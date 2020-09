گوگل اسیستنت برای نخستین بار در جریان کنفرانس Google I/O سال ۲۰۱۶ معرفی شد و در اکتبر همان سال راهش را به نخستین موبایل‌های خانواده پیکسل باز کرد. این دستیار صوتی، روی تمام دیوایس‌هایی که اندروید ۵.۰ به بالا را به اجرا در می‌آورند و حداقل ۱ گیگابایت حافظه رم دارند به اجرا درمی‌آید. موبایل‌های سازگار ضمنا باید نمایشگر با حداقل رزولوشن ۷۲۰p داشته باشند و سرویس‌های گوگل پلی نیز رویشان نصب شده باشد.

اسیستنت تنها زمانی کار می‌کند که یکی از زبان‌های مورد پشتیبانی‌اش، به صورت پیش‌فرض روی دستگاه تنظیم شده باشد و از جمله آن‌ها می‌توان به انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، پرتغالی، روسی و بسیاری دیگر اشاره کرد که البته متاسفانه خبری از زبان فارسی در میان آن‌ها نیست. لیست زبان‌های گوگل اسیستنت به اندازه رقبا بلند بالا نیست، اما به مرور زمان بهتر و بهتر شده است.

کلی‌ترین قواعدی که باید راجع به گوگل اسیستنت بدانید بسیار ساده و قابل درک هستند، اما در لایه‌های زیرین این دستیار صوتی، انبوهی از چیزهای دیگر نهفته که شاید از آن‌ها باخبر نباشید. در این مقاله به تمام آن‌چیزی می‌پردازیم که باید راجع به گوگل اسیستنت بدانید: از چگونگی استفاده از آن گرفته، تا دیوایس‌های سازگار و فرمان‌هایی که می‌توانید به آن بدهید. بنابراین چه به دنبال استفاده از این دستیار روی موبایل‌ هوشمندتان باشید و چه لوازم خانگی هوشمندتان، این مقاله برای شما نوشته شده.

گوگل اسیستنت چیست؟

گوگل اسیستنت، دستیار مجازی گوگل است که ساخته شده تا بهینگی کارها را برای شما افزایش دهد. به جای اینکه انگشت‌هایتان را به دفعات بی‌شمار روی نمایشگر بزنید و همه کارها را دستی انجام دهید، می‌توانید یک فرمان صوتی صادر کنید و کار تمام است.

گوگل اسیستنت بسیار هوشمند است و تا حد زیادی با سیستم عامل اندروید ادغام شده است. با این دستیار می‌توانید اپلیکیشن‌های مختلف را باز کنید، پیام بفرستید، تماس بگیرید، یک موسیقی مشخصی را درون اسپاتیفای پخش کنید، از آب‌وهوا با خبر شوید و انبوهی از کارهای دیگر. همه این‌ها بدون حتی یک لمس کوچک روی صفحه.

البته که اسیستنت فقط روی موبایل‌های هوشمند در دسترس نیست و می‌توانید آن را روی اسپیکرهای هوشمند، ساعت‌های هوشمند، هدفون‌ها و گستره وسیعی از محصولات دیگر هم بیابید. در این باره جلوتر بیشتر توضیح می‌دهیم.

راه‌اندازی گوگل اسیستنت

برای استفاده از دستیار گوگل روی موبایل‌های اندرویدی، لازم است ابتدا این قابلیت را روشن کنید. اما نگران نباشید، روند فعال‌سازی‌اش آنقدر ساده است که حتی مادربزرگ‌تان هم از پس آن برمی‌آید. برای این کار، کافیست‌ گام‌های پایین را دنبال کنید.

اپلیکیشن گوگل را باز کنید. در گوشه پایین سمت راست روی گزینه More بزنید. به Seetings و بعد Google Assistant بروید. وارد تب Assistant شوید. روی گزینه Phone در انتهای صفحه بزنید. گزینه مربوط به به Google Assistant را فعال کنید. و در نهایت گزینه Hey Google را هم فعال کنید.

حالا که گوگل اسیستنت فعال‌سازی شده، می‌توانید قابلیت‌هایش را تست کنید. هر زمان که این دستیار فرمان‌های «Ok, Google» یا «Hey, Google» را بشنود، به صورت خودکار فعال شده و برای رسیدگی به کارهایتان آماده می‌شود.

حواس‌تان باشد که برخی موبایل‌ها باید از حالت قفل بیرون بیایند تا اسیستنت روی آن‌ها کار کند. مثلا اگر نمایشگر خاموش باشد و اسیستنت را صدا بزنید، دستیار گوگل صدایتان را می‌شنود اما از شما می‌خواهد که پیش از انجام وظیفه درخواستی، قفل موبایل را باز کنید. این اتفاقی آزاردهنده است که البته برای حفاظت از حریم شخصی شما طراحی شده.

