سامسونگ ساعاتی قبل کرد که قصد دارد یک مراسم رونمایی دیگر برگزار کند. این مراسم در تاریخ ۲۳ سپتامبر (۲ مهر) ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران برگزار می‌شود و اگرچه این شرکت نام محصول موردنظر را اعلام نکرده، ولی با توجه به جمله ذکر شده در دعوتنامه با خیال راحت می‌توانیم بگوییم که این مراسم مربوط به گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ظاهرا این گوشی از ماه دیگر یعنی اکتبر روانه‌ی بازار می‌شود. گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن از نمایشگر ۶.۵ اینچی سوپر امولد با رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد.

این احتمال وجود دارد که دو مدل ۴G و ۵G گوشی موردنظر به دست کاربران برسد که ظاهرا مدل ۴G مبتنی بر تراشه اگزینوس ۹۹۰ است و مدل ۵G از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد. همچنین در پنل پشتی این گوشی دوربین سه‌گانه تعبیه شده که از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی تشکیل شده است. یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی موجود در حفره نمایشگر هم وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد.

از دیگر ویژگی‌های گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن می‌توانیم به باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم.

باید ببینیم در این مراسم فقط همین گوشی معرفی می‌شود یا نه. اگر چنین اتفاقی بیفتد، پس نشان می‌دهد سامسونگ قصد دارد این گوشی را بیشتر به‌عنوان یک پرچم‌دار معرفی کند. در رابطه با قیمت این گوشی هم هنوز گزارش موثقی منتشر نشده است.

درباره‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن چه‌ می‌دانیم؟

