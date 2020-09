از حدود ۵ ماه قبل انتشار خبرهای مربوط به گوشی مجهز به نمایشگر چرخان ال‌جی آغاز شد و حالا بعد از مدت‌ها انتظار این شرکت از گوشی وینگ (Wing) رونمایی کرد که طراحی بسیار خاص و نوآورانه‌ای دارد.

این گوشی اولین محصول پروژه Explorer ال‌جی محسوب می‌شود که قرار است هوای تازه‌ای برای طراحی گوشی‌های هوشمند به ارمغان بیاورد. در ضمن این شرکت از طریق همکاری با کوالکام، موتور جستجو Naver و پلتفرم‌های استریمینگ Tubi و Ficto می‌خواهد از طراحی خاص ال‌جی وینگ نهایت استفاده را ببرد.

نمایشگر اصلی ال‌جی وینگ از اندازه ۶.۸ اینچی بهره می‌برد و مبتنی بر تکنولوژی P-OLED و دارای رزولوشن FHD+ است. دوربین سلفی این گوشی دارای سنسور ۳۲ مگاپیکسلی است و به صورت پاپ‌آپ انجام وظیفه می‌کند. نمایشگر ثانویه این گوشی هم دارای اندازه ۳.۹ اینچی است و از دیگر مشخصات آن می‌توانیم به رزولوشن FHD+ و نسبت تصویر ۱.۱۵:۱ اشاره کنیم.

مهم‌ترین ویژگی این گوشی این است که می‌توانید از آن به‌عنوان یک گوشی معمولی استفاده کنید اما در این میان هر وقت که بخواهید، قادر به چرخاندن نمایشگر هم هستید و از این ویژگی می‌توانید برای کارهای متنوعی استفاده کنید.

به گفته این شرکت، کاربران ال‌جی وینگ با خیال راحت تا ۲۰۰ هزار بار می‌توانند نمایشگر اصلی این گوشی را بچرخانند. ابعاد این گوشی ۱۶۹.۵ در ۷۴.۵ در ۱۰.۹ میلی‌متر است که با توجه به چرخان بودن نمایشگر آن، ضخامت مناسبی محسوب می‌شود. در ضمن باید خاطرنشان کنیم وزن این گجت به ۲۶۰ گرم می‌رسد.

در پنل پشتی آن دوربین سه‌گانه دیده می‌شود که از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی تشکیل شده است. یکی از ویژگی‌های جذاب این گوشی برای فیلمبرداری Gimbal Motion Camera نام دارد که به لطف آن، نمایشگر ثانویه می‌تواند به‌عنوان دسته‌ای برای فیلمبرداری استفاده شود و در نهایت با کمک سنسورهای مختلف ویدیوهای کم‌لرزش‌تری ثبت می‌شود.

سرانجام باید به قلب تپنده این گوشی اشاره کنیم که تراشه ۵G اسنپ‌دراگون ۷۶۵G است و در کنار آن ۸ گیگابایت حافظه رم انجام وظیفه می‌کند و کاربران از بین دو مدل مبتنی بر حافظه داخلی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حق انتخاب دارند.

باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هم انرژی ال‌جی وینگ را تامین می‌کند که از فناوری شارژ سریع Quick Charge 4.0+ پشتیبانی می‌کند. در ضمن نباید پشتیبانی این گوشی از شارژ بی‌سیم را از قلم بیندازیم. ال‌جی هنوز قیمت و تاریخ عرضه این گوشی را اعلام نکرده ولی طبق برخی شایعات، باید انتظار قیمت حدودا ۹۰۰ دلاری را برای آن داشته باشیم.

ال‌جی در سال ۲۰۲۰؛ فرارسیدن زمان تغییر

منبع: GSM Arena

The post گوشی ال‌جی وینگ با نمایشگر چرخان رسما معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala