به نظر می‌رسد گوشی‌های هواوی میت ۴۰ در زمان مقرر روانه‌ی بازار نمی‌شوند. به گفته‌ی یکی از افشاگران مشهور به نام Evan Blass، عرضه این گوشی‌ها احتمالا به سال آینده موکول می‌شود. البته ظاهرا این گوشی‌ها همچنان در ماه آینده یعنی اکتبر معرفی می‌شوند و فقط عرضه آن‌ها احتمالا در سال آینده اتفاق خواهد افتاد.

هنوز معلوم نیست اگر این خبر صحت داشته باشد، تاخیر موردنظر فقط مربوط به بازارهای جهانی است یا اینکه بازار چین را هم در بر می‌گیرد. به‌عنوان مثال باید بگوییم که گوشی‌های سری میت ۳۰ پنج ماه بعد از معرفی روانه‌ی بازار بریتانیا شدند و به همین خاطر شاید این تاخیر بخشی از استراتژی هواوی برای تمرکز بیشتر بر بازار چین است.

اما از طرف دیگر، نباید مشکلات گسترده تحریم آمریکا را از قلم بیندازیم. چند ماه قبل گزارشی منتشر شد که طبق آن هواوی تولید انبوه گوشی‌های میت ۴۰ را به دلیل مشکلات مربوط به تحریم آمریکا دو ماه به تعویق انداخته است.

همچنین از فردا دور تازه این تحریم‌ها آغاز می‌شود و در نتیجه شرکت‌هایی مانند TSMC، ال‌جی و سامسونگ دیگر نمی‌توانند برخی قطعات مهم را در اختیار هواوی قرار دهند. در همین رابطه، گفته می‌شود که هواوی قصد دارد در سال ۲۰۲۱ فقط حدود ۵۰ میلیون گوشی را روانه‌ی بازار کند که این تصمیم به معنای کاهش ۷۵ درصدی تولید نسبت به سال ۲۰۲۰ است.

در نهایت باید خاطرنشان کنیم که طبق اعلام هواوی، گوشی‌های میت ۴۰ آخرین پرچم‌داران مبتنی بر تراشه کایرین خواهند بود. این شرکت قصد داشت به جای تراشه‌های اختصاصی کایرین از تراشه‌های ساخت مدیاتک استفاده کند که به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا چنین کاری غیرممکن شده است. باید ببینیم این شرکت برای ادامه فعالیت در صنعت گوشی‌های هوشمند چه تصمیماتی اتخاذ می‌کند.

