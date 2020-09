به تازگی ویدیو جدیدی در اینترنت منتشر شده است که در آن شاهد نگاهی به طراحی نهایی بدنه‌ی آیفون ۱۲ پرو هستیم.

این ویدیوی ۵ پنج ثانیه‌ای که توسط کانال یوتیوب EverythingApplePro در توییتر منتشر شده است، بدنه‌‌ی آیفون ۱۲ پرو را نشان می‌دهد. همانگونه که در این ویدیو مشخص است به نظر می‌رسد که اپل در طراحی آیفون‌های جدیدش از طراحی آیفون ۴ الهام گرفته است.

علاوه بر این طراحی جدید، در این ویدیوی منتشر شده شاهد طراحی نهایی ماژول دوربین سه گانه همراه با سنسور LIDAR هستیم. علاوه‌بر این، در لبه‌‌ی کناری دستگاه شاهد این موضوع هستیم که اپل محل قرارگیری سیم کارت را در آیفون‌ ۱۲ پرو تغییر داده است.

با توجه به این ویدیو، می‌توانیم بگوییم که کیفیت فلز استفاده شده در بدنه‌ی این آیفون به احتمال زیاد شبیه به نمونه‌ی نهایی خواهد بود. در قسمت پشتی این آیفون از پنل شیشه‌ای سفید رنگی استفاده شده است که در داخل آن شاهد محل‌های مختلف برای قرارگیری قسمت‌های داخلی آیفون هستیم.

به احتمال زیاد قسمت دایره‌‌ای شکل قرار گرفته در قسمت داخلی بدنه آیفون، پشت پنل شیشه‌ای، نشان دهنده‌‌‌ی محل قرار گیری تجهیزات لازم برای شارژ شدن دستگاه به صورت بدون سیم است.

نگاهی به ماژول جدید دوربین در آیفون‌های ۱۲ پرو نشان می‌دهد که این ماژول دارای ۵ حفره برای قرارگیری تجهیزات مربوط به دوربین است. به احتمال زیاد سه تا از این حفره‌ها جهت قرارگیری لنزهای فوق‌عریض، عریض و تله هستند و دو حفره‌ی دیگر به محل قرارگیری فلاش و سنسور LIDAR اختصاص داده شده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود که اپل در آیفون ۱۲ پرو مکس از سنسور LIDAR پیشرفته‌تری استفاده کند که به احتمال زیاد از نسل چهارم آیپدهای پرو این شرکت به آیفون‌های این نسل آمده است.

بر روی پنل پشتی این آیفون شاهد قرارگیری لوگو اپل در وسط دستگاه، همانند آیفون ۱۱، هستیم که به سختی در این پنل شیشه‌ای سفید رنگ مشخص است.

با وجود اینکه تاکنون اطلاعات بسیار زیادی در رابطه با طراحی ظاهری آیفون ۱۲ پرو منتشر شده است، اما در این ویدیو منتشر شده جدید، شاهد قرارگیری ناحیه‌ای مستطیلی شکل در لبه‌ی سمت راست دستگاه و در پایین دکمه‌ی پاور هستیم. البته هنوز نمی‌توانیم بگوییم که هدف از طراحی این قسمت مستطیلی شکل بر روی لبه‌ی راستی دستگاه چیست.

البته این ناحیه‌ی مستطیلی شکل بسیار شبیه به قسمت‌های آهن‌ربایی موجود در آیپد پرو است که وظیفه دارند علاوه‌بر نگهداری قلم اپل به نام Apple Pencil، آن را هم شارژ کنند.

با توجه به این موضوع، این احتمال وجود دارد که اپل این ناحیه‌ی مستطیلی شکل را به جهت شارژ شدن دستگاه به صورت بدون سیم با لوازم جانبی خاصی مانند شارژرهای بدون سیم کامپکت طراحی کرده باشد.

به طور حتم انتظار داریم که شاهد رونمایی از نسل جدید آیفون‌ها در پاییز امسال باشیم. با وجود اینکه انتظار داریم عرضه‌ی نهایی این آیفون‌ها با تأخیر صورت بگیرد.

همان‌گونه که در خبرها خوانده‌اید اپل قصد دارد تا مراسمی را با نام Time Flies را در تاریخ ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور ماه) برگزار کند که به احتمال زیاد شاهد رونمایی از نسل جدید اپل واچ و آیپد ایر اپل در این مراسم هستیم.

آن‌گونه که از خبرها مشخص است به احتمال زیاد اپل قصد دارد تا با برگزاری مراسم دیگری در ماه اکتبر (مهر ماه) از آیفون‌های جدید خودش رونمایی کند.

آیفون ۱۲ اس در فصل دوم سال ۲۰۲۱ به‌جای آیفون XR راهی بازار می‌شود

منبع : Appleinsider

منبع متن: digikala