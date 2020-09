بعد از هفته‌ها انتشار شایعات مختلف، بالاخره انویدیا خرید شرکت Arm را تایید کرد. انویدیا که به ساخت تراشه‌های گرافیکی شهرت دارد، اعلام کرده که با پرداخت ۴۰ میلیارد دلار به صاحب شرکت Arm یعنی هلدینگ SoftBank این کمپانی را تصاحب می‌کند.

انویدیا قرار است از طریق ترکیبی از پول نقد و سهام این معامله را انجام دهد. روی هم رفته ۲۱.۵ میلیارد دلار این معامله به صورت سهام انویدیا و ۱۲ میلیارد دلار آن به صورت نقد خواهد بود که ۲ میلیارد دلار آن هنگام امضای قرارداد پرداخت می‌شود.

گفته می‌شود روند انجام این معامله چندین میلیارد دلاری حدود ۱۸ ماه طول می‌کشد که این یعنی در اوایل ۲۰۲۲ نهایی می‌شود. برای تایید انجام این خرید، نهادهای نظارتی کشورهای آمریکا، بریتانیا، چین و اتحادیه اروپا باید آن را تایید کنند.

در بیانیه جنسن هوانگ، موسس و مدیرعامل انویدیا، آمده: «خرید Arm منجر به پیشرفت پردازش‌های مربوط به فضای ابری، گوشی‌های هوشمند، کامپیوترهای شخصی، اتومبیل‌های خودران، حوزه رباتیک و اینترنت اشیاء می‌شود و پردازش‌های هوش مصنوعی به تمام نقاط جهان گسترش پیدا می‌کند.»

انویدیا می‌گوید دفتر مرکزی Arm همچنان در کمبریج بریتانیا باقی می‌ماند ولی آن‌ها قصد دارند با تاسیس دفاتر بیشتر این شرکت را به «مرکز تحقیقات هوش مصنوعی در سطح جهانی» تبدیل کنند. همچنین انویدیا قصد دارد با بهره‌گیری از طراحی‌های Arm یک ابرکامپیوتر مختص هوش مصنوعی را توسعه دهد.

در هر صورت همانطور که گفتیم نهادهای نظارتی این قرارداد را به طور گسترده مورد بررسی قرار می‌دهند. زیرا بعد از انجام این خرید، انویدیا می‌تواند بخشی از ویژگی‌های مربوط به طراحی تراشه‌های مورد استفاده در میلیون‌ها گجت را کنترل کند. در حال حاضر تقریبا تمام گوشی‌ها و تبلت‌های موجود در بازار از طراحی‌های شرکت Arm بهره می‌برند.

