نام دوربین جدید چاپ سریع فوجی فیلم شاید Square SQ1 باشد

اگر اطلاعات منتشر شده توسط یکی از افشاکنندگان اطلاعات به نام Nokishita درست باشد، به زودی شاهد رونمایی از دوربین جدید فوجی فیلم در سری Instax خواهیم بود. این افشاکننده‌‌ی اطلاعات در رابطه با این دوربین جدید می‌گوید که به احتمال زیاد نام این دوربین Instax Square SQ1 خواهد بود.

اگر این اطلاعات منتشر شده درست باشند، بعد از دوربین Instax Square SQ6 و SQ20 که در سال ۲۰۱۸ معرفی شدند، دوربین SQ1، دوربین جدید این شرکت است که می‌تواند عکس‌هایی مربعی شکل بگیرد.

شرکت فوجی فیلم هم اکنون در حال گسترش دادن سری دوربین‌های Mini خود است و شاهد رونمایی از دوربین جدید Instax Mini 11 در مارچ ۲۰۲۰ (اسفند ماه) از این شرکت بودیم.

با وجود اینکه این افشا کننده‌ی اطلاعات، اطلاعاتی را در رابطه با مشخصات سخت افزاری و قابلیت‌های این دوربین ارائه نکرده است، اما شاهد افشا شدن عکس‌هایی از بدنه این دوربین هستیم.









این عکس‌های منتشر شده نشان می‌دهند که این دوربین جدید، حداقل در سه رنگ سفید، نارنجی و آبی عرضه خواهد شد و طراحی خارجی آن با دوربین‌های قبلی این شرکت که به صورت مربعی عکس می‌گرفتند، متفاوت است.

با وجود اینکه فوجی در دوربین‌های قبلی از این سری یعنی دوربین Square SQ10 از گوشه‌هایی با طراحی گرد استفاده کرده بود، اما این شرکت تصمیم گرفت که در دوربین SQ6 و SQ20 کمتر از طراحی خارجی به شکل منحنی‌ استفاده کند.

با توجه به عکس‌های منتشر شده، در طراحی خارجی دوربین جدید SQ1 شاهد استفاده از گوشه‌های تیز مانندی هستیم. علاوه‌بر این شرکت فوجی تصمیم گرفته است که رنگ‌های شاد سری Mini خودش را هم به این دوربین جدید بیاورد.

استفاده از لغت «مربع» (Square) در نامگذاری این دوربین‌ها، از ابعاد عکس گرفته شده توسط آن‌ها می‌آید. دوربین‌های سری Mini این شرکت می‌توانند که عکس‌هایی را با ابعاد با ۴۶ در ۶۲ میلی‌متر (۵۴ در ۸۶ میلی‌متر با در نظر گرفتن حاشیه‌های اطراف عکس) ثبت کنند. در حالی که دوربین‌های Square این شرکت می‌توانند که عکس‌های با ابعاد ۶۲ در ۶۲ میلی‌متر (۸۶ در ۷۲ میلی‌متر با در نظر گرفتن حاشیه‌های اطراف عکس) ثبت کنند.

البته تفاوت میان سری دوربین‌های Mini و Square این شرکت تنها به همین تفاوت در ابعاد عکس محدود می‌شود و شاهد تفاوت چندانی در کیفیت عکس‌های گرفته شده و قیمت این دوربین‌ها نیستیم. در واقع فوجی می‌خواهد که افراد با توجه به علاقه‌ی خود، دوربین مورد نظرشان را انتخاب کنند.

با وجود افشا شدن این اطلاعات، در رابطه با زمان عرضه‌ی این دوربین جدید و قیمت نهایی آن اطلاعاتی منتشر نشده است.

فوجی فیلم با لنز ۵۰ میلی‌متری F/1.0 آمده تا در دنیای بدون‌آینه‌ها رکورد شکنی کند!

منبع: Techrader

The post نام دوربین جدید چاپ سریع فوجی فیلم شاید Square SQ1 باشد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala