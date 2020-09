محققان دانشگاه MIT روش جدیدی را برای بررسی حالت بدن در هنگام خواب توسعه داده‌اند. این روش جدید در عین حال که بررسی حالت فیزیکی بدن در هنگام خواب می‌پردازد هیچ‌گونه مزاحمتی را برای فرد ایجاد نمی‌کند. حتی کاربران در هنگام استفاده از این دستگاه جدید لازم نیست که هیچ‌گونه سنسور یا وسیله‌ای را به خود متصل کنند.

در این روش توسعه داده، به جای استفاده از روش‌های مرسوم مانند استفاده از سنسور‌های مختلف یا دوربین، با استفاده از امواج رادیویی حالت فیزیکی بدن فرد در حال استراحت تشخیص داده می‌شود.

برای استفاده از این روش غیر مضر برای بدن، در ابتدا لازم است که دستگاهی در درون اتاق خواب قرار داده شود، سپس این دستگاه با فرستادن امواج رادیویی و بررسی برگشت آن‌ها از اجسام داخل اتاق و فرد در حال استراحت، حالت فیزیکی بدن شخص در حال استراحت را بررسی می‌کند.

برای بررسی حالت فیزیکی بدن، امواج برگشت پیدا کرده با استفاده از شبکه‌ی عصبی توسعه داده شده مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند تا در نهایت این دستگاه بتواند به حالت فیزیکی بدن دست پیدا کند. این شبکه عصبی توسعه داده شده به قدر کافی دقیق است تا بتواند حالت‌های مختلف بدن در حالت خواب را تشخیص دهد.

محققان در رابطه با دقت این شبکه عصبی می‌گویند، این شبکه عصبی با بررسی امواج برگشتی می‌تواند تشخیص دهد که شخص در حال استراحت بر روی پهلوی راست خوابیده است یا که تنها اندکی به سمت راست متمایل شده است.

یکی از چالش‌هایی که این تیم تحقیقاتی در زمان توسعه‌ی این دستگاه با آن رو‌به‌رو بودند تمایز قائل شدن میان امواج رادیویی برگشتی از بدن انسان و دیگر امواج برگشت پیدا کرده از سایر لوازم موجود در اتاق خواب مانند تشک یا کمد بود. برای تمایز قائل شدن میان این امواج، این محققان از نفس کشیدن انسان در هنگام خواب استفاده کرد‌ه‌اند.

این دستگاه با تشخیص حرکت سینه و شکم فرد در هنگام تنفس، می‌تواند که موقعیت فرد در اتاق را تشخیص دهد و امواج برگشتی از آن ناحیه را برای تشخیص حالت فیزیکی بدن مورد بررسی قرار دهد.

یکی از پژوهشگران این پروژه به نام Shichao Yue در رابطه با این روش توسعه داده شده می‌گوید: «این سیستم به گونه‌ای توسعه داده شده است که تنها با استفاده از اطلاعاتی که لازم دارد به بررسی حالت فیزیکی بدن در هنگام خواب می‌پردازد و این اطلاعات برای حفظ حریم خصوصی افراد به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نتوان از آن‌ها برای کارهای دیگر استفاده کرد.»

این محققان در آینده قصد دارند تا از اطلاعات بدست آمده از این سیستم، برای حفظ سلامت فرد در هنگام خواب استفاده کنند. به عنوان مثال می‌توان از اطلاعات این سیستم در یک تشک هوشمند برای تغییر حالت فیزیکی بدن در هنگام خواب در افراد دارای بیماری صرع استفاده کرد. این افراد اگر در هنگام خواب در حالت‌های بدنی خاصی قرار بگیرند، برای سلامتی‌شان خطرناک است.

همچنین می‌توان از این سیستم در افراد دارای معلولیت جسمی برای جلوگیری از زخم بستر استفاده کرد. البته این محققان قصد دارند که با استفاده از این سیستم توسعه داده شده، بتوانند به تمامی افراد کمک کنند تا خواب بهتری را تجربه کنند.

این تیم تحقیقاتی قصد دارد تا این سیستم توسعه داده شده را در کنفرانس UbiComp 2020 که در ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور ماه) برگزار می‌شود، به نمایش بگذارند.

