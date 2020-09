سامسونگ از ۴ سنسور دوربین جدید رونمایی کرد

سامسونگ طی ۲ سال گذشته از چندین سنسور دوربین باکیفیت رونمایی کرده که نسبت به رقبا حرف زیادی برای گفتن دارد. حالا این شرکت ۴ سنسور دوربین جدید معرفی کرده که به لطف داشتن پیکسل‌های کوچک‌تر، نسبت به نسل قبلی خود اندازه کوچک‌تری دارند و این موضوع برای سازندگان گوشی‌ها مزیت مهمی محسوب می‌شود.

این سنسورها با نام ۱۰۸MP ISOCELL HM2، ۶۴MP ISOCELL GW3، ۴۸MP ISOCELL GM5 و ۳۲MP ISOCELL JD1 از پیکسل‌های مبتنی بر اندازه ۰.۷ میکرون بهره می‌برند. برای مقایسه باید بگوییم که سنسورهای قدیمی ISOCELL دارای رزولوشن مشابه از پیکسل‌های ۰.۸ میکرون استفاده می‌کنند. به گفته‌ی سامسونگ، این سنسورها در مجموع ۱۵ درصد کوچک‌تر هستند و طول آن‌ها ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. اندازه کوچک‌تر این سنسورها دست تولیدکنندگان را برای طراحی گوشی‌ها بازتر می‌کند.

احتمالا می‌دانید که هرچقدر اندازه پیکسل‌ها بزرگ‌تر باشد، کیفیت عکس هم بهبود پیدا می‌کند. سامسونگ برای اینکه کاهش اندازه پیکسل تاثیر منفی بر کیفیت تصاویر نداشته باشد، فناوری‌های ISOCELL Plus و Smart-ISO را برای این پیکسل‌ها بهینه‌سازی کرده است. ISOCELL Plus نور دریافت شده در پیکسل را با استفاده از یک ساختار دیوار مانند حفظ می‌کند و Smart-ISO هم به طور هوشمندانه مقدار ISO یا همان حساسیت را تنظیم می‌کند تا نور ورودی به طور کامل مورد استفاده قرار بگیرد. در ادامه به مشخصات این ۴ سنسور می‌پردازیم.

ISOCELL HM2: این سنسور جانشین ISOCELL HMX و ISOCELL HM1 محسوب می‌شود از اندازه ۱/۱.۵۲ اینچ و رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به ترکیب پیکسل ۳ در ۳، فوکوس خودکار Super PD و امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه اشاره کنیم.

ISOCELL GW3: این یک سنسور ۱/۱.۹۷ اینچی با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسلی است. در ضمن نباید فناوری ترکیب پیکسل ۲ در ۲ و امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه را از قلم بیندازیم.

ISOCELL GM5: این سنسور برای استفاده در دوربین‌های اولترا واید و تله‌فوتو ساخته شده و از فناوری ترکیب پیکسل ۲ در ۲ و رزولوشن ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. این سنسور از فناوری جدید مربوط به HDR بهره می‌برد که منجر به افزایش سرعت این فرایند و بهبود مصرف انرژی می‌شود. دوربین‌های تله‌فوتو مبتنی بر آن می‌توانند ویدیوهای ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه را ضبط کنند که برای دوربین‌های اولترا واید سرعت آن به ۱۲۰ فریم در ثانیه هم می‌رسد.

ISOCELL JD1: این سنسور دوربین سامسونگ مانند GM5 از فناوری جدید مربوط به HDR پشتیبانی می‌کند. از دیگر مشخصه‌های آن می‌توانیم به رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، ترکیب پیکسل ۲ در ۲ و فیلمبرداری ۱۰۸۰p با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه اشاره کنیم.

در حال حاضر سامسونگ تولید انبوه سنسورهای ISOCELL HM2، ISOCELL GW3 و ISOCELL JD1 را آغاز کرده ولی فقط نمونه‌های ISOCELL GM5 را در اختیار شرکت‌ها قرار داده است و تولید انبوه آن هنوز شروع نشده است. گفته می‌شود اولین گوشی‌های مجهز به این سنسورها اواخر سال جاری میلادی راهی بازار می‌شوند.

چرا اندازه سنسور دوربین اهمیت زیادی دارد؟

