چند ماهی است که شایعه‌ی وجود اپل واچ سری ۶ و سری ۶ پرو سر زبان‌ها افتاده که امروز جان پراسر، یکی از افشاگران حوزه‌ی فناوری، تاریخ عرضه‌ی این محصولات را فاش کرد.

البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که ادعاهای جان پراسر را صرفا یک شایعه‌ی محتمل در نظر بگیرید. هفته‌ی گذشته او اعلام کرد در این هفته اپل از اپل واچ و آیپد ایر رونمایی می‌کند اما چنین اتفاقی رخ نداد. با این حال در بین افشاگران، پراسر یکی از معروف‌ترین‌هاست و بسیاری از خبرهای او در گذشته نیز درست بود.

اپل واچ سری ۶

ساعت مقرون به صرفه‌ی جدید اپل اسم جدیدی ندارد. در واقع قرار نیست پسوندهایی نظیر لایت را کنار آن ببینیم. از لحاظ قیمت، ظاهرا این محصول جانشین اپل واچ سری ۳ در سبد گجت‌های پوشیدنی اپل خواهد شد اما از لحاظ طراحی ظاهری، به نوعی نسخه‌ی بهبود یافته‌ی اپل واچ سری ۴ است. به گفته‌ی پراسر، چیپ بکار رفته در آن، M9 نام خواهد داشت. این ادعا کمی جالب است چرا که اپل این تراشه را در پردازنده‌های A9 و A9X مورد استفاده قرار داد و اکنون نیز تولید آن‌ کاملا متوقف شده.

البته این احتمال هم وجود دارد که M9 صرفا یک نام رمز باشد برای پردازنده‌ای جدید که اپل قصد دارد در ساعت هوشمند خود از آن استفاده کند. همچنین می‌توان این احتمال را نیز در نظر گرفت که کوپرتینویی‌ها، تولید سری جدیدی از پردازنده‌ها را با سری M آغاز کرده و می‌خواهند از آن‌ها در ساعت‌های هوشمند خود استفاده کنند.

برای کاهش هزینه‌ی این محصول به نسبت اپل واچ ۴ و داشتن دلیل کافی برای خرید مدل گران‌تر از سری جدید، اپل قصد دارد قابلیت اندازه‌گیری نوار قلب (ECG) را از این گجت حذف کند. البته برای برخی از کاربران وجود یا عدم وجود سنسور ECG آنقدرها حائز اهمیت نبود چون در برخی از کشورها این قابلیت غیرفعال است.

همچنین اپل قابلیت بسیار محبوب نمایشگر همیشه روشن را هم احتمالا از این ساعت حذف خواهد کرد که البته بعید به نظر می‌رسد به این خاطر قیمت محصول کاهش زیادی پیدا کند. با این حال اپل واچ سری ۵ اولین ساعتی بود که قابلیت نمایشگر همیشه روشن با آن معرفی شد و به نظر می‌رسد گجت مقرون به صرفه‌ی جدید اپل قرار نیست به آن مجهز شود.

به اعتقاد پراسر، اپل ساخت ۴ نسخه از این محصول را در دستور کار قرار داده که عبارت‌اند از: ساعت اول با اندازه‌ی ۴۰ میلی‌متر و بهره‌مندی از GPS با نام رمز N140S، ساعت دوم با اندازه‌ی ۴۰ میلی‌متر و اینترنت سلولار با نام رمز N140B و مدل ۴۴ میلی‌متری از هر دو ساعت با نام‌ رمز N142S و N142B.

وجود سنسور سنجش اکسیژن خون در اپل واچ سری ۶ تایید شد

اپل واچ سری ۶ پرو

این ساعت هوشمند قرار است مستقیما، گجت پرچم‌دار اپل باشد و جایگزین اپل واچ سری ۵ شود. اینطور به نظر می‌رسد که نام این محصول اپل واچ پرو خواهد بود اما این احتمال که هنگام عرضه، نام دیگری برای آن در نظر گرفته شود وجود دارد. پراسر در رابطه با مشخصات سخت‌افزاری این محصول صحبتی نکرد اما با توجه به گزارشات اخیر، به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین تغییر سخت‌افزاری این محصول به نسبت نسل قبل، اضافه شدن سنسوری جهت سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی خون است.

با توجه به عملکرد گجت‌های اپل در زمینه‌ی قابلیت‌های پزشکی، به نظر می‌رسد با اضافه شدن این سنسور، ساعت هوشمند جدید توصیه‌های مفیدتری به کاربران ارائه داده و اطلاعات کامل‌تری در رابطه با سلامتی‌ آن‌ها در اختیارشان قرار دهد. همچنین ظاهرا قابلیت پایش خواب نیز به این ساعت جدید اضافه می‌شود. البته این قابلیت، با بروزرسانی سیستم عامل watchOS 7 برای کاربران ساعت‌های قدیمی‌تر اپل نیز عرضه خواهد شد.

اپل واچ‌های کنونی از لحاظ عملکرد سخت‌افزاری یکی از بهترین گزینه‌های موجود به حساب می‌آیند اما مطابق هر سال، اپل قطعا پردازنده‌ی بکار رفته در آن را ارتقا خواهد داد. البته سال قبل تفاوت خاصی را بین نسل ۴ و ۵ شاهد نبودیم که همین مسئله باعث ناراحتی کاربران شد. اما به نظر می‌رسد امسال کمی اوضاع متفاوت‌تر خواهد بود.

۵ مورد از قابلیت‌های بسیار مهم و کاربردی اپل واچ ۶ لو رفت

تاریخ رونمایی، قیمت و عرضه به بازار

طبق گفته‌های پراسر، ظاهرا اپل واچ سری ۶ و سری ۶ پرو روز سه‌شنبه (۲۵ شهریور) و در جریان رویداد Time Flies رونمایی خواهند شد. در رابطه با قیمت آن‌ها هیچ اطلاعی در اختیار نداریم و پراسر نیز صحبتی در این رابطه نداشت اما اپل واچ سری ۳ در حال حاضر با قیمت ۲۰۰ دلار و اپل واچ سری ۵ نیز با قیمت ۴۰۰ دلار به فروش می‌رسند. سری ۶ و سری ۶ پرو هم احتمالا کمی گران‌تر از این دو خواهند بود. به اعتقاد برخی‌ها، این شرکت قیمت مشابهی را برای دو ساعت جدید خود در نظر می‌گیرد اما با نگاهی به سابقه‌ی این شرکت در این زمینه، می‌توان گفت باید انتظار افزایش قیمت را داشته باشیم.

اگر اپل سه شنبه‌ از این ساعت‌ها رونمایی کند، به احتمال بسیار فراوان روز جمعه باید شاهد پیش‌فروش آن‌ها باشیم. در صورتی هم که همه چیز طبق برنامه پیش برود، ۲۵ سپتامبر (۴ مهر) می‌تواند محتمل‌ترین زمان برای عرضه‌ی رسمی این ساعت‌های هوشمند به بازار باشد.

از مراسم اپل در روز ۲۵ شهریور چه انتظاراتی داریم؟‌

