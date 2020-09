به گفته‌ی Ice Universe، از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری که در توییتر فعالیت می‌کند، ظاهرا سامسونگ قصد دارد تغییری اساسی در گوشی‌های پرچم‌دار خود پدید بیاورد. در نتیجه‌ی این تغییرات، پرچم‌داران سری اس و نوت سامسونگ احتمالا دیگر پرچم‌دار نخواهند بود و به جای آن‌ها، باید شاهد گوشی‌های تاشو باشیم.

از مدت‌ها پیش، شایعه‌ی ادغام پرچم‌داران سری اس و نوت سامسونگ سر زبان‌ها افتاده بود. در آن زمان سامسونگ تنها دو سری پرچم‌دار را هر سال راهی بازار می‌کرد و بنابراین دلیل خوبی برای ادغام دو برند محبوب خود نداشت. اما با ورود گوشی‌های تاشو، سامسونگ نیاز به فضای کافی برای فروش آن‌ها دارد. با وجود سری اس و نوت، سامسونگ نمی‌تواند انتظار فروش بالای گوشی‌های خود را داشته باشد و منطقی است یکی از آن‌ها را از میان‌ بردارد.

Ice Universe معتقد است این اتفاق رخ نخواهد داد و سامسونگ دو سری محبوب نوت و اس را از سبد محصولات خود حذف نمی‌کند. اما احتمالا دیگر نباید انتظار داشته باشیم گوشی‌های این سری، پرچم‌دار باشند. در حال حاضر، پرچم‌داران سامسونگ، سری اس ۲۰ (شامل اس ۲۰، اس ۲۰ پلاس و اس ۲۰ اولترا) و نوت (نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا) هستند و نامی از گوشی‌های تاشو برده نمی‌شود. این در حالی است که سامسونگ با این محصولات شگفت‌انگیز، هدف بلندمدتی را دنبال می‌کند.

گلکسی اس ۳۰ اولترا احتمالا همراه با قلم S Pen عرضه خواهد شد

Ice Universe طی توییتی در روز جمعه و شنبه، ادعا کرد سامسونگ تمرکز خود را روی گوشی‌های تاشو منعطف کرده. بنابراین این احتمال وجود دارد که در آینده شاهد حضور این گوشی‌ها به عنوان پرچم‌داران شرکت کره‌ای باشیم. متن کامل توییت این افشاگر به شرح زیر است:

سامسونگ تمرکز خود را روی گوشی‌های تاشو منعطف کرده. اگر سری اس ۲۱ به اندازه‌ی کافی قدرتمند نبود، تعجب نکنید. به‌زودی گوشی‌های قدرتمند سری A از دور خارج شده و نوت ۲۰ یک میان‌رده به حساب خواهد آمد. نشانه‌هایی وجود دارد مبنی براینکه سامسونگ می‌خواهد از قدرت گوشی‌های سری اس و نوت خود کاسته و گوشی‌های تاشوی سری Z را به عنوان پرچم‌داران حقیقی خود راهی بازار کند.

اگر گفته‌های این افشاگر حقیقت داشته باشد (که معمولا هم این اتفاق رخ می‌دهد)، تغییر سیاست سامسونگ می‌تواند تاثیرات جالبی در روند فروش گوشی‌های هوشمند داشته باشد. اول اینکه انتظار داریم به جای گوشی‌های سری اس و نوت، گوشی‌های تاشو به قابلیت‌ها و امکانات جدید مجهز شوند. دوم اینکه گوشی‌های تاشو همین حالا هم قیمت مشابهی به نسبت پرچم‌دارها دارند بنابراین احتمالا تغییری در این بخش رخ نخواهد داد. اما قطعا شاهد کاهش قیمت سری اس و نوت خواهیم بود.

سامسونگ در حال ساخت یک گوشی تاشو مشابه سرفیس Duo است

پرچم‌داران سری اس سامسونگ امسال عملکرد خوبی از خود نشان ندادند. مثلا به گزارش موسسه M Science، در طول هفته‌ای که این سری بهترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشتند، شاهد فروش کمتر از ۲۰۰.۰۰۰ نسخه بودیم که این تعداد از هفته‌ی چهارم، به کمتر از ۱۰۰.۰۰۰ نسخه کاهش یافت. این در حالی است که سری اس ۱۰ و اس ۹ در بهترین حالت خود به ترتیب به میزان فروش ۵۰۰.۰۰۰ و ۴۰۰.۰۰۰ دستگاه دست پیدا کردند. در طول ۱۰ هفته‌ی ابتدایی نیز هر هفته شاهد فروش بیش از ۲۰۰.۰۰۰ نسخه از این گوشی‌ها بودیم. موفقیتی که خانواده‌ی اس ۲۰ حتی به آن نزدیک هم نشدند.

در طرف دیگر گوشی‌های سری نوت نیز دیگر چیز تازه‌ای برای عرضه ندارند. اگرچه شاهد افزایش قابلیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هستیم اما نوآوری که کاربران را به وجد بیاورد در آن‌ها دیده نمی‌شود. البته نه فقط سری نوت بلکه بسیاری از گوشی‌های دیگر سال‌هاست که صرفا قدرتمندتر می‌شوند. بنابراین طبیعی است اگر به مرور شاهد حضور گوشی‌های تاشو در بخش‌های مختلف بازار باشیم.

اگر گفته‌های Ice Universe حقیقت داشته باشد، بدان معناست که سامسونگ کاملا به توانایی‌های خود در ساخت گوشی‌های تاشو اعتماد دارد. البته این تازه اول راه غول کره‌ای در زمینه‌ی ساخت چنین محصولاتی است و دستگاه‌های موجود هم از قیمت بسیار بالایی برخوردارند. به همین خاطر تعداد زیادی از کاربران همچنان ترجیح می‌دهند از گوشی‌های معمولی استفاده کنند.

فعلا هزینه‌ی ساخت گوشی‌های تاشو با توجه به فناوری‌های پیچیده‌ی بکار رفته در آن‌ها بالاست اما قطعا با پیشرفت بیشتر شرکت‌ها در این زمینه، به مرور زمان قیمت‌ قطعات کاهش پیدا می‌کند و بدین ترتیب کاربران بیشتری توانایی خرید گوشی‌های تاشو را خواهند داشت.

گلکسی زد فولد ۲ هم اکنون ۲۰۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده و گلکسی زد فلیپ ۵G نیز با قیمت ۱۵۰۰ دلار در دسترس قرار دارد. مسلما این قیمت آنقدر زیاد هست که کاربران زیادی را از خرید گوشی‌هایی که در ابتدای مسیر خود قرار دارند منصرف کند. اما اگر سامسونگ بخواهد روی این محصولات سرمایه‌گذاری کند، باید انتظار کاهش و یا در بدترین حالت، ثبات قیمت را داشته باشیم.

گلکسی Z Fold 2 در برابر گلکسی Z Flip؛ جدال گوشی‌های تاشو سامسونگ

منبع: PhoneArena

The post آیا پرچم‌داران سری اس و نوت سامسونگ به گوشی‌‌های میان‌رده تبدیل می‌شوند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala