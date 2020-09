اینطور که به نظر می‌رسد، به نسب سری اس ۲۰ و نوت ۲۰، تعداد بیشتری از گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۱ (اس ۳۰) به پردازنده‌ی اگزینوس ۱۰۰۰ مجهز خواهند شد.

همانطور که می‌دانید، سامسونگ پرچم‌داران مخصوص بازار آمریکا را به پردازنده‌های کوالکام مجهز می‌کند اما به خاطر استفاده از پردازنده‌های اگزینوس در نسخه‌های جهانی مورد انتقاد بسیاری‌ها قرار گرفته. هجمه‌ی این انتقادات با اگزینوس ۹۹۰ و سری اس ۲۰ به اوج خود رسید چرا که عملکرد مدل اسنپدراگون به شکل محسوسی بهتر بود و بعید هم نیست یکی از دلایل فروش کم این محصولات، همین موضوع باشد.

در حال حاضر ۸۰ درصد از پرچم‌داران امسال سامسونگ به پردازنده‌ی قدرتمندتر کوالکام مجهز شده‌اند و در حالی که سامسونگ تاکنون به این موضوع واکنش خاصی نشان نداده و حتی به قدرت بیشتر پردازنده‌ی رقیب اعتراف نکرده، این فاصله‌ی عملکرد هر سال افزایش پیدا می‌کند تا جایی که امسال گوشی‌های سری اس ۲۰ حتی در کشور کره نیز با پردازنده‌های کوالکام عرضه شدند و این اتفاق اصلا برای سامسونگ خوشایند نیست.

شاید سامسونگ به برتری کوالکام اعتراف نکند، اما اینطور که به نظر می‌رسد، این شکست را پذیرفته. به همین خاطر قصد دارد کار طراحی هسته‌‌های اختصاصی Mongoose را متوقف کرده و برای نسل بعدی پردازنده‌ی خود از هسته‌های ARM استفاده کند. این تغییر سیاست باعث می‌شود اگزینوس‌های نسل بعد تقریبا از لحاظ عملکرد، هم سطح با نماینده‌های کوالکام باشند. حتی به نظر می‌رسد از سال ۲۰۲۲، غول کره‌ای برای پردازنده‌های گرافیکی خود با AMD همکاری می‌کند و بعد از سال‌ها، استفاده از گرافیک‌های Mali را متوقف خواهد کرد.

به گفته‌ی تحلیل‌گران، این اقدام سامسونگ نه تنها در زمینه‌ی پردازشگر مرکزی بلکه در بخش گرافیکی نیز پیشرفت بزرگی را در پی خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود پردازنده‌های نسل بعد غول کره‌ای اگزینوس ۱۰۰۰ نام‌ داشته باشند و حتی به شرکت‌های دیگر نیز فروخته شوند. سامسونگ امسال حدودا ۱۵۰-۲۰۰ میلیون پردازنده تولید کرده که طبیعتا بیشتر آن‌ها در گوشی‌های خود شرکت مورد استفاده قرار گرفتند. اما با افزایش قدرت پردازشی، سامسونگ امیدوار است بتواند بخشی از سهم بازار پردازنده‌های موبایل را که اکنون کوالکام حاکم بلامنازع آن است بدست بیاورد.

از طرفی کوالکام هم در حال از دست دادن برخی از مشتری‌های خود است. این شرکت در طول یکی دو سال اخیر قیمت پردازنده‌های خود را به طرز محسوسی افزایش داد. خصوصا با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ که چون از مودم ۵G داخلی بهره نمی‌برد، هزینه‌ی خرید چیپ ۵G مجزا نیز به شرکت‌ها و در نتیجه کاربران تحمیل می‌شد.

سامسونگ در ماه آگوست تولید انبوه چیپ‌های ۵ نانومتری اگزینوس را آغاز می‌کند

اینطور که به نظر می‌رسد، اسنپدراگون ۸۷۵ حتی از این نسخه نیز گران‌تر خواهد بود. بنابراین احتمالا قیمت گوشی‌های اندرویدی افزایش پیدا می‌کند و این جاست که سامسونگ می‌تواند با پردازنده‌های اختصاصی خود، برگ برنده را از کوالکام برباید. البته در صورتی که اگزینوس ۱۰۰۰ بتواند با اسنپدراگون ۸۷۵ از لحاظ قدرت برابری کند. اگر این اتفاق رخ دهد، غول کره‌ای می‌تواند از این فرصت طلایی استفاده کند تا بتواند با فروش پردازنده‌های خود به شرکت‌هایی نظیر شیائومی، اوپو و ویوو، سهم بزرگی از بازار را بدست بیاورد.

افزایش استفاده از پردازنده‌های اگزینوس باعث کاهش هزینه‌ی تمام شده‌ی گوشی‌های سامسونگ نیز می‌شود. البته اینکه باید این موضوع را اتفاق خوبی بدانیم یا خیر مشخص نیست چون گزارش اخیر نشان داد سامسونگ در حالی نوت ۲۰ اولترا را با قیمت ۱۳۰۰ دلار راهی بازار کرد که هزینه‌ی ساخت آن تنها ۵۴۹ دلار بود!

واضح است سامسونگ از افزایش قیمت پردازنده‌های اسنپدراگون رضایت ندارد. اخیرا یک منبع چینی مدعی شده بود این شرکت نمی‌خواهد پرچم‌داران سری اس ۲۱ (اس ۳۰) را به پردازنده‌های اسنپدراگون مجهز کند و در عوض از همان اسنپدراگون ۸۶۵ (یا مدل پلاس) استفاده می‌کند. Ice Universe هم در یکی از توییت‌های خود به این نکته اشاره کرد که قیمت اسنپدراگون ۸۷۵، حدودا ۲۲۰ دلار خواهد بود و بدین ترتیب احتمالا سامسونگ همه‌ی پرچم‌داران سری گلکسی اس ۲۱ را به پردازنده‌ی اگزینوس ۱۰۰۰ مجهز می‌کند. اما به نظر می‌رسد نماینده‌ی کوالکام همچنان عملکرد بهتری از اگزینوس داشته باشد و بنابراین بعید است این اتفاقات رخ دهد.

آیا پرچم‌داران سری اس و نوت سامسونگ به گوشی‌‌های میان‌رده تبدیل می‌شوند؟

اما از طرفی Ice Universe در توییتی مدعی شده بود سامسونگ قصد دارد تمرکز خود را روی گوشی‌های تاشو منعطف کند و بدین ترتیب گوشی‌های سری اس و نوت این شرکت را باید از این پس، میان‌رده در نظر بگیریم و نه پرچم‌دار تا از این طریق فروش گوشی‌های تاشوی خود را تضمین کند. طبق ادعای این افشاگر، اس ۲۱ به اندازه‌ی یک پرچم‌دار قدرتمند نخواهد بود و این می‌تواند به این معنا باشد که پردازنده‌ی بکار رفته در آن نیز آنقدرها قدرتمند نیست.

اینطور که به نظر می‌رسد، به زودی شاهد این خواهیم بود که گوشی‌های تاشو سامسونگ بخش بزرگی از بازار را تصاحب کنند. گفته می‌شود این شرکت در حال کار روی یک گوشی تاشو میان‌رده نیز هست. بنابراین می‌تواند پیش‌بینی کرد تا چند سال آینده، دیگر هیچ گوشی معمولی را شاهد نخواهیم بود.

اگر سامسونگ در ساخت و فروش گوشی‌های تاشو عملکرد خوب خود را حفظ کند قطعا شاهد کاهش هزینه‌ی این محصولات نیز خواهیم بود تا بدین ترتیب کاربران بیشتری بتوانند آن‌ها را تجربه کنند. غول کره‌ای با این کار می‌تواند به هدف خود که تبدیل گوشی‌های تاشو به پرچم‌داران اصلی است دست پیدا کند.

البته ریسک بزرگی خواهد داشت اگر سامسونگ بخواهد این نقشه را در سال ۲۰۲۱ پیاده کند. چرا که گوشی‌های تاشو هنوز مورد اعتماد بسیاری از کاربران نیستند و از طرفی تمایل مردم به خرید آن‌ها آنقدر زیاد نیست. بنابراین بهتر است خبرهای این چنینی را فعلا در حد یک شایعه در نظر بگیریم تا خبرهای موثق‌تری در آینده در این رابطه منتشر شود.

