اگرچه بسیاری از شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های اندرویدی ایموجی‌های خاص خود را در محصولاتشان‌ قرار می‌دهند، اما اندروید ۱۱ هم درون خود ایموجی‌های جالبی دارد که به زودی کاربران می‌توانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند. ایموجی‌های جدید اندروید ۱۱ بر پایه‌ی سیزدهمین نسخه از ایموجی‌های یونیکد طراحی شده‌اند که شامل ۱۱۷ ایموجی جدید می‌شوند.

گوگل بعد از مدت‌ها بالاخره تصمیم گرفت ایموجی‌های سیستم عامل خود را بروزرسانی کند. در نتیحه‌ی این اقدام شاهد اضافه شدن ۱۱۷ ایموجی جدید و تغییر ظاهری ۲۰۰۰ ایموجی فعلی بودیم. در بین ایموجی‌های جدید اما ۳ ایموجی جالب نیز به چشم می‌خورند تا بدین ترتیب کاربر بتواند احساسات خود را حین گفت‌و‌گوی متنی با مخاطب به شکل بهتری منتقل کند.

همچنین از بین این ایموجی‌ها، ۱۲ مورد هم با شکل و شمایل حیوانات به اندروید ۱۱ اضافه شده‌اند که از جمله‌ جالب‌ترین و بامزه‌ترین آن‌ها می‌توان به خرس قطبی و بچه فک اشاره کرد.

همانطور که اشاره شد، علاوه بر اضافه شدن ایموجی‌های جدید، ۲۰۰۰ ایموجی کنونی نیز دستخوش تغییراتی شدند که از جمله مهم‌ترین آن‌ می‌توان به ساده‌تر شدن شکل ظاهری اشاره کرد. برای مثال می‌توانید به تصویر زیر نگاه کنید که نه تنها ساده‌تر شده، بلکه زیباتر هم به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است این تغییرات بعد از آنچه که در اندروید ۸ شاهد بودیم، بزرگ‌ترین تغییراتی است که تاکنون در ایموجی‌ها پدید آمده.

شما عزیزان در تصویر زیر می‌توانید لیست تمام ۱۱۷ ایموجی جدیدی که قرار است با اندروید ۱۱ برای گوشی‌تان عرضه شود مشاهده کنید.

به طور کلی به نظر می‌رسد گوگل در این بروزرسانی سعی کرده کمی ایموجی‌ها را به دنیای واقعی نزدیک‌تر کند. اگرچه هنوز شکل و شمایل آن‌ها واقع‌گرایانه نیست اما به وضوح مشخص است تا چه اندازه روی حذف موارد اضافی کار شده تا همه چیز در عین سادگی، زیباتر نیز به نظر برسد.

