوربین دوگانه توجه را جلب می‌کند. اگرچه هنوز جزییات این دو دوربین فاش نشده، ولی مدل اصلی Wildfire E از دوربین‌های ۱۳ و ۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

مدت‌هاست که به نظر می‌رسد این شرکت نمی‌خواهد گوشی‌های جذابی را روانه‌ی بازار کند و گوشی HTC Wildfire E Lite هم از این قاعده مستثنا نیست. باید ببینیم آیا این شرکت بالاخره به‌صورت جدی وارد عرصه تولید گوشی‌های جذاب می‌شود یا اینکه می‌خواهد تا اطلاع ثانوی همین رویکرد را ادامه دهد.

شرکت HTC فرصت چندانی برای احیای خود ندارد

منبع: GSM Arena

The post نخستین تصویر رندر گوشی HTC Wildfire E Lite منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala