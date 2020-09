پیش‌تر شنیده بودیم شیائومی قصد دارد ردمی نوت ۱۰ را با پردازنده‌ی مدیاتک Dimensity 820 5G راهی بازار کند اما اینطور که به نظر می‌رسد یک نسخه‌ی ۴G از این گوشی نیز وجود دارد که به‌زودی با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۲G عرضه خواهد شد.

گوشی‌های خانواده‌ی ردمی نوت، از سری محصولات بسیار موفق شیائومی به حساب می‌آیند. مثلا ردمی نوت ۸ و ردمی نوت ۸ پرو در حال حاضر از لحاظ فروش، در جمع بهترین گوشی‌های شیائومی حضور دارند. این موفقیت در سری قبل و بعد هم تکرار شد و به همین خاطر اکنون که چندین ماه از معرفی ردمی نوت ۹ می‌گذرد، به نظر می‌رسد شیائومی می‌خواهد سری ۱۰ آن را نیز عرضه کند.

به گفته‌ی افشاگری با نام Abhishek Yadav، ردمی نوت ۱۰ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۲G راهی بازار می‌شود. این پردازنده در گوشی پوکو X3 که اوایل این هفته رونمایی شد نیز وجود داشت و با توجه به قدرت پردازش بالایی که دارد، طبیعی است شیائومی آن را برای گوشی جدید خود انتخاب کند.

اما نکته‌ی جالب اینجاست که در جزئیات منتشر شده، به این نکته نیز اشاره شد که ردمی نوت ۱۰ در دو نسخه‌ی ۴G و ۵G راهی بازار می‌شود. این در حالی است که اسنپدراگون ۷۳۲G تنها از اینترنت ۴G پشتیبانی می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد شیائومی می‌خواهد در نسخه‌ی ۵G، از پردازنده‌ی مدیاتک Dimensity 820 استفاده کند. این موضوع با خبری که اخیرا در رابطه با این محصول درز پیدا کرد نیز مطابقت دارد.

با این حال عدم شناخت کافی از این افشاگر باعث می‌شود نتوانیم به گفته‌های او به صورت قطعی اطمینان کنیم. خصوصا اینکه شیائومی قرار است سه گوشی را راهی بازار کند. ردمی نوت ۱۰ ۴G/5G و نوت ۱۰ پرو. اما اسنپدراگون ۷۳۲G قوی‌تر از آن است که بخواهیم شاهد استفاده از آن در مدل استاندارد (و ۴G) باشیم.

با این حال اینطور که به نظر می‌رسد نه تنها پردازنده‌ی بکار رفته در این گوشی از قدرت بالایی برخوردار است بلکه شیائومی می‌خواهد آن را به نمایشگری ۶.۶۷ اینچی از نوع LCD با وضوح +FHD و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز مجهز کند. بنابراین اینطور به نظر می‌رسد که در واقع این محصول همان پوکو X3 با برندی متفاوت است که احتمالا برای بازار چین در نظر گرفته شده.

اینکه شیائومی چه قیمتی را برای این محصول در نظر گرفته مشخص نیست اما به نظر می‌رسد قیمت پایه‌ی آن در کشور چین، ۱۰۰۰ یوآن (معادل ۱۵۰ دلار) باشد.