چند راه دیگر نیز برای فراخواندن گوگل اسیستنت وجود دارد. اصلی‌ترین راه اینست که دکمه هوم موبایل را بفشارید و آنقدر صبر کنید تا اسیستنت ظاهر شود. اگر روی اندروید ۱۰ از ژست‌های حرکتی استفاده می‌کنید یا دکمه هوم ندارید می‌توانید از گوشه پایین سمت چپ یا راست، انگشت‌تان را به بالا بکشید. برخی موبایل‌های برند‌هایی مانند نوکیا و ال‌جی هم همراه با دکمه مخصوص گوگل اسیستنت از راه می‌رسند.

حواس‌تان باشد که به جای صحبت کردن با دستیار گوگل، می‌توانید فرمان‌هایتان را برایش بنویسید. این قابلیت زمانی به کار می‌آید که دور و برتان جمعیت زیاد است یا نمی‌خواهید دیگران از فرمان‌های صوتی شما باخبر شوند. برای این کار، اسیستنت را احضار کنید،‌ روی دکمه کیبورد در پایین بزنید و خواسته‌تان را تایپ کنید.

دستگاه‌ها

دو نوع دستگاه مبتنی بر گوگل اسیستنت داریم که باید آن‌ها را بشناسید. یک نوع از دیوایس‌ها به صورت پیش‌فرض با این دستیار از راه می‌رساند و دستگاه‌های دیگر هم صرفا با این دستیار سازگاری دارند. یعنی در دستگاه‌های نوع دوم خبری از نصب پیش‌فرض دستیار نیست اما می‌توانید فرمان‌های صوتی را از طریق موبایل، نمایشگر هوشمند یا چیزهای مشابه کنترل کنید. در ادامه نگاهی جامع‌تر به این دو دسته‌بندی می‌اندازیم.

دیوایس‌های مجهز به گوگل اسیستنت

اسمارت‌فون‌ها و تبلت‌ها: گوگل اسیستنت روی انبوهی از موبایل‌ها و تبلت‌های جدید نصب است و روی دیوایس‌های قدیمی‌تر که حداقل به اندروید ۵.۰ مجهز شده‌اند نیز به اجرا درمی‌آید.

اسپیکرها و نمایشگرهای هوشمند: اگر بخواهید به خانه خودتان شکلی هوشمند بدهید، خرید یک اسپیکر هوشمند یا یک نمایشگر هوشمند، جزو نخستین گام‌ها خواهد بود. یک اسپیکر هوشمند موسیقی دلخواه شما را پخش می‌کند، به سوالات‌تان پاسخ می‌دهد و می‌تواند دیگر دیوایس‌های هوشمند خانگی را برایتان کنترل کند. نمایشگر هوشمند هم عملا چنین چیزی است اما با این تفاوت که امکان تماشای ویدیوهای یوتوبی، برقراری تماس تصویری در Google Duo را نیز امکان‌پذیر می‌کند.

کروم‌بوک‌ها: دستیار گوگل روی اکثر کروم‌بوک‌های بازار در دسترس است – اما ابتدا باید آن را فعال‌سازی کنید. برای این کار باید به تنظیمات بروید، گزینه Google Assistant و بعد Search and Assistant را انتخاب کنید و کار را با فعال‌سازی به پایان برسانید.

تلویزیون‌ها و دستگاه‌های استریم: گوگل اسیستنت به صورت پیش‌فرض روی تمام تلویزیون‌ها و تی‌وی باکس‌های اندرویدی به اجرا درمی‌آید. فقط کافیست دکمه مخصوص Assistant را روی ریموت کنترل بفشارید و فرمان دلخواه‌تان را صادر کنید.

دیوایس‌های سازگار با گوگل اسیستنت

دوربین‌های هوشمند: اگرچه برخی دوربین‌ها به صورت پیش‌فرض با گوگل اسیستنت از راه می‌رسند -مانند دوربین Nest Cam IQ- اما اکثر آن‌ها فرمان‌های صوتی شما را از طریق دیوایسی مانند موبایل هوشمند یا نمایشگر هوشمند دریافت می‌کنند. به این ترتیب، می‌توانید همواره ببینید که در گوشه و کنارهای خانه چه خبر است.

