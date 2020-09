از آیفون SE 3 چه انتظاراتی داریم؟

آیفون SE 2020 توانسته سروصدای زیادی راه بیندازد و توجه انبوهی از کاربران را جلب کند. اپل در سال ۲۰۱۶ با عرضه نخستین گوشی آیفون SE یک گوشی جمع‌وجور را با سخت‌افزار و قیمت مناسب روانه‌ی بازار کرده بود و بعد از چند سال انتظار بالاخره این رویکرد تکرار شده است. از آنجایی که این گوشی با استقبال زیادی مواجه شده، احتمالا اپل جانشین آن را روانه‌ی بازار خواهد کرد که فعلا از آن تحت عنوان آیفون SE 3 یا نسل سوم آیفون SE نام می‌بریم.

با توجه به اینکه تا حالا خبرهای موثق چندانی در مورد این گوشی منتشر نشده، در این مطلب قصد داریم انتظارات خود را از این گجت مطرح کنیم.

تاریخ عرضه و قیمت احتمالی



آیفون SE 2020 در آوریل ۲۰۲۰ معرفی شد و بنابراین این احتمال وجود دارد که در آوریل ۲۰۲۱ شاهد معرفی آیفون SE 3 باشیم. اما از طرف دیگر باید خاطرنشان کنیم بین نسل اول و دوم این گوشی حدود ۴ سال فاصله وجود دارد و به همین خاطر در این رابطه نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم.

حتی در یکی از گزارش‌ها آمده که سال آینده اپل از گوشی آیفون SE 3 رونمایی نمی‌کند. از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که مدل ارزان‌تر آیفون ۱۲ با قابلیت ۴G در فوریه سال آینده روانه‌ی بازار شود. اگرچه این شایعه هنوز از طرف منابع مختلف تایید نشده، ولی این مدل آیفون ۱۲ شاید جانشین غیر مستقیم آیفون SE 2020 باشد.

در همین رابطه می‌توانیم به یکی از گزارش‌های مینگ چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، اشاره کنیم که ماه‌ها قبل اعلام کرد آیفون SE پلاس احتمالا در نیمه دوم ۲۰۲۱ به دست کاربران می‌رسد. در رابطه با قیمت هم از آنجایی که آیفون SE 2020 با قیمت پایه ۳۹۹ دلار راهی بازار شده، جانشین آن هم احتمالا قیمت مشابهی خواهد داشت.

انتظارات از آیفون SE 3

اگرچه آیفون SE 2020 با توجه به قیمتی که دارد گوشی بسیار جذابی محسوب می‌شود، ولی نسل سوم آیفون SE می‌تواند ویژگی‌های بهتری را ارائه کند که در ادامه به چند مورد از انتظارات خود از این گوشی می‌پردازیم.

۱. طراحی مدرن

آیفون SE 2020 طراحی بسیار قدیمی دارد و بنابراین امیدواریم آیفون SE 3 از طراحی مدرنی بهره ببرد. این یعنی گوشی موردنظر بهتر است دکمه هوم را کنار بگذارد و حاشیه‌ی ضخیم بالا و پایین نمایشگر هم کاهش پیدا کنند. اپل با بهره‌گیری از این رویکرد می‌تواند بدون نیاز به افزایش قابل توجه اندازه بدنه، از نمایشگر بزرگتری استفاده کند.

۲. نمایشگر اولد با رزولوشن بیشتر

آیفون SE 2020 از نمایشگر LCD با رزولوشن ۷۵۰ در ۱۳۳۴ بهره می‌برد که این نمایشگر در برابر رقبا حرف زیادی برای گفتن ندارد. اما از طرف دیگر، باید به گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه مانند وان‌پلاس Nord و پیکسل ۴a اشاره کنیم که هر دو از نمایشگر اولد با رزولوشن بالاتر بهره می‌برند. با توجه به اینکه قیمت این نمایشگرها تا حد زیادی کاهش پیدا کرده، اپل به‌راحتی می‌توانید برای آیفون SE 3 از چنین صفحه‌نمایشی بهره ببرد.

البته عملی شدن چنین درخواستی بعید به نظر می‌رسد زیرا اپل در زمینه‌ی ویژگی‌های سخت‌افزاری علاقه‌ی چندانی به رقابت با گوشی‌های اندرویدی ندارد.

۳. عمر باتری بهتر

آیفون SE 2020 با باتری ۱۸۲۱ میلی‌آمپر ساعتی روانه‌ی بازار شده که شاید برای ابعاد کوچک این گوشی منطقی به نظر برسد ولی روی هم رفته فقط برای تقریبا یک روز می‌تواند شارژ موردنظر را تامین کند. به همین خاطر امیدواریم آیفون SE 3 از عمر باتری بیشتری بهره ببرد که این موضوع می‌تواند از طریق تعبیه باتری بزرگ‌تر یا بهینه‌سازی بیشتر عملی شود.

۴. اندازه کوچک و قیمت مناسب

آیفون SE 2020 به دلیل اندازه کوچک و قیمت مناسب مورد توجه زیادی قرار گرفته است و به همین خاطر امیدواریم برای آیفون SE 3 هم این رویکرد تکرار شود. هنوز هم بسیاری از کاربران به گوشی‌های جمع‌وجور قدرتمند علاقه دارند ولی در این زمینه گزینه‌های چندانی دیده نمی‌شود. از طرف دیگر باید به طرفداران آیفون اشاره کنیم که توان مالی مناسبی برای خرید گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت را ندارند و پایین ماندن قیمت آیفون SE 3 می‌تواند نظر این دسته از کاربران را جلب کند.

۵. افزایش تعداد دوربین

با وجود اینکه آیفون SE 2020 فقط از یک دوربین اصلی و یک دوربین سلفی بهره می‌برد، ولی هر دو آن‌ها کیفیت خوبی دارند ولی در هر صورت افزایش تعداد دوربین انعطاف‌پذیری کاربران برای عکاسی را افزایش می‌دهد. البته می‌دانیم که افزایش تعداد دوربین به معنای بهبود کیفیت عکس‌ها نیست، ولی آیفون SE 3 حداقل می‌تواند با دوربین دوگانه روانه‌ی بازار شود تا کاربران بتوانند از دوربین تله‌فوتو یا اولترا واید هم بهره‌مند شوند.

مقایسه‌ی دوربین آیفون SE 2020 با آیفون ۱۱

۶. افزایش رفرش ریت نمایشگر

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در بین گوشی‌های مختلف همه‌گیر شده، رفرش ریت بالای نمایشگر است و حالا بسیاری از آن‌ها از نمایشگرهای ۹۰ هرتز و ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند ولی آیفون SE 2020 مجهز به نمایشگر ۶۰ هرتز است. از آنجایی که گفته می‌شود تنها دو مدل از آیفون ۱۲ از نمایشگر ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند، ارائه‌ی آن برای آیفون SE 3 بعید به نظر می‌رسد. اما در هر صورت این گوشی مثلا می‌تواند از نمایشگر ۹۰ هرتز استفاده کند تا با این کار جذابیت آن بیشتر شود.

آیفون ۱۲؛ هر آنچه از آیفون‌های ۵G اپل برای ۲۰۲۰ می‌دانیم

منبع: Tech Radar

The post از آیفون SE 3 چه انتظاراتی داریم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala