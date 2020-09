در هفته‌های گذشته شایعه‌های مختلفی در رابطه با استفاده‌ی اپل از نمایشگری با نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز در آیفون‌های ۱۲ منتشر شده بود. این گزارش‌ها امیدوار بودند که اپل حداقل در مدل‌های پرو از آیفون ۱۲ از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی استفاده کند.

با این وجود، اطلاعات منتشر شده توسط Jon Prosser، یکی از افشاکنندگان اطلاعات با سابقه، خبر از این موضوع می‌دهد که در هیچ یک از مدل‌های آیفون ۱۲ شاهد استفاده از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی نخواهیم بود و همانند گذشته، این آیفون‌ها با نمایشگر ۶۰ هرتز عرضه خواهند شد.

در ماه‌ گذشته گزارشی منتشر شده بود که اپل در تهیه‌‌ی IC مورد نیازش برای نمایشگر با نرخ به‌روز‌رسانی بالا، با مشکل‌هایی مواجه شده است. همچنین در همان ماه، شاهد منتشر شدن عکسی از نمونه‌‌ی اولیه آیفون ۱۲ پرو مکس با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی بودیم.

علاوه بر این موضوع‌ها، در ماه گذشته گزارش‌های منتشر شده‌اند که نشان می‌دادند با توجه به مشکل اپل در تهیه‌ی IC مورد نیازش، این شرکت قصد دارد که از IC که در نمایشگرهایی با نرخ بروزرسانی ۶۰ تا ۹۶ از آن استفاده می‌شود، در آیفون‌های ۱۲ پرو استفاده کند. البته در ادامه شاهد منتشر شدن اطلاعاتی در رابطه با رد این موضوع بودیم.

Jon Prosser در گزارش جدید خود ادعا کرده است که تولید انبوه آیفون‌های ۱۲ آغاز شده اما او در هیچ یک از مدل‌ها شاهد استفاده از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی نبوده است.

همان‌گونه که در خبرها خوانده‌اید، اپل قصد دارد تا فردا مراسمی را با نام Time Flies برگزار کند. با این وجود، به احتمال زیاد شاهد رونمایی از آیفون‌های جدید در مراسم فردا نیستیم. به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد از نسل جدید آیفون‌‌های خودش در ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر ماه) رونمایی کند و در نهایت شاهد عرضه‌ی آن‌ها به بازار در تاریخ ۲۳ اکتبر (۲ آبان) خواهیم بود.

برخی گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که عرضه‌‌ی آیفون‌های جدید به بازار باعث به وجود آمدن چالش‌های جدیدی برای اپل خواهد شد و اپل در ابتدا قصد دارد که آیفون ۱۲ مکس و آیفون ۱۲ پرو را به بازار عرضه کند. مدتی بعد از عرضه‌ی این دو مدل، باید شاهد عرضه‌‌ی دو مدل باقی مانده یعنی مدل استاندارد آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو مکس به بازار باشیم.

اطلاعات منتشر شده توسط فروشندگان آنلاین که از نظرسنجی‌های برگزار شده بدست آمده‌اند، نشان می‌دهند که، بیشتر طرفداران اپل یا کسانی که هم اکنون از تلفن‌ همراه آیفون استفاده می‌کنند، امیدوارند که قابلیت ۵G و همچنین طراحی جدیدی را در آیفون‌های ۱۲ ببینند.

این نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهند که کمتر از یک سوم از این افراد دوست دارند که آیفون جدید با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی عرضه شود.

البته به دلیل جامعه آماری محدود این نظرسنجی‌ها، این اطلاعات نمی‌تواند که نظر تمامی خریداران در رابطه با آیفون‌های جدید را نشان دهند. به طور حتم کسانی وجود دارند که آیفون با نمایشگر ۶۰ هرتزی هم می‌تواند تمامی کارهای‌ آن‌ها را بدون کم و کاستی انجام دهد و رضایت این افراد را جلب کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که اپل، اکثر شرکت‌های تامین کننده‌ی قطعات برای آن و بیشتر تحلیل‌گران، تقاضای بالایی را در زمان عرضه‌ی آیفون‌های جدید برای آن پیش‌بینی می‌کنند.