لامپ‌های هوشمند: اگر می‌خواهید به خانه‌تان شکلی هوشمند بدهید، خرید یکی از آن لامپ‌های هوشمندی که با اسیستنت سازگاری دارند حرکتی درست و مقرون به صرفه به حساب می‌آید. به این ترتیب، حتی زمانی که در بیرون از منزل هستید هم می‌توانید چراغ‌ها را صرفا با صدایتان روشن و خاموش کنید. به این ترتیب، همواره به نظر می‌رسد که یک نفر در منزل است و آدم‌بدها فکرهای اشتباه به سرشان نمی‌زند.

هدفون‌ها:‌ در حال حاضر چندین و چند هدفون در بازار داریم که سازگاری کامل با اسیستنت یافته‌اند، از جمله Pixel Buds خود گوگل و WH-1000XM4 شدیدا محبوب سونی. با فشار یک دکمه روی این هدفون‌ها قادر به احضار دستیار گوگل هستید و بعد هم می‌توانید فرمان‌هایی نظیر عبور از یک آهنگ یا کم و زیاد کردن صدا را به آن بدهید.

ساعت‌های هوشمند: ساعت‌های هوشمندی که از سیستم عامل WearOS بهره‌مند شده‌اند، به خوبی از گوگل اسیستنت پشتیبانی می‌کنند. این قابلیت برای چک کردن وضعیت آب‌وهوا، پایش فعالیت‌های ورزشی، تعیین یک یادآور یا هرچیز مشابهی عالی خواهد بود. البته ساعت‌های هوشمند اکنون آنقدر که انتظار می‌رفت محبوب نشده‌اند، اما در هر صورت کاربرانی وفادار دارند.

بهترین فرمان‌ها

حالا که با تمام نکات ابتدایی آشنا شدیم و دستگاه‌تان آماده است، وقتش رسیده به سراغ برخی از فرمان‌های کاربردی برویم. اکثر این فرمان‌ها فارغ از دستگاهی که استفاده می‌کنید کار می‌کنند، و تنها استثنا مربوط به زمان‌هایی است که مثلا بخواهید ویدیوی یوتوبی را روی یک اسپیکر تماشا کتید!

در ادامه مروری کنیم بر برخی از کارآمدترین فرمان‌های گوگل اسیستنت.

فرمان‌های عمومی

«Good Morning» – این فرمان روتین صبحگاهی شما را اجرا می‌کند. اسیستنت می‌تواند گزارش آب‌وهوا، وضعیت مسیر منتهی به محل کار و آخرین اخبار را در اختیارتان بگذارد.

«Wake me up at» – با قرار دادن هر ساعتی از شبانه روز در پایان این فرمان، می‌توانید از اسیستنت بخواهید که یک آلارم بیداری برایتان تنظیم کند.

«Open» – با قرار دادن نام هر اپلیکشنی در انتهای این فرمان، می‌توانید آن را به صورت خودکار باز کنید.

«Set a Reminder For» با قرار دادن هر ساعتی از شبانه روز در پایان این فرمان، می‌توانید از اسیستنت بخواهید که یک اعلان برایتان تنظیم کند.

«Set a Timer For» – آیا غذایی داخل فر گذاشته‌اید که باید در زمان مقرر بیرون آورده شود؟ دقایق مورد نیاز خود به انتهای این فرمان اضافه کنید و اسیستنت برایتان یک تایمر می‌گذارد.

«Turn of Bluetooth» – بدون نیاز به ورود به تنظیمات دستگاه، بلوتوث را به راحتی روشن و آماده اتصال به هدفون یا هر دیوایس دیگری کنید.

«Find My Phone» – همه ما گاهی موبایل‌ هوشمندمان را گم می‌کنیم. اما اگر اسپیکر هوشمندتان به اکانت گوگل متصل باشد، با گفتن این فرمان می‌توانید موبایل‌تان را پیدا کنید.

موسیقی

«Play Classical Music» – به جای پخش موسیقی براساس نام آهنگ، نام خواننده یا آلبوم، می‌توانید یک ژانر را برای اسیستنت نام ببرید و با موسیقی‌های جدید آشنا شوید.

«Skip Song» – با این فرمان و همینطور فرمان‌های «Play»، «Pause» و «Stop» می‌توانید کنترلی کامل روی وضعیت پخش موسیقی داشته باشید.

«Whats Playing» – با طرح این پرسش، اسیستنت نام خواننده و آهنگی که در حال استریم است را به شما می‌گوید.

«Turn it Up و Turn it Down» – با این فرمان‌ها، صدای موسیقی به مقدار ۱۰ درصد کاهش یا افزایش می‌یابد.

تصویر و ویدیو

«Show my Pictures of» – اگر از گوگل فوتوز استفاده می‌کنید، با قرار دادن نام اشخاص، اماکن و تاریخ‌های مشخص، می‌توانید از اسیستنت بخواهید که تصاویر مربوطه را نشان‌تان دهد.

«Play … On TV» – با متصل کردن اکانت‌های استریمینگ‌تان به تلویزیون هوشمند یا کروم‌کست، می‌ةوانید از اسیستنت بخواهید که محتوای مد نظرتان را مستقیم روی تلویزیون پخش کند.

«Turn on Subtitles» – بدون نیاز به دخالت دست، زیرنویس را به زبان دلخواه‌تان تغییر دهید. این فرمان برای تغییر زبان فیلم هم کاربردی است.

روتین‌های گوگل اسیستنت

روتین‌های گوگل اسیستنت به شما اجازه می‌دهند که با گفتن تنها یک جمله، از دستیار گوگل بخواهید که به کارهای مختلفی برایتان رسیدگی کند. برای مثال می‌توانید به اسیستنت بگویید «Let’s Go» و بلافاصله گزارش آب‌وهوا در اختیارتان قرار می‌گیرد، بلوتوث روشن می‌شود و اپلیکیشن اسپاتیفای هم به اجرا در می‌آید.

گذشته از روتین‌هایی که می‌توانید خودتان بسازید، اسیستنت به صورت پیش‌فرض شش روتین دارد که همگی آن‌ها نیز بسته به تمایلات شما قابل شخصی‌سازی هستند. یکی از آن‌ها روتین صبحگاهی است. وقتی می‌گویید «Good Morning» اسیستنت می‌تواند:

موبایل را از حالت سایلنت درآورد.

لوازم هوشمند خانگی مانند لامپ‌ها و ترموستات را تنظیم کند.

گزارش آب‌وهوا را در اختیارتان بگذارد.

درباره فعالیت‌های روزتان به شما بگوید.

اعلانات روز را در اختیارتان بگذارد.

صدای موبایل را تنظیم کنید.

موسیقی، کانال خبری، ایستگاه رادیویی یا پادکست مورد علاقه‌تان را پخش کند.

گوگل اسیستنت در برابر الکسا

نزدیک‌ترین رقیب گوگل در زمینه دستیارهای صوتی و اکوسیستم هوشمند خانگی، دستیار الکسای آمازون است که عمدتا در اسپیکرهای سری Echo یافت می‌شود.

در نگاه نخست، الکسا و گوگل اسیستنت بسیار شبیه به یکدیگر هستند. هر دو دستیار به فرمان‌های ساده صوتی واکنش نشان می‌دهند و قادر به کارهای مشابهی نیز هستند. حتی بسترهای سخت‌افزاری آن‌ها هم یکسال است.

درست مانند گوگل، آمازون به تولیدکنندگان شخص ثالث اجازه داده تا الکسا را به اسپیکرها و نمایشگرهای هوشمند خود بیاورند. الکسا از همین حالا یک اکوسیستم سخت‌افزاری بزرگ دارد که عمدتا از اسپیکرهای هوشمند، تلویزیون، سیستم‌های حمل و نقل و حتی آینه‌های هوشمند تشکیل شده‌. وقتی صحبت از تعدد دیوایس‌ها باشد، در واقع این گوگل است که تلاش می‌کند خود را به آمازون و الکسا نزدیک کند.

با این همه، چند تفاوت بزرگ میان این دو اکوسیستم و قابلیت‌هایی که به ارمغان می‌آورند وجود دارد. برجسته‌ترین تفاوت اینست که گوگل اسیستنت روی موبایل‌های هوشمند و لوازم خانگی به اجرا درمی‌آید اما الکسا به محصولات خانگی هوشمند محدود شده است. به همین ترتیب، اسیستنت برای استفاده روی موبایل‌ها طراحی شده و تقویم شما، مسیر محل کار و چیزهایی از این دست را پایش می‌کند. البته می‌توان الکسا را هم روی موبایل دانلود کرد، اما تجربه غایی آن به هیچ‌وجه با ساخته گوگل برابری نمی‌کند.

احتمالا بهترین راه برای فکر کردن به تفاوت‌های میان این دو، آن باشد که الکسا را عمدتا یک هاب هوشمند خانگی در نظر بگیرید که قادر به تعامل با دیگر سرویس‌ها هم هست. گوگل اسیستنت از طرف دیگر، واقعا به یک دستیار شخصی شباهت دارد و تمام جزییات مربوط به زندگی روزمره شما را به یاد می‌سپارد.

