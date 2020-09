آیفون SE 2020 یکی از محبوب‌ترین گوشی‌های میان‌رده‌ی سال جاری است که در ماه آوریل رونمایی شد و توانست تاکنون فروش خوبی را تجربه کند. اما نکته‌ی جالب در رابطه با این محصول، عملکرد بسیار خوب آن در کشور سامسونگ یعنی کره‌ی جنوبی است. جایی که در فصل دوم امسال، آیفون SE 2020 توانست به پرفروش‌ترین گوشی تبدیل شود.

اپل با معرفی گوشی‌های ارزان قیمت و قدرتمند نظیر آیفون ۱۱ و آیفون SE 2020 توانست موفقیت بزرگی در بازار کسب کند. عملکرد خوب این گوشی‌ها در فروش، عامل موثری بود تا اکنون سهم اپل از بازار به نسبت سه ماه گذشته با یک درصد سود به ۱۹ درصد افزایش پیدا کند.

با این حال سامسونگ با ۶۷ درصد سهم از بازار و ۳ درصد عملکرد بهتر به نسبت سه ماه اول، همچنان برترین تولید کننده‌ی گوشی در جهان است. این عملکرد خوب را احتمالا باید به فروش بالای سری اس ۲۰ مرتبط بدانیم. محصولاتی که درست در اوج شیوع ویروس کرونا راهی بازار شدند و در نتیجه فروش خوبی را هم تجربه نکردند.

۵ گوشی از بین ۱۰ گوشی پرفروش در کشور کره، سری محصولات گلکسی A سامسونگ هستند که نشان می‌دهد تقاضا برای خرید گوشی‌های میان‌رده به خاطر ویروس کرونا بسیار افزایش یافته. همچنین با توجه به گزارش موسسه آماری Counterpoint Research، گوشی‌هایی با قیمت کمتر از ۴۰۰ دلار، ۴۵ درصد از کل میزان فروش گوشی‌ها را در اختیار داشتند که به نسبت ۳۳ درصد سال گذشته به طرز محسوسی بیشتر است.

در رده‌ی سوم، ال جی قرار گرفته که توانسته ۱۳ درصد از بازار را به خود اختصاص دهد. با این حال این شرکت نتوانسته به خوبی فصل اول عمل کند و سهم آن ۳ درصد کاهش داشت. به صورت کلی فروش گوشی هوشمند در کره‌ی جنوبی به نسبت فصل اول ۹ درصد افزایش یافت اما در مقایسه با بازه‌ی زمانی مشابه در سال گذشته، ۸ درصد کاهش را شاهد هستیم.

اما جالب اینجاست بسیاری از کاربران کره برای خرید گوشی میان‌رده به آیفون SE 2020 تمایل نشان دادند. ظاهرا سامسونگ با اینکه برترین فروشنده‌ی گوشی هوشمند در جهان است، در کشور خود نتوانسته جلوی پیشروی نماینده‌ی کوچک اپل را بگیرد. این گوشی نه تنها در جهان در رده‌ی بسیار خوبی از لحاظ میزان فروش قرار دارد بلکه در فصل دوم سال جاری، پرفروش‌ترین گوشی در این کشور شد و این دستاورد بزرگی برای اپل محسوب می‌شود.

البته عملکرد خوب آیفون جدید تنها به کشور کره محدود نمی‌شود و در بسیاری از بازارها شاهد عملکرد خوب آن هستیم. مثلا در آمریکا، در حالی که اپل کاهش سهم سالانه‌ی ۲۵ درصدی را تجربه می‌کرد، آیفون SE 2020 توانست با فروش خوب خود، بخش بزرگی از آن را جبران کند.

این گوشی با پردازنده‌ی بسیار قدرتمند A13، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی، نمایشگر ۴.۷ اینچی و امکان پشتیبانی نرم‌افزاری بلند مدت، تنها با قیمت پایه‌ی ۳۹۹ دلار راهی بازار شده و برای آن دسته از کاربرانی که توانایی خرید گوشی‌های گران قیمت اپل را ندارند، می‌تواند بهترین انتخاب باشد.

