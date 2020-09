بعد از شایعات زیاد در مورد مراسم اپل بالاخره این شرکت هفته‌ی پیش تایید کرد که قصد دارد امروز ۲۵ شهریور (۱۵ سپتامبر) یک مراسم مجازی با عنوان «Time Flies» یا «چشم بر هم زدن» برگزار کند. امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران در این مطلب با پوشش زنده مراسم Time Flies اپل همراه شوید.

بر اساس شایعات دیگر تقریبا قطعی به نظر می‌رسد که اپل در این مراسم یک اپل واج و یک آیپد ایر جدید معرفی کند. گفته می‌شود اول واچ سری ۶ قابلیت‌های جدیدی در حوزه ثبت کیفیت خواب کاربر دارد و می‌تواند میزان اکسیژن خون را اندازه بگیرد.

اما تغییرات آیپد ایر جدید به نظر می‌رسد بزرگتر باشند، از جمله اینکه ممکن است امشب با طراحی جدیدی مواجه شویم که مثل آیپد پرو حاشیه‌های فیزیکی باریکی دارد. اما بعید به نظر می‌رسد که اپل در این نسل تاچ آیدی یا حسگر اثر انگشت آیپد ایر را با فیس آیدی برای تشخیص چهره جایگزین کند.

اما بیشترین چیزی که به نظر می‌رسد کاربران علاقه داشته باشند در آیپد ایر ببینند این است که اپل در این تبلت هم مثل آیپد پرو، درگاه نه چندان دوست داشتنی لایتنینگ را با USB-C جایگزین کند.

در مورد آیفون ۱۲ هم اپل قبلا به سهامدارانش گفته بود کمی دیرتر از معمول عرضه می‌شود. شاید اپل در این مراسم توضیح بیشتری در این مورد ارائه کند اما رونمایی کامل آیفون بعدی کاملا بعید به نظر می‌رسد.

برای آشنایی با جدیدترین محصولات اپل و مشاهده مراسم مجازی این شرکت، امشب چهارشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران با دیجی‌کالا مگ همراه شوید.

The post پوشش زنده مراسم Time Flies اپل در دیجی‌کالا مگ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala