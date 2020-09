سونی از دوربین کامپکت a7C با سنسور فول فریم رونمایی کرد

صبح امروز شاهد برگزار شدن مراسم آنلاین سونی بودیم که در آن این شرکت ژاپنی از دوربین جدید خودش به نام a7C رونمایی کرد.

با وجود اینکه در ابتدا پیش‌بینی می‌شد که سونی قصد دارد تا از یک دوربین کامپکت با سنسور فول فریم در جایگاهی پایین‌تر از دوربین a7 III و در رده‌ی قیمتی دوربین‌های مبتدی رونمایی کند. اما با رونمایی از دوربین جدید سونی a7C و مشخص شدن قیمت آن، قیمت این دوربین جدید با یک دوربین مقرون‌به‌صرفه فاصله دارد.

این دوربین تازه معرفی شده سونی یعنی a7C در واقع همان دوربین a7 III است که دارای بدنه‌ی کوچک‌تری است. از جمله مشخصات این دوربین می‌توانیم به بهره‌مندی از سنسور ۲۴ مگاپیکسلی BSI CMOS، لرزشگیر تصویر داخل بدنه با قابلیت ۵ استاپ کاهش لرزش، قابلیت فیلم‌برداری با رزولوشن ۴k و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه (فقط به صورت ۸ بیت) و توانایی عکاسی پیاپی با سرعت ۱۰ فریم در ثانیه اشاره کنیم.

با وجود این مشخصات خیره کننده، بدنه‌ی کامپکت این دوربین تنها %۱ بیشتر از دوربین کراپ سنسور سونی یعنی a6600، وزن دارد. در رابطه با دیگر مشخصات بدنه‌ی این دوربین باید بگوییم که در گوشه‌ی قسمت پشتی آن شاهد قرارگیری منظره یاب الکترونیکی با رزولوشن ۲٫۳۶ میلیون نقطه هستیم که دارای بزرگنمایی ۰٫۵۹X است.

بهره‌مندی از نمایشگر چرخان برای استفاده راحت‌تر توسط ولاگر‌ها در هنگام فیلم‌برداری، یک جای مموری کارت، پورت‌های جداگانه برای میکروفون و هدفون و پورت USB-C از جمله دیگر ویژگی‌های این دوربین هستند.

برای آشنا شدن با مشخصات این دوربین و نگاهی مختصر به ویژگی‌های آن، می‌توانید که ویدیوی زیر را تماشا کنید.

سونی با معرفی دوربین a7C قصد داشته است که تا جایی که ممکن است این دوربین را به دوربینی کوچک اما قدرتمند برای افراد اهل سفر و ولاگرها تبدیل کند. البته سونی در انجام این کار ویژگی‌ها و قابلیت‌های عکاسی و فیلم‌برداری را فدای کوچک کردن بدنه نکرده است.

ابعاد این دوربین کامپکت ۱۲۴ در ۷۱٫۱ در ۵۹٫۷ میلی‌متر است و وزنی در حدود ۵۰۹ گرم دارد. سونی در واقع با معرفی این دوربین توانسته است که کوچک‌ترین و سبک‌ترین دوربین فول فریم دنیا با لرزش‌گیر تصویر در داخل بدنه را تولید کند.

البته سونی در کنار این دوربین و برای هرچه کوچک‌تر کردن این پکیج قدرتمند عکاسی و فیلم‌برداری، از کوچک‌ترین لنز زوم جهان برای دوربین‌های فول فریم هم رونمایی کرده است. لنز کیتی که همراه این دوربین عرضه‌ می‌شود دارای فاصله‌ی کانونی ۶۰-۲۸ mm و f/4-5.6 است.

با وجود اینکه در مقایسه با لنزهای بزرگ‌تر و سنگین‌تر این لنز دارای کیفیت تصویر کمتری است ولی لنز مناسبی برای بدنه‌ی کوچک این دوربین است.

سونی در این لنز از ۳ عدسی کروی شکل استفاده کرده است و این نوید را داده است که با وجود اندازه‌ی کوچک، تصاویر گرفته شده با آن به طور کامل شارپ هستند.









البته این دوربین و لنز تنها محصولات معرفی شده در مراسم امروز سونی نبودند و در این مراسم شاهد رونمایی از فلاش کامپکتی به نام HVL-F28RM هم بودیم. این فلاش که به طرز شگفت انگیزی کوچک‌تر و سبک‌تر از نسل قبلی خود است، می‌تواند که میزان نوردهی خود را با توجه به چهره‌ی اشخاص موجود در فریم عکس، تنظیم کند.

می‌توانید برای آشنا شدن با این فلاش جدید و ویژگی‌های آن ویدیوی زیر را تماشا کنید.

شما هم اکنون می‌توانید که دوربین جدید سونی a7C را سفارش دهید. قیمت این دوربین برای بدنه‌ی تنها ۱۸۰۰ دلار است و زمانی که بخواهید این دوربین را همراه با لنز کیتش یعنی ۶۰-۲۸ mm و f/4-5.6، سفارش دهید، باید ۲۱۰۰ دلار برای آن بپردازید. به احتمال زیاد شاهد عرضه شدن این دوربین به بازار در اوخر ماه اکتبر (آبان ماه) هستیم.

اگر فقط قصد داشته باشید لنز جدید سونی را تهیه کنید، باید برای این لنز تازه معرفی شده ۵۰۰ دلار بپردازید و زمان عرضه‌ی آن به بازار به احتمال زیاد اوایل سال ۲۰۲۱ خواهد بود. در نهایت فلاش HVL-F28RM با قیمت ۲۵۰ دلار در زمستان امسال به بازار عرضه خواهد شد.

