سامسونگ تنها سازنده تراشه اسنپدراگون ۸۷۵ خواهد بود

ماه گذشته گزارشی منتشر شد که طبق آن سامسونگ قرارداد ساخت تراشه اسنپدراگون ۸۷۵ را به شرکت تایوانی TSMC واگذار کرده است. اما حالا گفته می‌شود سامسونگ توانسته قرارداد ساخت تمام تراشه‌های اسنپدراگون ۸۷۵ را از آن خود کند. سامسونگ برای تولید این تراشه‌ها از فناوری ۵ نانومتری EUV استفاده خواهد کرد.

به گزارش یکی از روزنامه‌های کره‌ای به نام Hankyung، ارزش این قرارداد به ۸۴۴ میلیون دلار می‌رسد. همچنین بر اساس گزارش موردنظر، این نخستین باری است که سامسونگ به‌عنوان تنها سازنده تراشه پرچم‌دار کوالکام انتخاب می‌شود. انتظار می‌رود اسنپدراگون ۸۷۵ در دسامبر ۲۰۲۰ معرفی شود و نخستین گوشی‌های مجهز به آن در اوایل ۲۰۲۱ به دست کاربران می‌رسند.

به نظر می‌رسد دلیل برنده شدن سامسونگ در این قرارداد، قیمت کمتر نسبت به TSMC بوده است. منابع آگاه می‌گویند سامسونگ می‌تواند تراشه‌های با کیفیت مشابه TSMC را با قیمت پایین‌تر تولید کند. باید خاطرنشان کنیم سامسونگ تراشه‌های شرکت‌هایی مانند IBM، اینتل و انویدیا را هم تولید می‌کند. طبق برخی شایعات، سامسونگ سازنده تراشه‌های اسنپ‌دراگون ۷۳۵G و سری ۴۰۰ دارای مودم ۵G هم خواهد بود.

این شرکت کره‌ای در چند سال گذشته بودجه هنگفتی را به بخش تحقیق و توسعه تکنولوژی تراشه‌ها اختصاص داده است. سامسونگ قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ به بزرگ‌ترین سازنده تراشه‌ها تبدیل شود و برای رسیدن به این جایگاه باید TSMC را شکست دهد. در حال حاضر، بخش بزرگی از این بازار به TSMC تعلق دارد و سامسونگ با فاصله‌ی زیادی در جایگاه دوم قرار گرفته که البته این فاصله در حال کاهش است.

