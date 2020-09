اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که شرکت انویدیا در حال کار کردن بر روی کارت گرافیک RTX 3060 Ti است. این اطلاعات همچنین می‌گویند که حتی ممکن است شاهد عرضه‌ی این کارت گرافیک قبل از برادر کوچکترش، یعنی RTX 3060 در ماه اکتبر (مهر ماه) باشیم.

اگر این اتفاق بیفتد، به نظر می‌رسد که شرکت انویدیا قصد دارد که تا قبل از از عرضه‌ی کارت‌های گرافیک Big Navi از شرکت AMD، تا جایی که می‌تواند بخش بیشتری از بازار را به تصاحب خود در بیاورد.

این کارت گرافیک جدید یعنی RTX 3060 Ti به احتمال زیاد در ماه اکتبر (مهر ماه) عرضه خواهد شد. علاوه‌بر عرضه‌ی این کارت گرافیک، در این ماه شاهد عرضه‌ی برادر بزرگ‌تر این کارت گرافیک، یعنی RTX 3070، به بازار خواهیم بود.

با وجود این اطلاعات منتشر شده، هنوز نمی‌توانیم بگوییم که نسخه‌ی استاندارد RTX 3060 چه زمانی به بازار عرضه خواهد شد. تنها به صورت حدودی می‌توانیم بگوییم که در اوایل سال ۲۰۲۱ شاهد عرضه‌ی این کارت گرافیک خواهیم بود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط اکانت توییتر kopite7kimi، انویدیا در این کارت گرافیک از سلیکون GA104-200 استفاده کرده است. به عنوان نمونه این شرکت در کارت‌های گرافیک RTX 3080 و RTX 3090 از سیلیکون GA102 استفاده کرده است و در کارت گرافیک RTX 3070 شاهد استفاده از سیلیکون GA104-300 هستیم.

در رابطه با دیگر مشخصات سخت‌افزاری این کارت گرافیک جدید می‌توانیم بگوییم که RTX 3060 Ti دارای ۴۸۶۴ هسته‌ی کودا، ۱۵۲ هسته‌ی تنسور و ۳۸ هسته‌ی «رهگیری پرتو» (Ray Tracing) است. علاوه‌بر این‌ها، بهره‌مندی از ۸ گیگابایت حافظه‌ی GDDR6 و توانایی انتقال اطلاعات با سرعت ۱۴ گیگابیت بر ثانیه از دیگر قابلیت‌های این کارت گرافیک است.

به احتمال زیاد توان مصرفی این کارت گرافیک در حدود ۱۸۰ وات خواهد بود که در حدود ۴۰ وات از کارت گرافیک RTX 3070 کمتر است.

اگر این اطلاعات منتشر شده درست باشند، کارت گرافیک RTX 3060 Ti با وجود قیمت ۳۹۹ دلاری، توان سخت افزاری در حد کارت گرافیک RTX 2080 خواهد داشت. البته این احتمال هم وجود دارد که قیمت این کارت گرافیک در حدود ۴۵۰ دلار باشد. به طور حتم انتخاب قیمت نهایی به سیاست‌های انویدیا و در نظر گرفتن رقابتش با شرکت AMD بستگی خواهد داشت.

برادر کوچکتر این کارت گرافیک یعنی کارت گرافیک RTX 3060 با وجود قیمت ۳۵۰ دلاری، دارای قدرت سخت افزاری در حد کارت گرافیک RTX 2070 است. البته این‌ها صرفا حدس‌هایی هستند که با توجه به اطلاعات منتشر شده می‌زنیم.

این احتمال هم وجود دارد که انویدیا با بررسی کارت‌های گرافیک سری RX 6000 که در ماه اکتبر (مهر ماه) معرفی می‌شوند، تغییراتی در قیمت کارت‌های گرافیکش یا زمان عرضه‌ی آن‌ها ایجاد کند.

