قرارداد فروش Arm به انویدیا در حال نهایی شدن است

اگر پیگیر خبرهای مربوط به شرکت Arm بوده باشید احتمالا می‌دانید که انویدیا از حدود دو ماه قبل برای خرید شرکت Arm مشغول مذاکره با هلدینگ SoftBank است. حالا منابع آگاه به روزنامه وال استریت ژورنال گفته‌اند این قرارداد خرید به ارزش ۴۰ میلیارد دلار در حال نهایی شدن است. بر اساس این گزارش، احتمالا خبر این قرارداد فروش هنگفت چند روز دیگر اعلام می‌شود.

باید خاطرنشان کنیم هلدینگ SoftBank شرکت Arm را در سال ۲۰۱۶ با پرداخت ۳۲ میلیارد دلار تصاحب کرد و این یعنی با فروش آن به سود هنگفتی دست پیدا می‌کند. انویدیا و SoftBank هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند.

ظاهرا انویدیا با پرداخت ۴۰ میلیارد دلار می‌خواهد شرکت Arm را تصاحب کند.

اگر این معامله نهایی شود، یکی از بزرگ‌ترین قراردادها در حوزه تراشه‌ها خواهد بود. چنین خرید مهمی مزایای مهمی برای انویدیا خواهد داشت و توانایی این شرکت در حوزه‌های مختلف پردازشی از تراشه‌های موبایل گرفته تا ابرکامپیوترها را افزایش می‌دهد. همچنین هلدینگ SoftBank هم با دریافت این مبلغ هنگفت می‌تواند مشکلات مالی خود را پشت سر بگذارد.

با این حال باید به نهادهای نظارتی هم اشاره کنیم که آن‌ها باید این قرارداد را تایید کنند. انویدیا یک مالک بی‌طرف محسوب نمی‌شود و این نگرانی وجود دارد که این شرکت فناوری‌های نوآورانه Arm را از سازندگان رقیب دور نگه دارد یا اینکه بتواند از مزایای ناعادلانه برای بهبود محصولات خود بهره ببرد. در هر صورت نهادهای نظارتی و رقبای انویدیا احتمالا خواستار ارائه‌ی تضمین از طرف این شرکت برای رفتار عادلانه خواهند بود.

