به‌تازگی ایوان بلس که از سرشناس‌ترین افشاگران حوزه‌ی فناوری است، از حضور ۵ گوشی مورد انتظار در وب‌سایت وان پلاس خبر داد که در کمال تعجب، یکی از آن‌ها وان پلاس ۸T پرو است. محصولی که پیش‌تر گفته شد قرار نیست راهی بازار شود.

وان پلاس امسال محصولات زیادی را از سری پرچم‌دار، میان‌رده و پایین‌رده راهی بازار خواهد کرد. در حال حاضر سه محصول وان پلاس نورد، وان پلاس ۸ و وان پلاس ۸ پرو، نمایندگان امسال این شرکت هستند و انتظار داریم تعداد آن‌ها تا پایان سال به ۸ افزایش پیدا کند. چرا که به تازگی از صفحه‌ی مربوط به ۵ گوشی در وب‌سایت وان پلاس باخبر شدیم.

این صفحات اما تصویری از گوشی یا اطلاعاتی در رابطه با آن‌ها را به نمایش نمی‌گذارند و در واقع بخشی از راهنمای مصرف کننده به حساب می‌آیند. اما نکته‌ی جالب اینجاست که گفته می‌شود از این بین، دو گوشی پرچم‌دار و دو گوشی میان‌رده خواهند بود و در سال جاری نیز راهی بازار می‌شوند. پرچم‌دارانی که وان پلاس برای نیمه‌ی دوم سال در نظر می‌گیرد، سری وان پلاس T هستند. اما اگر قرار باشد وان پلاس ۲ نسخه از این گوشی‌ها را راهی بازار کند، احتمالا یکی از آن‌ها وان پلاس ۸T و دیگری ۸T پرو خواهد بود. در حالی که شنیده بودیم مدل پرو امسال راهی بازار نمی‌شود.

اما توییتی که ایوان بلس در رابطه با این ۵ گوشی منتشر کرد به شرح زیر است:

آیا امسال شاهد معرفی وان پلاس ۸T پرو خواهیم بود؟

اولین صفحه مربوط به وان پلاس ۸T است که جای تعجبی هم ندارد و انتظار حضور آن در وب‌سایت وان پلاس را داشتیم. این محصول قرار است از نمایشگری ۶.۵۵ اینچی با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، ۴ دوربین شامل دوربین ۴۸ مگاپیکسلی اصلی، ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق و پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ بهره ببرد.

اما نکته‌ی جالب، صفحه‌ی مربوط به وان پلاس ۸T پرو است که قرار بود وجود نداشته باشد. مطمئن نیستیم تفاوت بین مدل پرو و استاندارد چه خواهد بود اما انتظار می‌رود در بخش دوربین شاهد اضافه شدن لنز تله‌فوتو و افزایش انداره‌ی سنسور اصلی باشیم. همچنین به نظر می‌رسد برای شارژ این محصول از شارژر سریع ۶۵ واتی استفاده شود که پیش‌تر هم در رابطه با آن شنیده بودیم.

مشخصات کلیدی وان‌پلاس ۸T لو رفت

سری وان پلاس نورد

دو محصول دیگر، از سری وان پلاس نورد با شماره مدل N100 و N105G هستند. بدین ترتیب وان پلاس نورد دیگر قرار نیست تنها یک محصول باشد بلکه مجموعه‌ای است از چندین گوشی با مشخصات فنی متفاوت. حتی وان پلاس هم این خبر را که مدل‌های مختلفی از گوشی نورد راهی بازار می‌شوند تایید کرد.

اخیرا شنیده بودیم این شرکت قصد دارد گوشی‌های وان پلاس نورد بیلی ۱ و بیلی ۲ را معرفی کند. با توجه به شایعات، یکی از این دو به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۶۹۰ مجهز خواهد شد که از چیپ ۵G نیز بهره می‌برد. همچنین گفته می‌شود این گوشی با ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم در دسترس قرار می‌گیرد. متاسفانه از اینکه کدام یک از این دو از چنین مشخصاتی بهره می‌برند باخبر نیستیم.

وان پلاس کلاور؛ نماینده‌ی اقتصادی وان پلاس

در نهایت اما می‌رسیم به محصولی که نامی از آن برده نشده اما می‌دانیم شماره‌ی مدل آن SS9805 است. گفته می‌شود وان پلاس در حال کار روی دو گوشی اقتصادی است که با توجه به اطلاعات اندکی که در اختیار داریم می‌توانیم بگوییم بخش جدیدی از محصولات وان پلاس را تشکیل می‌دهند. چون این شرکت تاکنون گوشی پایین‌رده راهی بازار نکرده بود.

اینطور که به نظر می‌رسد، یکی از این محصولات جدید قرار است از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۶۶۰ و ۴ گیگابایت رم بهره ببرد. مدل دیگر هم به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۴۶۰، ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی مجهز خواهد شد. این اطلاعاتی است که پیش‌تر در رابطه با گوشی وان پلاس کلاور (Clover) منتشر شده بود و اگر این گوشی همان وان پلاس کلاور باشد بنابراین باید انتظار محصولی ۶.۵۲ اینچی با سه دوربین و باتری پرظرفیت ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را داشته باشیم. همچنین گفته می‌شود وان پلاس کلاور با قیمت کمتر از ۲۰۰ دلار راهی بازار خواهد شد.

با توجه به گزارشات اخیر، گوشی مجهز به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۴۶۰ قرار است به همراه وان پلاس ۸T، ظرف یک یا دو ماه آینده راهی بازار شود. در رابطه با تاریخ معرفی دیگر محصولات اطلاعاتی در اختیار نداریم و باید منتظر بمانیم ببینیم در هفته‌های آتی چه پیش خواهد آمد.

اندروید ۱۱ چه زمانی برای گوشی‌ها منتشر می‌شود؟

