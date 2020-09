مینگ چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، روز گذشته گزارش جدید خود را منتشر کرد که در آن آمده هیچکدام از مدل‌های آیفون ۱۲ از نمایشگر ۱۲۰ هرتز بهره نمی‌برند که ظاهرا این تصمیم برای بهبود عمر باتری اتخاذ شده است. او می‌گوید در سال ۲۰۲۱ آیفون‌ها با بهره‌گیری از تکنولوژی LTPO برای نمایشگرهای خود که منجر به کاهش مصرف انرژی می‌شود، از این رفرش ریت بهره‌مند خواهند شد.

همچنین او افزوده که مدل ۵.۴ اینچی آیفون ۱۲ نسبت به دیگر مدل‌ها از بریدگی نمایشگر نسبتا کوچک‌تری بهره می‌برد. اما دیگر مدل‌های این خانواده مجهز به همان بریدگی نمایشگر سری آیفون ۱۱ هستند.

در رابطه با نسل ششم اپل واچ هم مینگ چی کو اعلام کرده طراحی آن مشابه نسل چهارم و پنجم خواهد بود و مهم‌ترین برگ برنده آن قابلیت سنجش اکسیژن خون محسوب می‌شود. البته او پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۲۱ اپل واچ با طراحی کاملا جدیدی روانه‌ی بازار خواهد شد.

در زمینه‌ی پشتیبانی خانواده آیفون ۱۲ از فناوری ۵G هم بر اساس این گزارش باید بگوییم که تمام آن‌ها از این فناوری پشتیبانی می‌کنند ولی هر کدام از گوشی‌ها در دو مدل روانه‌ی بازار می‌شوند. گفته می‌شود یک مدل صرفا از فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند ولی مدل دیگر علاوه بر این مشخصه، از قابلیت پشتیبانی از امواج میلی‌متری هم بهره می‌برد. به گفته او، در ابتدا مدل‌هایی که صرفا از فرکانس‌های ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند به دست کاربران می‌رسند.

در رابطه با نسل جدید آیپد ایر هم او گفته این تبلت از تاچ آی‌دی بهره می‌برد که این حسگر اثر انگشت در بخش کناری بدنه تعبیه شده است؛ این یعنی تبلت مذکور احتمالا مانند آیپد پرو از نمایشگر کم حاشیه بهره می‌برد.

مینگ چی کو همچنین در این گزارش اعلام کرده که در مراسم امشب اپل، تمرکز این شرکت معطوف به نسل جدید اپل واچ و آیپد ایر خواهد بود و ظبق گزارش‌ها شاید در کنار آن‌ها چند گجت دیگر هم معرفی شوند. اما در هر صورت نباید انتظار رونمایی از آیفون‌های جدید را داشته باشیم.

از مراسم اپل در روز ۲۵ شهریور چه انتظاراتی داریم؟‌

منبع: MacRumors

