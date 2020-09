اینطور که به نظر می‌رسد، HMD Global قصد دارد طی رویدادی در تاریخ ۲۲ سپتامبر (۱ مهر) از گوشی‌های جدید نوکیا رونمایی کند که متاسفانه فعلا نام آن‌ها مشخص نشده.

نوکیا یکی از شرکت‌هایی بود که انتظار داشتیم در نمایشگاه IFA 2020 برلین شاهد محصولات جدید آن باشیم اما از آن جایی که ۲۰۲۰ تا به این لحظه سالی عادی نبوده، بنابراین برنامه‌های HMD تغییر کرد و اکنون به نظر می‌رسد باید در تاریخ دیگری شاهد رونمایی از گوشی‌های جدید این شرکت باشیم.

اما خوشبختانه این اتفاق به زودی رخ می‌دهد و قرار نیست مدت زیادی منتظر بمانیم. چرا که این شرکت قرار است طی رویدادی در تاریخ ۲۲ سپتامبر (۱ مهر)، یعنی درست یک روز قبل از معرفی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن، از محصولات خود رونمایی کند که از نام و تعداد آن‌ها بی‌خبریم و صرفا می‌دانیم شاهد برگزاری رویدادی به این منظور خواهیم بود.

در ابتدا قرار بود نوکیا در نمایشگاه IFA 2020 از چندین گوشی رونمایی کند. با توجه به شایعاتی که اخیرا منتشر شده، احتمالا شاهد معرفی ۴ گوشی خواهیم بود. برخی‌ها معتقدند یکی از گوشی‌های حاضر در این رویداد، نوکیا ۷.۳ خواهد بود که با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۶۹۰ با پشتیبانی از اینترنت ۵G، نمایشگر ۹۰ هرتزی، دوربین چهارگانه و ۶/۸ گیگابایت رم راهی بازار می‌شود. برخی دیگر نیز معتقدند این محصول به همراه نوکیا ۸.۳ ۵G و در تاریخی دیگر معرفی و عرضه خواهد شد.

با این حال نوکیا برای قرارگیری در مسیر پیشرفت باید هرچه زودتر از گوشی‌های میان‌رده و قدرتمند خود رونمایی کند چرا که در حال حاضر شرکت‌هایی نظیر ال جی (با ال جی ولوت)، سامسونگ (با گلکسی A71 , A51 5G) و وان پلاس (با وان پلاس نورد)، محصولات قدرتمند و مقرون به صرفه‌ی خود را با پشتیبانی از اینترنت ۵G راهی بازار کرده‌اند.

زمان معرفی پرچم‌دار این شرکت، یعنی نوکیا ۹.۳ Pureview به اندازه‌ی کافی با تاخیر مواجه شده و طبق آخرین خبرها و شایعات باید اواخر سال جاری منتظر رونمایی از آن باشیم و در رویداد هفته‌ی آینده خبری از آن نخواهد بود. بنابراین نوکیا باید هرچه زودتر دست بکار شده و گوشی‌های قدرتمند خود را برای رقابت با شرکت‌هایی که بدون وقفه در حال معرفی محصولات جدید هستند راهی بازار کند.

نوکیا ۹.۳ PureView، نوکیا ۷.۳ ۵G و نوکیا ۶.۳ فصل آخر سال جاری راهی بازار می‌شوند

