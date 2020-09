گلکسی زد فولد ۲ به دلیل طراحی تاشوی منحصر به فردی که دارد، یکی از هیجان‌انگیزترین محصولاتی است که در سال ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار شده. از آن جایی که محصولی با مکانیزم مشابه از سوی شرکت‌های دیگر (به جز هواوی) معرفی نشده، نمی‌توان تا به این لحظه رقیب مستقیمی چه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ کاربرد برای زد فولد ۲ یافت اما از آن جایی که این گوشی نهایت تلاش سامسونگ در فناوری را در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد، تصمیم گرفتیم آن را با آیفون ۱۲ پرو مکس که پرچم‌دار مورد انتظار اپل است مقایسه کنیم.

همانطور که می‌دانید، بزرگ‌ترین رقیب سامسونگ در ساخت و فروش گوشی‌های هوشمند، اپل است. هر سال با معرفی پرچم‌داران قدرتمند از سوی هر دو شرکت، بسیاری‌ها این گوشی‌ها را روبروی هم قرار می‌دهند تا بدین ترتیب مشخص شود کدام شرکت توانسته عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد.

اما سامسونگ مثل همیشه فراتر از فناوری روز رفت و از محصولی با قابلیت منحصر به فرد رونمایی کرد. در طرف مقابل اپل حداقل امسال قصد ندارد از محصولی این چنینی رونمایی کند. البته خبرهایی در رابطه با همکاری این شرکت با سامسونگ در راستای تولید گوشی تاشو شنیده بودیم منتها مشخص نیست این اتفاق چه زمانی قرار است رخ دهد.

بنابراین تنها رقیب گلکسی زد فولد ۲ در محصولات اپل، آیفون ۱۲ پرو مکس خواهد بود. این گوشی قرار است از نمایشگری با اندازه‌ی ۶.۷ اینچ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره ببرد. همچنین پشتیبانی از پردازنده‌ی بسیار قدرتمند A14 و سنسور لایدار (LiDAR) می‌تواند این گوشی را به نسبت رقبا در وضعیت بسیار خوبی قرار دهد. اما این موارد برای شکست دادن هیجان‌انگیز‌ترین محصول سال ۲۰۲۰ کافی است؟

از لحاظ قدرت پردازشی خالص، یقینا آیفون ۱۲ پرو مکس به لطف پردازنده‌اش، برگ برنده را در اختیار خواهد داشت اما اگر بخواهیم به دو محصول از لحاظ کارایی کلی نگاه کنیم، می‌بینیم گلکسی زد فولد می‌تواند در مجموع انتخاب بهتری باشد. البته اگر با قیمت بیشتر آن کنار بیاییم. در ادامه به بررسی سه بخشی می‌پردازیم که گلکسی زد فولد ۲ می‌تواند در آن‌ها، آیفون ۱۲ پرو مکس را پشت سر بگذارد.

خبرهای بدی از خط تولید آیفون ۱۲ به گوش می‌رسد

نمایشگر بزرگ با برنامه‌های بهینه

آیفون ۱۲ پرو مکس شاید از نمایشگر ۶.۷ اینچی با بهترین کیفیت بهره‌مند باشد اما گلکسی زد فولد ۲ بعد از باز شدن، ۷.۶ اینچ نمایشگر را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. حتی اگر آن را جمع کنید، با نمایشگر ثانویه‌ی ۶.۲ اینچی مواجه خواهید شد که به اندازه‌ی کافی برای رسیدگی به کارهای روزمره بزرگ است. همچنین به خاطر داشته باشید حتی اگر کیفیت نمایشگر آیفون ۱۲ پرو مکس هم بیشتر باشد، بدان معنا نیست که این اختلاف برای کاربران محسوس خواهد بود چرا که گلکسی زد فولد ۲ در حال حاضر به یکی از بهترین نمایشگرها مجهز شده.

اما بهره‌مندی از نمایشگر بزرگ چه مزایایی برای کاربران به همراه خواهد داشت؟ از آن جایی که زد فولد ۲ جمع می‌شود، بنابراین بزرگی آن نمی‌تواند آنقدرها آزاردهنده باشد. اما به خاطر ضخامت بیشتر، قطعا در دست داشتن آیفون، اطمینان خاطر بیشتری را به کاربر القا می‌کند. اما در اختیار داشتن نمایشگر بزرگ‌تر زمانی اهمیت می‌یابد که بخواهید از چند برنامه استفاده کنید.

کافی است در بخش تنظیمات گلکسی زد فولد ۲، عبارت «See more content at the same time» (به معنای تماشای محتوای بیشتر به صورت همزمان) را فعال کرده تا بدین ترتیب تجربه‌ی لذت بخشی از برنامه‌هایی که از دو نمایشگر به صورت همزمان پشتیبانی می‌کنند، داشته باشید.

مثلا در برنامه‌ی جیمیل، می‌توانید پیام‌های دریافتی را در سمت چپ و محتوای آن‌ها را در سمت راست تماشا کنید. یا در برنامه‌ی اسلک (Slack)، نام مخاطبین در یک سمت و پیام‌ها در سمت دیگر به نمایش در می‌آیند. البته باید ابتدا گوشی را کاملا باز کنید تا چنین حالتی را در اختیار داشته باشد. اما تماشای آن همه جزئیات در یک صفحه قطعا شما را شگفت‌‌زده خواهد کرد.

اسکرین‌شات لو رفته از آیفون ۱۲ پرو مکس، سنسور LiDAR و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی آن را تأیید می‌کند

فلکس مود (Flex Mode)

اگر بخواهیم با گوشی‌های امروزی تماس تصویری برقرار کنیم، باید آن را در دست نگه داریم، آن را روی نگه‌دارنده قرار داده و یا به محلی تکیه دهیم. اما زد فولد ۲ به هیچ کدام از این موارد نیازی ندارد چرا که می‌تواند مانند یک لپ تاپ، در حالت نیمه‌ باز روی زمین بماند و شما هم در حالی که تصویر بزرگ فرد را در یک طرف تصویر در اختیار دارید، تجربه‌ی لذت بخشی خواهید داشت.

بخش زیرین گوشی در برنامه‌های مختلف، گزینه‌های گوناگونی را برایتان به نمایش در می‌آورد. مثلا اگر از برنامه‌ی Google Duo استفاده کنید، به گزینه‌هایی نظیر «لنز زاویه عریض» یا «حالت نور کم» دسترسی خواهید داشت. یکی از برنامه‌های جالب دیگر که می‌توانید در حالت فلکس از آن استفاده کنید، دوربین است.

مولتی تسک با ۳ برنامه به صورت همزمان

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ صرفا برای تماشای فیلم و انجام بازی، محصولی این چنینی را طراحی نکرده و این موضوع به خوبی از تمام کارهایی که فرد می‌تواند با زد فولد ۲ انجام دهد مشخص است. با در اختیار داشتن این گوشی نه تنها می‌توانید در حالت باز شدن کامل، سه برنامه را به صورت همزمان و در بخش‌های مختلف صفحه اجرا کنید، بلکه می‌توانید زوج‌هایی از برنامه‌‌های پراستفاده را که می‌خواهید همزمان از آن‌ها استفاده کنید تشکیل دهید تا همیشه با یک ضربه، گوشی به صورت خودکار آن‌ها را با هم اجرا کند.

مثلا اگر توییتر را در بخشی از نمایشگر اجرا کنید، می‌توانید برنامه‌‌های دیگر نظیر اسپاتیفای و اسلک را هم در دو پنجره‌ی کوچک‌تر و در سمت دیگر صفحه اجرا و مشاهده کنید. فرایند جابجایی پنجره‌ها هم بسیار راحت‌تر از آنچه که تصور می‌کنید انجام می‌شود و اصلا جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

از دیگر قابلیت‌های جالب هم می‌توان به این اشاره کرد که می‌توانید با از طریق گالری تصویری را درگ (کشیدن) کرده و در طرف دیگر تصویر، در برنامه‌ی پیام‌رسان قرار دهید. البته فعلا برنامه‌های کمی از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند اما انتظار می‌رود به زودی تعدادشان افزایش پیدا کند.

آیا پرچم‌داران سری اس و نوت سامسونگ به گوشی‌‌های میان‌رده تبدیل می‌شوند؟

نتیجه

همانطور که اشاره شد، اپل مسلما بیکار نمی‌نشیند و قطعا در حال بررسی اوضاع است تا بتواند رقیبی شایسته برای گوشی‌های تاشوی سامسونگ روانه‌ی بازار کند. حتی گفته می‌شود این شرکت در حال کار روی یک گوشی تاشو است اما اینکه چه زمانی شاهد رونمایی از آن خواهیم بود مشخص نیست. اما با در نظر گرفتن شرایط فعلی، می‌توان آیفون ۱۲ پرو مکس را اصلی‌ترین رقیب گلکسی زد فولد ۲ در بین گوشی‌های اپل دانست.

گلکسی زد فولد ۲ اکنون با قیمت ۲۰۰۰ دلار به فروش می‌رسد که رقم بسیار زیادی است. اما اگر آیفون ۱۲ پرو مکس با قیمت مشابه نسل قبل خود (قیمت پایه ۱۲۵۰ دلار) راهی بازار شود و با در نظر گرفتن اینکه بخواهیم یک آیپد مینی با قیمت پایه‌ی ۴۰۰ دلار را هم برای برابری با گلکسی زد فولد خریداری کنیم، در مجموع باید ۱۶۵۰ دلار بپردازیم. حال سوال اینجاست که آیا خرید یک گوشی به همراه تبلت ارزش بیشتری دارد یا پرداخت ۳۵۰ دلار بیشتر (در بهترین حالت) و خرید محصولی که می‌تواند هر دو قابلیت را همزمان در اختیار کاربر قرار دهد؟

این مقایسه صرفا نمایش برتری زد فولد ۲ در مقابل آیفون ۱۲ پرو مکس نیست. بلکه قدرت نمایی گوشی‌های تاشو در برابر گوشی‌های معمولی کنونی را نشان می‌دهد. اینطور که به نظر می‌رسد، شرکت‌ها باید به مرور خود را آماده‌ی مواجه با چالش‌های جدید کنند و این چالش چیزی نیست جز طراحی گوشی‌های تاشو و بازنشسته کردن محصولاتی با طراحی قدیمی. کاری که به نظر می‌رسد سامسونگ در صدد انجام آن است.

فقط آیفون ۱۲ پرو مکس از امواج میلی‌متری اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند

منبع: TomsGuide

The post چرا گلکسی زد فولد ۲ می‌تواند انتخاب بهتری به نسبت آیفون ۱۲ پرو مکس باشد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala