سامسونگ مدتی قبل از نسل جدید تبلت‌های پرچم‌دار خود رونمایی کرد که مطابق معمول در بین تبلت‌های اندرویدی حرف اول را می‌زنند. از طرف دیگر ما با آیپد پرو ۲۰۲۰ مواجه هستیم که طرفداران پروپاقرص زیادی دارد. در این مطلب دو تبلت گلکسی تب اس ۷ پلاس را با نسل جدید آیپد پرو مقایسه می‌کنیم تا ببینیم کدام‌یک از آن‌ها بهتر می‌توانند نظر کاربران را جلب کنند.

طراحی و نمایشگر

سامسونگ سال‌هاست که نمایشگرهای امولد می‌سازد و به همین خاطر کیفیت نمایشگرهای سامسونگ روزبه‌روز بهتر می‌شوند. نمایشگر گلکسی تب اس ۷ پلاس رنگ‌ها را به صورت جذابی نمایش می‌دهد، رزولوشن بسیار بالایی دارد و از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند که جذابیت نمایش انواع محتوا را دوچندان می‌کند.

اپل برای نسل جدید آیپد پرو ترجیح داده بار دیگر از نمایشگر LCD استفاده کند. البته این نمایشگر از لحاظ رنگ‌ها عملکرد خیلی خوبی دارد و در ضمن نباید رفرش ریت ۱۲۰ هرتز آن را از قلم بیندازیم. اگرچه هر دو تبلت دارای تراکم حدود ۲۵۶ پیکسل در اینچ هستند، اما وقتی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند گلکسی تب اس ۷ پلاس کمی شفاف‌تر به نظر می‌رسد که احتمالا این موضوع به نسبت کنتراست عالی نمایشگر امولد آن برمی‌گردد.

برای خرید هر دو آن‌ها از لحاظ اندازه حق انتخاب دارید و سامسونگ مدل ۱۱ اینچی گلکسی تب اس ۷ و مدل ۱۲.۴ اینچی گلکسی تب اس ۷ پلاس را روانهٔ بازار کرده که مهم‌ترین تفاوت آن‌ها در زمینهٔ نمایشگر LCD و امولد است. از طرف دیگر برای خرید آیپد پرو از بین مدل‌های ۱۱ و ۱۲.۹ اینچی می‌توانید دست به انتخاب بزنید.

از دیگر تفاوت‌ها باید به نسبت نمایشگر اشاره کنیم که این رقم برای تبلت‌های گلکسی تب اس ۷ به ۱۶:۱۰ می‌رسد و مدل‌های آیپد پرو از نسبت تصویر ۱۴.۳:۱۰ بهره می‌برند؛ به زبان ساده نمایشگر تبلت‌های اس ۷ کشیده‌تر هستند. چنین مشخصه‌ای برای تماشای فیلم و سریال عالی است اما اگر در حالت افقی بخواهید تایپ کنید، آیپد پرو تجربه کاربری بهتری را رقم می‌زند.









از لحاظ طراحی برای هر دو تبلت با لبه‌های تخت و ظاهر مدرنی سروکار داریم که در عین بزرگ بودن، بسیار باریک و سبک محسوب می‌شوند. همچنین باید به حاشیه‌های یکدست اطراف نمایشگر اشاره کنیم که چندان ضخیم نیستند ولی در هر صورت هنگام در دست گرفتن این تبلت‌ها می‌توانید انگشت‌های خود را بر روی آن‌ها قرار دهید تا تصادفا به نمایشگر برخورد نکنند.

حسگر اثر انگشت در برابر فیس آی‌دی

گلکسی تب اس ۷ پلاس از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برد ولی از سیستم تشخیص چهره هم پشتیبانی می‌کند که البته استفاده از آن به دلیل ضعف‌های امنیتی معمولا توصیه نمی‌شود. این حسگر مطابق انتظار عملکرد مناسبی دارد و به سرعت تبلت موردنظر را آنلاک می‌کند. اگرچه باید خاطرنشان کنیم مدل استاندارد تب اس ۷ مجهز به حسگر اثر انگشت فیزیکی است.

از طرف دیگر نسل جدید آیپد پرو مبتنی بر سیستم تشخیص چهره فیس آی‌دی است که چند سالی است گوشی‌های آیفون از آن بهره می‌برند. این سیستم دقت و سرعت زیادی دارد ولی استفاده از آن با یک تبلت شاید تجربه عجیبی باشد. زیرا گاهی اوقات زاویه تبلت مناسب نیست یا در فاصله دورتر از حد معمول با چهره قرار دارد.

اپل پنسل در برابر قلم S Pen

سامسونگ سال‌هاست که مشغول توسعه قلم S Pen است و به همین خاطر این قلم حالا از امکانات قابل توجهی بهره می‌برد. با خرید تبلت‌های گلکسی اس ۷ در جعبه آن‌ها قلم S Pen هم قرار دارد که می‌توانید از آن بهره ببرید. این قلم بسیار خوش‌دست است و به لطف اتصال بلوتوث می‌توانید با آن کارهای بیشتری مانند فشردن دکمه شاتر برای عکاسی انجام دهید.

در پنل پشتی تبلت‌های گلکسی تب اس ۷ چند پین مغناطیسی برای اتصال قلم و شارژ کردن آن وجود دارد و همچنین در سمت راست نمایشگر هم می‌توانید آن را قرار دهید تا هنگام کار دسترسی راحتی به قلم داشته باشید. میزان تاخیر این قلم در گلکسی تب اس ۷ پلاس فقط ۹ میلی‌ثانیه است که تجربه استفاده از آن را بسیار جذاب‌تر می‌کند. البته برای مدل استاندارد این تبلت باید به تاخیر ۲۶ میلی‌ثانیه بسنده کنید.

از طرف دیگر اپل پنسل هم حرف زیادی برای گفتن دارد و بسیاری از کاربران طرفدار استفاده از آن هستند. این قلم را فقط می‌توانید بر روی نوار مغناطیسی سمت راست نمایشگر قرار دهید که با این کار شارژ هم می‌شود. برخلاف S Pen، اپل پنسل برای کار کردن نیاز به شارژ دارد ولی S Pen فقط صرفا برای فرمان‌های حرکتی از راه دور نیاز به شارژ دارد. در ضمن باید خاطرنشان کنیم کاربران آیپد پرو باید اپل پنسل را جداگانه خریداری کنند.

اسپیکرها و دوربین‌ها

در بدنه هر دو تبلت ۴ اسپیکر تعبیه شده و به همین خاطر از این نظر حرف زیادی برای گفتن دارند. اما کدام‌یک از آن‌ها برنده این نبرد هستند؟ در این زمینه آیپد پرو برنده می‌شود. اگرچه گلکسی تب اس ۷ پلاس سه تنظیم مختلف برای Dolby Atmos ارائه می‌دهد و دارای اکولایزر مستقل است اما هرچقدر هم این تنظیمات تغییر پیدا کنند، در نهایت آیپد پرو بدون نیاز به این تغییرات کیفیت صدای بهتری دارد.

از نظر دوربین، تبلت‌های گلکسی تب اس ۷ از دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی بهره می‌برند و آیپد پرو مجهز به دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی است. روی هم رفته می‌توان گفت دوربین سلفی آیپد پرو برای عکس‌های سلفی و تماس‌های ویدیویی کیفیت بهتری دارد.

در پنل پشتی آیپد پرو دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۰ مگاپیکسلی و سنسور LiDAR دیده می‌شود که عمدتا برای بهبود اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده مورد استفاده قرار می‌گیرد. تبلت‌های گلکسی تب اس ۷ هم مجهز به دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و اولترا واید ۵ مگاپیکسلی هستند.

روی هم رفته این دو تبلت از نظر دوربین مشکل خاصی ندارند و قرار هم نیست کیفیت دوربین این تبلت‌ها هم‌تراز گوشی‌های پرچم‌دار باشد زیرا کمتر کسی مرتبا با تبلت خود عکاسی می‌کند. در ادامه می‌توانید نمونه عکس‌های گرفته شده با این دو تبلت را مشاهده کنید.

نرم‌افزار

هر دو این تبلت‌ها نمایشگرهای بسیار بزرگی دارند و به همین خاطر مطمئنا بسیاری از کاربران خواستار ارائهٔ ویژگی‌های مفید مربوط به چند وظیفگی هستند. خوشبختانه هر دو آن‌ها در این زمینه از ویژگی‌های خوبی بهره می‌برند.

زمانی که یک اپلیکیشن را در گلکسی تب اس ۷ پلاس باز می‌کنید، می‌توانید از بخش کناری سوایپ کنید تا بتوانید به اپلیکیشن‌های مورد علاقه خود دسترسی داشته باشید. اگر بر روی آن‌ها ضربه بزنید به طور کامل اجرا می‌شوند یا اینکه می‌توانید انگشت خود را بر روی آن‌ها نگه دارید و آن‌ها را بکشانید تا به‌صورت پنجره‌ای یا در حالت split-screen (تقسیم نمایشگر به چند بخش) اجرا شوند.

یکی دیگر از مشخصه‌های مهم گلکسی تب اس ۷ پلاس حالت DeX است. برای بهره‌گیری از این قابلیت نیازی به مانیتور یا تلویزیون ندارید و به راحتی می‌توانید خود تبلت را به نوعی کامپیوتر دسکتاپ تبدیل کنید. با این کار اپلیکیشن‌ها در پنجره‌ها باز می‌شوند و اگر می‌خواهید چند کار را به صورت همزمان انجام دهید، احتمالا این مشخصه می‌تواند نظر شما را جلب کند.

متاسفانه بسیاری از اپلیکیشن‌های ثالث در این محیط به خوبی اجرا نمی‌شوند ولی در کل برای انجام کارهای ساده یا مثلا بررسی چندین نوشته به طور همزمان، مشخصه ایدئالی محسوب می‌شود.

از طرف دیگر، iPadOS هم در زمینهٔ چندوظیفگی حرف زیادی برای گفتن دارد و به‌عنوان مثال می‌توانیم به داک آیپد اشاره کنیم به کاربران اجازه می‌دهد به راحتی اپلیکیشن‌های مختلف را در پنجره‌ها باز کنند. همچنین نباید مشخصه تصویر در تصویر را از قلم بیندازیم.

یکی از مهم‌ترین نکات قوت محصولات اپل، یکپارچگی زیاد آن‌ها با دیگر محصولات این شرکت است. یک آیپد به راحتی می‌تواند به‌عنوان نمایشگر ثانویه کامپیوتر مک انجام وظیفه کند. همچنین به لطف ایردراپ به راحتی می‌توانید فایل‌های مختلفی را بین گجت‌های اپل منتقل کنید.

روی هم رفته قابلیت‌های چندوظیفگی گلکسی تب اس ۷ پلاس انعطاف بیشتری دارد ولی از طرف دیگر گاهی اوقات تجربه کاربری جذابی را رقم نمی‌زند. آیپد پرو از انیمیشن‌ها و زرق‌وبرق جذاب‌تری بهره می‌برد ولی امکانات چندوظیفگی آن تا حدی محدود به حساب می‌آید. اما در هر صورت هر دو تبلت برای امکانات چندوظیفگی حرف زیادی برای گفتن دارند.

