دیگر هیچ شکی باقی نمانده است که سونی قصد دارد با معرفی دوربین جدید بدون آینه A7C مسیر جدیدی را در صنعت دوربین‌های عکاسی بدون آینه ایجاد کند.

با وجود اینکه زمان زیادی از رونمایی از دوربین جدید سونی به نام A7S III نمی‌گذرد، این دوربین تاکنون توانسته است که توجه بسیاری از کسانی که از دوربین خود برای تهیه‌ی فیلم استفاده می‌کنند به خود جلب کنند.

با وجود اینکه هر دو دوربین پرچم‌دار A7R IV و A7S III شرکت سونی توانایی‌های بسیاری برای عکاسی و فیلم‌برداری دارند، اما دارای قیمت بسیار زیادی هم هستند.

اگر شما بخواهید که یک دوربین بدون آینه از برند سونی برای انجام کارهایی مانند عکاسی یا فیلم‌برداری تهیه کنید، یا باید هزینه بسیار زیادی را برای دوربین‌های جدید این شرکت بپردازید یا اینکه از مدل‌هایی قدیمی این شرکت مانند A7 III که دو سال از تاریخ تولید آن‌ها می‌گذرد، استفاده کنید.

اکنون به نظر می‌رسد که سونی قصد دارد در چند روز آینده از دوربین بدون آینه جدید خود با قابلیت‌های متنوع و قیمتی کمتر در مقایسه با قیمت دوربین‌های پرچم‌دار خود، رونمایی کند.

سونی در این دوربین جدید که به احتمال زیاد A7C نام خواهد داشت، از یک سنسور فول فریم در بدنه‌‌ی یک دوربین کراپ استفاده کرده است. انجام این کار باعث شده است که شما پکیجی بسیار قدرتمند برای عکاسی و فیلم‌برداری را در ابعادی بسیار کوچک به همراه داشته باشید.

با وجود اینکه در چند روز گذشته شاهد فاش شدن اطلاعاتی در رابطه با این دوربین جدید بوده‌ایم، اما امروز شاهد منتشر شدن رندرهای جدیدی از این دوربین هستیم که به خوبی طراحی بدنه آن را نشان می‌دهند.

این رندر‌های به خوبی بدنه‌ی کوچک این دوربین را نشان می‌دهند. به طور حتم استفاده سونی از سنسور فول فریم در بدنه‌ای به این اندازه، آن را به دوربین شگفت‌انگیزی تبدیل خواهد کرد.







افشاکنندگان اطلاعات تاکنون توانسته‌اند که برخی اطلاعات را در رابطه با این دوربین جدید سونی منتشر کند. بر اساس این اطلاعات منتشر شده، انتظار داریم که سونی در این دوربین از سنسور ۲۴ مگاپیکسلی دوربین A7 III، همراه با مانیتور چرخان دوربین تازه معرفی شده A7S III استفاده کنند.

علاوه بر این‌، اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد شاهد استفاده از سیستم فوکوس خودکار دوربین A7S III در این دوربین هستیم.

سونی بالاخره از منو با طراحی جدید در دوربین A7S III استفاده کرد

برای بدنه‌ی خارجی این دوربین، سونی قصد دارد که از بدنه‌ی دوربین A6600 همراه با منظره یاب الکترونیکی در گوشه‌ی پشتی آن برای این دوربین استفاده کند. بهره‌مندی از لرزشگیر تصویر در داخل دوربین و یک جای مموری کارت از دیگر قابلیت‌های این دوربین است.

از دیگر قابلیت‌های این دوربین می‌توان به بهره‌مندی آن از پورت میکروفون و هدفون، ارتباط Wi-Fi و بلوتوث اشاره کرد. سونی قصد دارد با معرفی این دوربین، آن را به دوربینی ایدئال برای یوتیوبرها و ولاگرها که نیاز به دوربینی کوچک اما قدرتمند در زمان تهیه ویدیو‌های خود دارند، تبدیل کند.

گزارش‌های منتشر شده همچنین خبر از قیمت ۲۱۰۰ یوروی این دوربین برای بدنه‌ی تنها و ۲۳۹۹ یورو برای بدنه به همراه لنز کیت می‌دهند. به احتمال زیاد سونی قصد دارد که این دوربین را به همراه لنز جمع شونده‌ی mm 28-60 دارای f/4-5.6 عرضه کند.

به طور حتم A7C یک دوربین شگفت‌انگیز برای کسانی خواهد بود که می‌خواهند برای اولین بار از دوربین‌های بدون آینه سونی استفاده کنند. سونی قصد دارد که این دوربین تازه معرفی شده را در کنار دیگر دوربین‌های خانواده آلفای خودش عرضه کند.

هم اکنون در خانواده‌ی دوربین‌های بدون آینه سونی شاهد حضور دوربین پرچم‌دار A7R IV این شرکت برای عکاسی و دوربین پرچم‌دار A7S III برای فیلم‌برداری هستیم. امیدواریم که این دوربین جدید بتواند با داشتن قابلیت‌های بی‌نظیر در عکاسی و فیلمبرداری در بدنه کوچک، به طور همزمان قابلیت‌های دو دوربین A7R IV و A7S III را به شکل متعادلی ارائه دهد.

با توجه به منتشر شدن اطلاعیه رسمی سونی، به احتمال زیاد شاهد رونمایی از این دوربین در ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور ماه) خواهیم بود.

سونی قابلیت وب‌کم را به دوربین‌های خود اضافه کرد

