جزئیات بیشتری از گوشی تاشو اپل منتشر شد

با موفقیت سامسونگ در ساخت و عرضه‌ی گوشی‌های تاشو در سال ۲۰۲۰، دیگر شرکت‌ها نیز تلاش کردند گوشی تاشو خود را راهی بازار کنند اما هیچ خبری جالب‌تر از این نخواهد بود که بدانیم اپل هم در حال ورود به این عرصه است.

در سال ۲۰۱۹، برای اولین بار شاهد یک گوشی تاشو با نام گلکسی فولد بودیم. محصولی که تصور می‌شد بتواند دنیای گوشی‌های هوشمند را متحول کند. اما طولی نکشید تا مشکلات ناشی از نمایشگر تاشو سامسونگ را مجاب کند تمام این محصولات را از بازار جمع‌آوری کرده و محصول جدید خود را با همان نام اما با لولاها و نمایشگر بهتر راهی بازار کند. غول کره‌ای بعد از این شروع نه چندان موفق، متوقف نشد و امسال از دو گوشی تاشو دیگر با نام‌های گلکسی زد فولد ۲ و گلکسی زد فلیپ رونمایی کرد که توانستند موفقیت بسیار خوبی در بازار بدست بیاورند.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا اپل هم می‌خواهد به دنیای گوشی‌های تاشو ورود کند. از سال ۲۰۱۷ تاکنون شایعه‌ی ساخت یک گوشی تاشو توسط کوپرتینویی‌ها سر زبان‌ها افتاده اما هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند به جدیت آنچه که در سال ۲۰۲۰ گفته می‌شود باشد.

Ice Universe یکی از بزرگ‌ترین افشاگرانی است که غالبا در توییتر فعالیت می‌کند و معمولا گفته‌های آن قابل اطمینان و موثق هستند. به گفته‌ی این افشاگر، اپل ظاهرا در تلاش است با شرکت سامسونگ دیسپلی برای ساخت نمایشگر تاشو به مدت یک سال به صورت انحصاری،‌ وارد همکاری شود.

با توجه به بسیاری از خبرها و شایعات پیرامون این موضوع، اپل از مدت‌ها پیش روی ساخت نمونه‌های اولیه‌ی محصولاتی با نمایشگر تاشو تمرکز کرده اما ظاهرا هنوز وقت آن نرسیده تا شاهد معرفی رسمی آن‌ باشیم. همانطور که می‌دانید اپل برای عرضه‌ی محصولی با فناوری جدید، در ابتدا از موفقیت و عملکرد صحیح آن مطمئن می‌شود بنابراین طبیعی است تا این اندازه در عرضه‌ی محصولی تاشو درنگ کند.

البته به نظر می‌رسد این شرکت هنوز هم در مراحل اولیه به سر می‌برد و طراحی خاصی برای محصول مورد نظر در نظر گرفته نشده. بعد از شروع شایعات این چنینی، حداقل دو پتنت از گوشی تاشو اپل را شاهد بودیم که تا حدودی ما را به طراحی آن آشنا می‌کرد. جان پراسر در رابطه با این پتنت‌ها، در ماه ژوئن توییتی را منتشر کرد مبنی براینکه گوشی تاشو اپل از دو نمایشگر و لولا بهره نمی‌برد. در واقع اگر این اتفاق هم رخ دهد، نتیجه مانند سرفیس دوئو نخواهد بود.

می‌توان گفت بعید به نظر می‌رسد اپل چنین طراحی را برای محصول تاشو خود در نظر بگیرد. خصوصا اینکه می‌بینیم سامسونگ با فناوری نمایشگر تاشونده حسابی کاربران را به وجد آورده و این نمی‌تواند برای بزرگ‌ترین رقیب غول‌های کره‌ای قابل قبول باشد که گوشی تاشو آن‌ها از فناوری قدیمی‌تری بهره ببرد. اپل قطعا نمی‌خواهد محصولی را راهی بازار کند که در نگاه اول، در مقابل گلکسی‌ها یک شکست خورده به نظر برسد و همین مسأله می‌تواند رقابت دو شرکت را از آنچه که اکنون شاهد هستیم بسیار جذاب‌تر کند.

اپل قصد دارد در هفته‌ی پیش رو رویدادی برگزار کند که انتظار داریم در آن، خبرهای بیشتری در رابطه با محصولات آینده‌ی این شرکت نظیر دو ساعت هوشمند، ۴ مدل جدید آیفون ۱۲، آیپد ایر، ایر تگز، هوم‌پاد، تلویزیون اپل، هدفون جدید و حتی گوشی تاشو بشنویم. بنابراین برای اطلاع از خبرهای بیشتر، باید تا زمان برگزاری این رویداد منتظر بمانیم.

